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Дифференциальный индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 5
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Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.
Методика расчета
Расчет силы быков производится по формуле:
где:
- BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
- Close(i) - цена Close текущего бара;
- Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
- N - период расчета индикатора;
- BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.
Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:
где:
- BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
- BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.
Параметры
- Calculate period / Период расчета - количество баров вглубь истории, по данным которых происходит расчет показаний индикатора (в формулах обозначено как N);
- The number of bars to display / Количество баров отображения - на скольких барах вглубь истории будут отображаться показания индикатора. Для отображения на всей доступной истории нужно ввести любое ненатуральное число (0 и менее). На качество показаний параметр никак не влияет.
Интерпретация
Красная линия индикатора отображает силу медведей, а синяя - силу быков. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.
Рис. 1. Смена восходящего тренда на нисходящий.
Update 22.09.2017
- Исправлена ошибка распознавания русского языка терминала.
Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.Vortex Indicator System
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Советник торгует в канале. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой.Alligator
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