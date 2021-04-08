Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 15

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В общем, поюзав систему около 2 месяцев могу сказать что система не плохая, но и не самая лучшая.

В среднем расход на каждую 1000 получился около 60 руб, то есть 6%

в 6% включены переводы и конвертации, причем с конвертациями вообще беда.


 
Vladimir Pastushak:

В общем, поюзав систему около 2 месяцев могу сказать что система не плохая, но и не самая лучшая.

В среднем расход на каждую 1000 получился около 60 руб, то есть 6%

в 6% включены переводы и конвертации, причем с конвертациями вообще беда.



В рублях плохой обменный курс (это не сарказм, просто уточняю)? В гривнях получается достаточно неплохой. Часто выше, чем если пойти и обменять в банке.

А какие еще расходы, кроме конвертации включены в 6%? Ведь вывод отсюда на e-Payments без комиссий, перевод на карту - тоже. 

Насколько я понимаю, на рисунке приведен пример снятия наличных в банкомате. Если так, то непонятно, почему комиссия составила всего 3.6%, если по тарифам должно быть 5.2% (2.6% - за операцию в валюте, отличной от валюты карты и 2.6% - за саму обналичку)? Со своей стороны еще ни разу не пробовал снятие в банкомате. Только через терминал рассчитывался, получая стандартную комиссию 2.6%.

 
Ihor Herasko:

В рублях плохой обменный курс (это не сарказм, просто уточняю)? В гривнях получается достаточно неплохой. Часто выше, чем если пойти и обменять в банке.

А какие еще расходы, кроме конвертации включены в 6%? Ведь вывод отсюда на e-Payments без комиссий, перевод на карту - тоже. 

Насколько я понимаю, на рисунке приведен пример снятия наличных в банкомате. Если так, то непонятно, почему комиссия составила всего 3.6%, если по тарифам должно быть 5.2% (2.6% - за операцию в валюте, отличной от валюты карты и 2.6% - за саму обналичку)? Со своей стороны еще ни разу не пробовал снятие в банкомате. Только через терминал рассчитывался, получая стандартную комиссию 2.6%.

2.6$ за снятие + 2.6% за рубли 235.2*0,026= 6,12$; 6.12+2.6=8.72$
 
Alexandr Gavrilin:

пользуюсь системой периодически для вывода. 

довольно удобно, даже в экселе сделал простой калькулятор: "сколько могу максимум вывести в рублях с учетом всех комиссий".

куда проще послать лесом такой сервис
 
Ihor Herasko:

.. Ведь вывод отсюда на e-Payments без комиссий, перевод на карту - тоже ..

За пользование (как и за неиспользование) сервисом eP снимает $2.90 в месяц. Столько стоит вывод 362.5 долларов в WM. В WM месячной платы нет

 
Alexander Skorukin:
2.6$ за снятие + 2.6% за рубли 235.2*0,026= 6,12$; 6.12+2.6=8.72$

8.72 / 235.2 = 3.7%. Откуда взялось утверждение (у Владимира), что обошлось 6%? Я этого не могу понять.

 
Alexander Puzanov:

За пользование (как и за неиспользование) сервисом eP снимает $2.90 в месяц. Столько стоит вывод 362.5 долларов в WM. В WM месячной платы нет


У меня (да и у многих здешних) не снимается - акция.

 
Ihor Herasko:

8.72 / 235.2 = 3.7%. Откуда взялось утверждение (у Владимира), что обошлось 6%? Я этого не могу понять.


это средний подсчет, бывает на банкомате доп комиссия банка, но чаще банкомат не дает снять больше 5000 рур. тоесть снять 18 000 рур надо платить 4*2,6 + конвертация

ВОт я и сказал что в среднем.


Вообще я не доволен, обещают удобства а таковых нет, за два месяца была одна проблема, но серьезная. Просто не мог снять денег. Был уверен что система не подведет, нужно было снять наличку для магазина и я остался без денег.

С магазинами то же беда, везде разные банки и разные аппраты, рисковать и попасть на супер комиссию не хочется. 

Вообщем все большой риск и головняк...

Особенно удивило то что сервис собрался списывать деньги за не использование.

КАКОЕ ИХ ДЕЛО ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ СЕРВИСОМ И НЕ СНИМАЮ СВОИ 200 БАКСОВ, МОЖЕТ ЭТО МОЯ ЗАНАЧКА И Я НЕ ХОЧУ С НЕЙ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ДА И ПОМНИТЬ О СРОКАХ Я НЕ ОБЯЗАН

 
Vladimir Pastushak:


КАКОЕ ИХ ДЕЛО ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ СЕРВИСОМ И НЕ СНИМАЮ СВОИ 200 БАКСОВ, МОЖЕТ ЭТО МОЯ ЗАНАЧКА И Я НЕ ХОЧУ С НЕЙ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ДА И ПОМНИТЬ О СРОКАХ Я НЕ ОБЯЗАН


А что Вам мешает хранить свою заначку не на карте, а кошельке epayments? Если не ошибаюсь то у них есть комиссия только за "лежание" денег без движения на карте.



С магазинами то же беда, везде разные банки и разные аппраты, рисковать и попасть на супер комиссию не хочется. 


Про Вашу беду в магазинах вообще не понял... Какая разница чей POS терминал (какого банка) стоит в магазине? Никакой. Epayments при оплате картой в магазине берет только комиссию 2,6% за конвертацию USD в другую валюту. То есть если Вы вдруг будете своей заначкой расплачиваться в тех странах где в магазинах принимают баксы к оплате. то комиссии не будет вообще.

 
Vladimir Pastushak:

бывает на банкомате доп комиссия банка

Согласен, жесть. Я у себя уже привык к тому, что тот банк, в котором снимаю средства с карты другого банка, не взимает свою комиссию. Комиссию (если вообще она есть) берет только банк эмитент карты. Поэтому и удивился.

Таким образом, если буду снимать средства с ePayments, то ожидаю комиссию 2.6% + $2.6. Но вот эти $2.6 в процентах, конечно, получатся достаточно большими. Ведь $1000 в эквиваленте не снимешь, чтобы получить комиссию 0.26%. В каждом банкомате свои ограничения по максимальной сумме. Есть даже 1 000 грн (менее $40). Максимум, что видел - 10 000 грн ($370). Получается, что вот эти $2.6 в процентном выражении при самом плохом раскладе дадут комиссию 7%, а при самом лучшем - 0.7%. Ну а если снимать эквивалент $100, то будут те же 2.6%, что и первая часть комиссии.

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