Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 11
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Виталий, ну не берет Ощад и Приват 2.6% комиссии за обналичку, не берет и всё, может потому что они государственные. Что делают частные банки я не знаю, в них не обслуживаюсь.
с прошлого лета новость:
во всех банкоматах ПриватБанка пользователи карт ePayments:
с прошлого лета новость:
Ух ты, не знал. Спасибо. Я так понял, что до сих пор действует?
Единственное неудобство, характерное для всех фрилансовых сервисов (к примеру payoneer) - карта припейд, т.е. многие сервисы, кто ожидает кредитную для оплаты или подтверждения личности - откажут.
например Микрософт не принимает эту и другие припейд карты для реестрации.
А так, мне очень нравится.
жаль только, что офферту МетаКвотов на бесплатное годовое обслуживание не удалось использовать.
Пришлось платить полную сумму.
Виталий, ну не берет Ощад и Приват 2.6% комиссии за обналичку, не берет и всё, может потому что они государственные. Что делают частные банки я не знаю, в них не обслуживаюсь.
с прошлого лета новость:
во всех банкоматах ПриватБанка пользователи карт ePayments:
Ещё 31.05.2017 комиссия 2.6% за обналичку в гривнах +2.6$ присутствовала в Привате,так что это не правда. 2.6% есть всегда,даже при оплате в интернете,если валюта отлична от валюты карты.
Ух ты, не знал. Спасибо. Я так понял, что до сих пор действует?
написал им в чат, ответили:
Здравствуйте! Комиссия на нашей стороне по-прежнему есть. Она составляет 2.6 USD / 2.4 EUR при снятии средств в валюте карты. Не в валюте карты - 2.6 USD / 2.4 EUR + 2.6%
Отменена именно комиссия самого ПриватБанка
написал им в чат, ответили:
о чём и речь -- карта ePayments имеет сомнительную выгоду для тех, у кого валюта страны не в валюте карты.
потому что комиссия при снятии не в валюте карты <2.6 USD / 2.4 EUR + 2.6%> -- как правило больше чем <2,9%> при просто переводе с ePayments на туже долларовую или евро карту, но уже внутреннего банка.
за карту ePayments ещё и платить надо раз в месяц -- МК же одноразово бесплатно бонус даёт.
Ну Вы даете Скрил это лучшее для иностранцев
Значит так ,для финансового грамотные
вывод из маркета на WM 0,08 Из WM к ексченж сервис еще 0,008 И екченж к Скрил 0,035 изи скрил карту к местной валюте на банкомат 0,085
В итоге 0,08+0,08+0,035+0,085 = 0.138 = - 13.8 %Если вам известен метод дешевле , пожалуй
Все таки не проверял Pay Pall Там комиссия вывода 2,5 % но какой процент при переводе в местной валюте не знаю
Это действительно для финансово безграмотных. Да и для безграмотных в математике.
Комиссия WM 0.85% ПРОЦЕНТОВ...
Я как и Виталий, привык к WM. Считаю, что он довольно выгоден. Вывожу на карту Привата. Наличкой почти не пользуюсь, коммунальные услуги оплачиваю через Приват24, магазинные покупки - по карте.
Вот курс электронного обменника, если зайти как незарегистрированный пользователь:
При курсе 26 грн. в реальных обменниках, разница получается примерно 1,4% + комиссия WM 1,6% = итого 3%
Если зайти уже как зарегистрированный пользователь, то с учетом бонусной системы потери получаются примерно 1,2% + комиссия WM 1,6% = итого 2.8%
Думаю, e-payments карта уже выгодна, когда есть какой-то стабильный ежемесячный минимум в долларах, например, от 300.
Почитаешь ветку - складывается впечатление что народ тотально не умеет пользоваться ePayments. Эта самая выгодная система, если знать как ей пользоваться. Все просто: деньги с ePayments необходимо обналичивать через карту в банкоматах национальных банков страны. И делать это именно в той валюте, в которой номинирована карта (как правило это доллары). Для этого необходим банкомат, выдающий валюту. Таких банкоматов очень мало, но они есть, как правило, у крупных международных банков. Такие банкоматы иногда встречаются в аэропортах. Сумма для снятия в чужих банкоматах ограничено несколькими сотнями долларов, но даже с этим ограничением так снимать гораздо выгодней. Можно посчитать, я снимаю деньги в Райфайзенбанке. Их лимит - 300$ за одну транзакцию. Я плачу ePayments 2.6$ за одно снятие, или 2.6$/300 = 0.8%. Затем доллары меняю по самому выгодному курсу в соседнем банке. Спред там составляет где-то 45 копеек, что очень круто. Т.е. в итоге, все мои траты - это 0.8%.
Почитаешь ветку - складывается впечатление что народ тотально не умеет пользоваться ePayments. ...
Просто вы ветку не внимательно читаете + не совсем в теме -- здесь обсуждают снятие те, кто на украине снимают.
Поскольку вы не в курсе -- то на украине в банкоматах долларов нет, ни рублей, ни евро -- нет вообще никакой валюты кроме гривны. Чтобы снять доллары в кассе банка, то с этим тоже не всё так однозначно -- если для снятия с валютной карты валюту надо заранее заказывать -- то снять валюту с какой-то карты ePayments вообще проблема.
Поэтому ePayments выгодна, но надо смотреть конкретный контекст.