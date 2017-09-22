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Индикаторы

Дифференциальный индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 5

Yousufkhodja Sultonov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
4712
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.


Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

  • BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
  • Close(i) - цена Close текущего бара;
  • Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
  • N - период расчета индикатора;
  • BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

  • BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
  • BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.


Параметры

  1. Calculate period / Период расчета - количество баров вглубь истории, по данным которых происходит расчет показаний индикатора (в формулах обозначено как N);
  2. The number of bars to display / Количество баров отображения - на скольких барах вглубь истории будут отображаться показания индикатора. Для отображения на всей доступной истории нужно ввести любое ненатуральное число (0 и менее). На качество показаний параметр никак не влияет.


Интерпретация

Красная линия индикатора отображает силу медведей, а синяя - силу быков. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.

Рис. 1. Смена восходящего тренда на нисходящий.


Update 22.09.2017

  • Исправлена ошибка распознавания русского языка терминала.
Current Next Futures Current Next Futures

Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.

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