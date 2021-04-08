Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 26
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Внимание. Пришло письмо от сервиса с предупреждением.
Внимание! Фишинг-мошенничество под видом ePayments
Здравствуйте, Vladimir Karputov!
Пожалуйста, будьте осторожны! Обнаружены сайты, которые используют название и дизайн ePayments для обмана и фишинга: epayménts .com и epayments-wallet .com на первом месте в выдаче поисковой системы Google.
Клиенты, прошедшие по этим ссылкам, перенаправляются на сайт, похожий на страницу авторизации в личный кабинет ePayments, откуда введенные данные (логин и пароль) захватываются злоумышленниками, что ведет к компрометации аккаунта. Мы работаем с Google, а также другими сервисами, чтобы как можно скорее прекратить работу этих сайтов и вывести их из результатов поиска.
Для того, чтобы обезопасить аккаунт, пожалуйста, следуйте правилам:
Если Вы подозреваете, что стали жертвой мошенников или обнаружили фишинговый сайт:
Спасибо,
Ваша команда ePayments
ru_support@epayments.com
Тел.: +44-207-873-2383
Возможно кто-то пользовался данной картой в Беларуси? Есть информация, что платежи могут не пройти даже в магазине при оплате товаров...
Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами visa и mastercard.
Намучился, заправки магазины - через раз.
Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).
Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.
Кошмар вообщем.
Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.
Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами украинских банков.
Намучился, заправки магазины - через раз.
Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).
Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.
Кошмар вообщем.
Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.
Простите. Не удержался
Есть слово "вообще" и есть "в общем", но "вообщем" ... в общем - просто режет сознание.
Ничего личного, просто ужаснулся как такое возможно повсеместно и отовсюду.
Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами украинских банков.
Намучился, заправки магазины - через раз.
Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).
Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.
Кошмар вообщем.
Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.
Понял.. Спасибо.
Я потому спрашиваю, что карту уже получил, но пока не разу не пользовался. Товарищ пользовался данной картой и говорит были проблемы с оплатой, но это было более полу года назад - возможно что-то поменялось.
Ранее пользовался картой системы Payon**r (сейчас называются по другому) - так вот с ней проблем не было, хотя сама платежка вроде бы как связана с Белизом и прочими оффшор-зонами.
Я был проездом через вашу страну, были проблемы с картами visa и mastercard.
Намучился, заправки магазины - через раз.
Один раз заправился, две карты, разных банков с чипами все как положено (далее проверены в Латвии, ни каких проблем).
Не могу оплатить. Пошел в банкомат, банкомат не принимает обе. Пошел в банк, там перерыв, подождал, снял деньги только по паспорту.
Кошмар вообщем.
Так что информация 100% - могут. Я в Белоруссию без налички не поеду.
А что случилось с системой вывода? Вывел днем а деньги не зачислены. Висит в замке.
У меня тоже самое...-Есть новости?
А что случилось с системой вывода? Вывел днем а деньги не зачислены. Висит в замке.
Не зачислены куда? Висит в каком замке?
У меня вчера при переводе с кошелька на карту баланс карты не изменился. Решила вопрос через службу поддержки.
Там сказали что деньги зачислились, просто баланс карты не правильно отображается.Сейчас всё нормально.
Не зачислены куда? Висит в каком замке?
У меня вчера при переводе с кошелька на карту баланс карты не изменился. Решила вопрос через службу поддержки.
Там сказали что деньги зачислились, просто баланс карты не правильно отображается.Сейчас всё нормально.