Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 4

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Vladimir Pastushak:

Skrill - на карту выводить стало дорого а вот вывести на банк счет по прежнему дешевле.

Никаких поборов за то что Вы их клиент и нет никаких движений нет.

Комиссии все человеческие ...


только одно несущественное НО -- вывод на банковский счёт идёт в евро -- курс конвертации 4%

если у вас в scrill счёт в евро -- а заказчик платит в долларах, то конвертацию в 4% + 1,9% за перечисление платит заказчик

scrill была выгодной, пока вывод на долларовую VISA не стал 7,5%

на текущий момент scrill на помойку.

 
Andrey F. Zelinsky:

только одно несущественное НО -- вывод на банковский счёт идёт в евро -- курс конвертации 4%

если у вас в scrill счёт в евро -- а заказчик платит в долларах, то конвертацию в 4% + 1,9% за перечисление платит заказчик

scrill была выгодной, пока вывод на долларовую VISA не стал 7,5%

на текущий момент scrill на помойку.

Может вы что то не так делаете, но у меня вывод в долларах. Вывожу на сбербанк. Комиссия минимальная.
 
Vladimir Pastushak:
Может вы что то не так делаете, но у меня вывод в долларах. Вывожу на сбербанк. Комиссия минимальная.

да что там "неправильно" делать -- достаточно почитать их комиссии и сборы https://www.skrill.com/ru/siteinformation/fees/

может вы и выводили с минимальной комиссией -- то это было не вчера и до введения комиссии 7,5%


p.s. scrill стала жадной -- её однозначно на помойку платёжных систем

 
Andrey F. Zelinsky:

да что там "неправильно" делать -- достаточно почитать их комиссии и сборы https://www.skrill.com/ru/siteinformation/fees/

может вы и выводили с минимальной комиссией -- то это было не вчера и до введения комиссии 7,5%

Два три раза в месяц вывожу. Комиссии проверяю. Сейчас на мобиле, тут нет скринов, буду дома перепроверю.
 
Vladimir Pastushak:
Два три раза в месяц вывожу. Комиссии проверяю. Сейчас на мобиле, тут нет скринов, буду дома перепроверю.

на банк они выводят только в евро

в долларах вывод у них только на visa

 
Andrey F. Zelinsky:

на банк они выводят только в евро

в долларах вывод у них только на visa


 
Vladimir Pastushak:


сумма = -78

тарифы = -6,54

итого = 6,54/78 = больше 7,5% за вывод.

очень выгодная платёжная система

 
Andrey F. Zelinsky:

сумма = -78

тарифы = -6,54

итого = 6,54/78 = больше 7,5% за вывод.

очень выгодная платёжная система

В любом случае выгоднее чем на банкомате за обналичивание платить 5 usd
 
Vladimir Pastushak:
В любом случае выгоднее чем на банкомате за обналичивание платить 5 usd

каждый с ума сходит по-своему.

но вывод той же ePayments на карту банка (долларовую) 2,9% -- и не надо карту ePayments заводить -- сняли рубли в любом банкомате и не надо за обналичку никакие комиссии платить.

2,9% максимум на всё удовольствие.

 

Просто все как оголтелые с глазами на выкате бросились заводить карту ePayments -- благо от МК она бесплатно по бонусу.

А надо было сначала трезво и в здравом сознании посчитать и понять что лучше -- карта ePayments или тупо вывод на карту.

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