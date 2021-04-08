Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 26

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Возможно кто-то пользовался данной картой в Беларуси? Есть информация, что платежи могут не пройти даже в магазине при оплате товаров...
 

Внимание. Пришло письмо от сервиса с предупреждением.

Внимание! Фишинг-мошенничество под видом ePayments

 

Здравствуйте, Vladimir Karputov!

Пожалуйста, будьте осторожны! Обнаружены сайты, которые используют название и дизайн ePayments для обмана и фишинга: epayménts .com и epayments-wallet .com на первом месте в выдаче поисковой системы Google.

Клиенты, прошедшие по этим ссылкам, перенаправляются на сайт, похожий на страницу авторизации в личный кабинет ePayments, откуда введенные данные (логин и пароль) захватываются злоумышленниками, что ведет к компрометации аккаунта. Мы работаем с Google, а также другими сервисами, чтобы как можно скорее прекратить работу этих сайтов и вывести их из результатов поиска.

Для того, чтобы обезопасить аккаунт, пожалуйста, следуйте правилам:

  1. Переходите только по прямой ссылке: www.epayments.com или my.epayments.com
  2. Тщательно проверяйте любые ссылки на ePayments, чтобы удостовериться, что они ведут на настоящий сайт — наведите указатель на ссылку, не нажимая ее. Появится адрес, на который Вы будете переадресованы при нажатии на эту ссылку. Убедитесь, что этот адрес начинается с my.epayments.com или epayments.com Так Вы сможете удостовериться, что ссылка действительно ведет на ePayments.com.
  3. Если Вы считаете, что могли пройти по мошеннической ссылке, пожалуйста, войдите в свой аккаунт по ссылке www.epayments.com и измените Ваши данные для входа (e-mail, номер телефона и пароль) незамедлительно, а также сообщите о своих опасениях нам по адресу support@epayments.com.
  4. Регулярно проверяйте свою систему с помощью антивируса, а также обновляйте его версию.
  5. Удостоверьтесь, что слева от адресной строки указан сертификат Electronic Payments Association - это подтверждение, что Вы находитесь на настоящем сайте.
  6. Настоятельно рекомендуем подключить двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта.

Если Вы подозреваете, что стали жертвой мошенников или обнаружили фишинговый сайт:

  1. Зайдите на www.epayments.com или my.epayments.com и поменяйте свои авторизационные данные (логин, пароль, телефон). Также сообщите нам о сайте, отправив письмо со скриншотом фишингового сайта на почту support@epayments.com.
  2. Проверьте компьютер свежей версией антивируса.
  3. Следите за выписками по счету.

 

Спасибо,

Ваша команда ePayments

 

ru_support@epayments.com

Тел.: +44-207-873-2383

ePayments | Электронный кошелек, платежи, прием и вывод денежных средств
ePayments | Электронный кошелек, платежи, прием и вывод денежных средств
  • www.epayments.com
Неважно, где живете вы или ваш заказчик. С ePayments вы можете получить деньги и сразу же воспользоваться ими
 
Sergey Kutsko:
Возможно кто-то пользовался данной картой в Беларуси? Есть информация, что платежи могут не пройти даже в магазине при оплате товаров...

Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами visa и mastercard.

Намучился, заправки магазины - через раз. 

Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).

Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.

Кошмар вообщем.

Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.

 
Arkadii Zagorulko:

Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами украинских банков.

Намучился, заправки магазины - через раз. 

Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).

Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.

Кошмар вообщем.

Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.

Простите. Не удержался

Есть слово "вообще" и есть "в общем", но "вообщем" ... в общем - просто режет сознание.

Ничего личного, просто ужаснулся как такое возможно повсеместно и отовсюду.

 
Arkadii Zagorulko:

Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами украинских банков.

Намучился, заправки магазины - через раз. 

Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).

Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.

Кошмар вообщем.

Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.

Понял.. Спасибо.

Я потому спрашиваю, что карту уже получил, но пока не разу не пользовался. Товарищ пользовался данной картой и говорит были проблемы с оплатой, но это было более полу года назад - возможно что-то поменялось.

Ранее пользовался картой системы Payon**r (сейчас называются по другому) - так вот с ней проблем не было, хотя сама платежка вроде бы как связана с Белизом и прочими оффшор-зонами.

 
Arkadii Zagorulko:

Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами visa и mastercard.

Намучился, заправки магазины - через раз. 

Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).

Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.

Кошмар вообщем.

Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.

Мне тут переводили из Астаны, на одну карту MasterCard платеж не прошел, а на карту Мегафона мгновенно.
 
А что случилось с системой вывода?  Вывел днем а деньги не зачислены. Висит в замке.  
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
А что случилось с системой вывода?  Вывел днем а деньги не зачислены. Висит в замке.  

У меня тоже самое...-Есть новости?

 
Vladislav Andruschenko:
А что случилось с системой вывода?  Вывел днем а деньги не зачислены. Висит в замке.  

Не зачислены куда? Висит в каком замке?

У меня вчера при переводе с кошелька на карту баланс карты не изменился. Решила вопрос через службу поддержки.

Там сказали что деньги зачислились, просто баланс карты не правильно отображается.Сейчас всё нормально.

 
Tetyana Shcherba:

Не зачислены куда? Висит в каком замке?

У меня вчера при переводе с кошелька на карту баланс карты не изменился. Решила вопрос через службу поддержки.

Там сказали что деньги зачислились, просто баланс карты не правильно отображается.Сейчас всё нормально.

Вчера все нормально. 
Сегодня при Переводе, что-то написано было. Не успел прочитать и автоматом вышел. 
Деньги снялись,  но на счёт не поступили. 
Заморозились. 
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