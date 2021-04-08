Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 4
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Skrill - на карту выводить стало дорого а вот вывести на банк счет по прежнему дешевле.
Никаких поборов за то что Вы их клиент и нет никаких движений нет.
Комиссии все человеческие ...
только одно несущественное НО -- вывод на банковский счёт идёт в евро -- курс конвертации 4%
если у вас в scrill счёт в евро -- а заказчик платит в долларах, то конвертацию в 4% + 1,9% за перечисление платит заказчик
scrill была выгодной, пока вывод на долларовую VISA не стал 7,5%
на текущий момент scrill на помойку.
только одно несущественное НО -- вывод на банковский счёт идёт в евро -- курс конвертации 4%
если у вас в scrill счёт в евро -- а заказчик платит в долларах, то конвертацию в 4% + 1,9% за перечисление платит заказчик
scrill была выгодной, пока вывод на долларовую VISA не стал 7,5%
на текущий момент scrill на помойку.
Может вы что то не так делаете, но у меня вывод в долларах. Вывожу на сбербанк. Комиссия минимальная.
да что там "неправильно" делать -- достаточно почитать их комиссии и сборы https://www.skrill.com/ru/siteinformation/fees/
может вы и выводили с минимальной комиссией -- то это было не вчера и до введения комиссии 7,5%
p.s. scrill стала жадной -- её однозначно на помойку платёжных систем
да что там "неправильно" делать -- достаточно почитать их комиссии и сборы https://www.skrill.com/ru/siteinformation/fees/
может вы и выводили с минимальной комиссией -- то это было не вчера и до введения комиссии 7,5%
Два три раза в месяц вывожу. Комиссии проверяю. Сейчас на мобиле, тут нет скринов, буду дома перепроверю.
на банк они выводят только в евро
в долларах вывод у них только на visa
на банк они выводят только в евро
в долларах вывод у них только на visa
сумма = -78
тарифы = -6,54
итого = 6,54/78 = больше 7,5% за вывод.
очень выгодная платёжная система
сумма = -78
тарифы = -6,54
итого = 6,54/78 = больше 7,5% за вывод.
очень выгодная платёжная система
В любом случае выгоднее чем на банкомате за обналичивание платить 5 usd
каждый с ума сходит по-своему.
но вывод той же ePayments на карту банка (долларовую) 2,9% -- и не надо карту ePayments заводить -- сняли рубли в любом банкомате и не надо за обналичку никакие комиссии платить.
2,9% максимум на всё удовольствие.
Просто все как оголтелые с глазами на выкате бросились заводить карту ePayments -- благо от МК она бесплатно по бонусу.
А надо было сначала трезво и в здравом сознании посчитать и понять что лучше -- карта ePayments или тупо вывод на карту.