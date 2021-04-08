Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 25

Новый комментарий
 

не дают сейчас карты "К сожалению, услуга временно не оказывается"

как я понимаю, там тоже, что-то мудрят %)

 
Я буквально вчера получил QIWI на 5 лет, бесконтактную QVP, и сегодня нормально с нее оплачивал. Перегонка на QIWI правда 2%, но это терпимо.
 
.. а я позавчера-
 
Konstantin Nikitin:
Я буквально вчера получил QIWI на 5 лет, бесконтактную QVP, и сегодня нормально с нее оплачивал. Перегонка на QIWI правда 2%, но это терпимо.
А перевод баксов в рубли не считаете?
 
ingensi:
.. а я позавчера-
Что было-то позавчера?😀
 
Alexandr Saprykin:
А перевод баксов в рубли не считаете?

Так он при расчетах в магазинах везде происходит. Так что тут как таковое это всеобщая потеря, не зависимо от используемой платежной системы. На каком-то этапе происходит конвертация в национальную валюту, если конечно не прямые расчеты в баксах.
Ну и в дополнение. Я на саму QIWI перегоняю без конвертации, и уже если нужно там гоняю между счетами.

 
Konstantin Nikitin:

Так он при расчетах в магазинах везде происходит. Так что тут как таковое это всеобщая потеря, не зависимо от используемой платежной системы. На каком-то этапе происходит конвертация в национальную валюту, если конечно не прямые расчеты в баксах.
Ну и в дополнение. Я на саму QIWI перегоняю без конвертации, и уже если нужно там гоняю между счетами.

А, то есть на киви переводите в баксах?
Понятно что конвертация везде есть, просто курс везде разный. Насколько я смотрел - в ЕР он выгоднее чем в большинстве платежных систем.
 
Alexandr Saprykin:
А, то есть на киви переводите в баксах?
Понятно что конвертация везде есть, просто курс везде разный. Насколько я смотрел - в ЕР он выгоднее чем в большинстве платежных систем.

Да на QIWI гоню в баксах. Просто бывают ситуации что с какие-то платежи с QIWI так-же прогоняю в баксах и не теряю при конвертации ни чего.

 

Пропали деньги с системы ePayments... 

Пополнила кошелек на 215 USD Хотела вывести на карту epayments 100, но операция почему-то задвоилась и на карте оказалось 200. Всеравно хотела чтоб на карте было 100, поэтому сделала вывод обратно на кошелек 100. Операция обратно задвоилась, но на кошелек пришло на 200, а 100.. 100$ просто исчезли...

C пятницы поддержка молчит, хотя заявлено что работают 24/7. Уже не знаю ждать ли( 

Думаю что это 100, а если бы 500 перекидывала? или 1000? стремно как-то

 
Galina Bobro:

Пропали деньги с системы ePayments... 

Пополнила кошелек на 215 USD Хотела вывести на карту epayments 100, но операция почему-то задвоилась и на карте оказалось 200. Всеравно хотела чтоб на карте было 100, поэтому сделала вывод обратно на кошелек 100. Операция обратно задвоилась, но на кошелек пришло на 200, а 100.. 100$ просто исчезли...

C пятницы поддержка молчит, хотя заявлено что работают 24/7. Уже не знаю ждать ли( 

Думаю что это 100, а если бы 500 перекидывала? или 1000? стремно как-то


Просто так получилось. У меня тоже был такой глюк на 1000 долларов. Через день все само решилось. Информация наверно не сразу обновляется. Надо ждать. 
Пользуюсь картой,  очень удобно.
1...181920212223242526272829
Новый комментарий