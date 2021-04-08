Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 25
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не дают сейчас карты "К сожалению, услуга временно не оказывается"
как я понимаю, там тоже, что-то мудрят %)
Я буквально вчера получил QIWI на 5 лет, бесконтактную QVP, и сегодня нормально с нее оплачивал. Перегонка на QIWI правда 2%, но это терпимо.
.. а я позавчера-
А перевод баксов в рубли не считаете?
Так он при расчетах в магазинах везде происходит. Так что тут как таковое это всеобщая потеря, не зависимо от используемой платежной системы. На каком-то этапе происходит конвертация в национальную валюту, если конечно не прямые расчеты в баксах.
Ну и в дополнение. Я на саму QIWI перегоняю без конвертации, и уже если нужно там гоняю между счетами.
Так он при расчетах в магазинах везде происходит. Так что тут как таковое это всеобщая потеря, не зависимо от используемой платежной системы. На каком-то этапе происходит конвертация в национальную валюту, если конечно не прямые расчеты в баксах.
Ну и в дополнение. Я на саму QIWI перегоняю без конвертации, и уже если нужно там гоняю между счетами.
А, то есть на киви переводите в баксах?
Да на QIWI гоню в баксах. Просто бывают ситуации что с какие-то платежи с QIWI так-же прогоняю в баксах и не теряю при конвертации ни чего.
Пропали деньги с системы ePayments...
Пополнила кошелек на 215 USD Хотела вывести на карту epayments 100, но операция почему-то задвоилась и на карте оказалось 200. Всеравно хотела чтоб на карте было 100, поэтому сделала вывод обратно на кошелек 100. Операция обратно задвоилась, но на кошелек пришло на 200, а 100.. 100$ просто исчезли...
C пятницы поддержка молчит, хотя заявлено что работают 24/7. Уже не знаю ждать ли(
Думаю что это 100, а если бы 500 перекидывала? или 1000? стремно как-то
Пропали деньги с системы ePayments...
Пополнила кошелек на 215 USD Хотела вывести на карту epayments 100, но операция почему-то задвоилась и на карте оказалось 200. Всеравно хотела чтоб на карте было 100, поэтому сделала вывод обратно на кошелек 100. Операция обратно задвоилась, но на кошелек пришло на 200, а 100.. 100$ просто исчезли...
C пятницы поддержка молчит, хотя заявлено что работают 24/7. Уже не знаю ждать ли(
Думаю что это 100, а если бы 500 перекидывала? или 1000? стремно как-то