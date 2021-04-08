Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 28
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пропала замороженная операция, деньги разблокировались на счете mql. Только что вывела - все норм теперь.
да уже давно разморозили.
Оказывается надо было сразу писать в СД, чтобы они сняли блокировку.
такое-же письмо только что получил
Кто-нибудь через карту ePayments (в евро) пробовал в еврозоне снять в банкомате еврики? Нужно крупную сумму снять для возврата долга. Я где-то читал, что по комиссии это один из наиболее дешевых вариантов. У кого-то есть опыт снятия валюты за кордоном. Какие-то подводные камни имеются?
ePayments не пользовался но, на сайте сказано что компания международная, основана в Лондоне и регулируется FCA.
Карта Epayments Prepaid Mastercard° выпускается компанией Payments Systems Ltd на основании лицензии Mastercard International Incorporated.
По этому везде где принимается Mastercard, проблем не должно быть. help.epayments
Знаю человека в Испании без проблем пользуется картой ePayments.
Но как рекомендация посмотреть у себя в кабинете лимиты на вывод данным способом, там же должны быть и комиссии.
Так же обратить внимание на доп комиссию, если средства снимаются не в валюте карточного счёта.
И скорее всего ещё будет комиссия банка, владельца банкомата.
А так проблем не должно быть, если карта верифицирована и не истёк период действия.
Карту можно использовать только в банкоматах, поддерживающих считывание информации с карты по чипу (EMV технология).
Найти такой банкомат поблизости можно на сайте Mastercard
Кто-нибудь через карту ePayments (в евро) пробовал в еврозоне снять в банкомате еврики? Нужно крупную сумму снять для возврата долга. Я где-то читал, что по комиссии это один из наиболее дешевых вариантов. У кого-то есть опыт снятия валюты за кордоном. Какие-то подводные камни имеются?
Прилетело письмо.
Прилетело письмо.
а выводить пробовали что- нибудь?