Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 28

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Galina Bobro:

пропала замороженная операция, деньги разблокировались на счете mql. Только что вывела - все норм теперь. 


да уже давно разморозили.

Оказывается надо было сразу писать в СД, чтобы они сняли блокировку. 

 
Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. 
Также Mastercard запускает полное обновление чипов на своих карточных продуктах. 
В результате этого обновления, все уже выпущенные карты будут полностью работоспособны, но с 6 августа 2018 года мы не сможем обеспечить перевыпуск карт в случае их утери, недоставки или компрометации. 
Мы сотрудничаем с Mastercard по вопросу пересмотра нашей программы, а также работаем над альтернативными решениями для наших клиентов. 
Мы будем держать вас в курсе любых изменений. 
 
Vladimir Pastushak:
Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. 
Также Mastercard запускает полное обновление чипов на своих карточных продуктах. 
В результате этого обновления, все уже выпущенные карты будут полностью работоспособны, но с 6 августа 2018 года мы не сможем обеспечить перевыпуск карт в случае их утери, недоставки или компрометации. 
Мы сотрудничаем с Mastercard по вопросу пересмотра нашей программы, а также работаем над альтернативными решениями для наших клиентов. 
Мы будем держать вас в курсе любых изменений. 
Опять?  Уже вроде восстановили и опять? 
 
Vladimir Pastushak:
Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. 
Также Mastercard запускает полное обновление чипов на своих карточных продуктах. 
В результате этого обновления, все уже выпущенные карты будут полностью работоспособны, но с 6 августа 2018 года мы не сможем обеспечить перевыпуск карт в случае их утери, недоставки или компрометации. 
Мы сотрудничаем с Mastercard по вопросу пересмотра нашей программы, а также работаем над альтернативными решениями для наших клиентов. 
Мы будем держать вас в курсе любых изменений. 

такое-же письмо только что получил

 
Vladimir Pastushak:
Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. 
Также Mastercard запускает полное обновление чипов на своих карточных продуктах. 
В результате этого обновления, все уже выпущенные карты будут полностью работоспособны, но с 6 августа 2018 года мы не сможем обеспечить перевыпуск карт в случае их утери, недоставки или компрометации. 
Мы сотрудничаем с Mastercard по вопросу пересмотра нашей программы, а также работаем над альтернативными решениями для наших клиентов. 
Мы будем держать вас в курсе любых изменений. 
О, и мне такое же прислали.
 
Кто-нибудь через карту ePayments (в евро) пробовал в еврозоне снять в банкомате еврики? Нужно крупную сумму снять для возврата долга. Я где-то читал, что по комиссии это один из наиболее дешевых вариантов. У кого-то есть опыт снятия валюты за кордоном. Какие-то подводные камни имеются?
 
Vasiliy Pushkaryov:
Кто-нибудь через карту ePayments (в евро) пробовал в еврозоне снять в банкомате еврики? Нужно крупную сумму снять для возврата долга. Я где-то читал, что по комиссии это один из наиболее дешевых вариантов. У кого-то есть опыт снятия валюты за кордоном. Какие-то подводные камни имеются?

ePayments не пользовался но, на сайте сказано что компания международная, основана в Лондоне и регулируется FCA.
Карта Epayments Prepaid Mastercard° выпускается компанией Payments Systems Ltd на основании лицензии Mastercard International Incorporated.
По этому везде где принимается Mastercard, проблем не должно быть. help.epayments
Знаю человека в Испании без проблем пользуется картой ePayments.
Но как рекомендация посмотреть у себя в кабинете лимиты на вывод данным способом, там же должны быть и комиссии.
Так же обратить внимание на доп комиссию, если средства снимаются не в валюте карточного счёта.
И скорее всего ещё будет комиссия банка, владельца банкомата.
А так проблем не должно быть, если карта верифицирована и не истёк период действия.
Карту можно использовать только в банкоматах, поддерживающих считывание информации с карты по чипу (EMV технология).
Найти такой банкомат поблизости можно на сайте Mastercard




 
Vasiliy Pushkaryov:
Кто-нибудь через карту ePayments (в евро) пробовал в еврозоне снять в банкомате еврики? Нужно крупную сумму снять для возврата долга. Я где-то читал, что по комиссии это один из наиболее дешевых вариантов. У кого-то есть опыт снятия валюты за кордоном. Какие-то подводные камни имеются?

Конкретно евровую карту не пользовал. 
Но с долларовой все нормально снимается. 
И крупные суммы также снимал. 

С доллара правда комиссия и курс не очень. 
А с евровой будет хорошо. Но для этого нужно заводить чистый евро с евровой карты. 
А так одно и то же. 

 


Прилетело письмо.

[Удален]  
Vladimir Karputov:


Прилетело письмо.

а выводить пробовали что- нибудь?

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