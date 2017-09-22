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Индикаторы

Дифференциальный индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 4

Yousufkhodja Sultonov
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
13581
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.


Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

  • BullsPower(i) - текущее значение силы быков;
  • Close(i) - цена Close текущего бара;
  • Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;
  • N - период расчета индикатора;
  • BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

  • BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;
  • BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.


Параметры

  1. Calculate period / Период расчета - количество баров вглубь истории, по данным которых происходит расчет показаний индикатора (в формулах обозначено как N);
  2. The number of bars to display / Количество баров отображения - на скольких барах вглубь истории будут отображаться показания индикатора. Для отображения на всей доступной истории нужно ввести любое ненатуральное число (0 и менее). На качество показаний параметр никак не влияет.


Интерпретация

Красная линия индикатора отображает силу медведей, а синяя - силу быков. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.

Рис. 1. Смена восходящего тренда на нисходящий.


Update 22.09.2017

  • Исправлена ошибка распознавания русского языка терминала.
Quantum 103 Quantum 103

Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.

Masha Masha

Советник на пересечении двух скользящих средних.

News EA Template Without DLL From 2 Sources News EA Template Without DLL From 2 Sources

Шаблон советника с источником новостей из Investing.com или Dailyfx.com без использования DLL.

Momentum_Histo Momentum_Histo

Индикатор Momentum относительно заданного уровня.