Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период.





Методика расчета

Расчет силы быков производится по формуле:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

где:

BullsPower(i) - текущее значение силы быков;

- текущее значение силы быков; Close(i) - цена Close текущего бара;

- цена Close текущего бара; Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара;

- цена Close предыдущего бара; N - период расчета индикатора;

- период расчета индикатора; BUN - количество положительных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только положительные приращения.

Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

где:

BearsPower(i) - текущее значение силы медведей;

- текущее значение силы медведей; BEN - количество отрицательных приращений цен Close за N баров. В сумму включаются только отрицательные приращения.





Параметры

Calculate period / Период расчета - количество баров вглубь истории, по данным которых происходит расчет показаний индикатора (в формулах обозначено как N); The number of bars to display / Количество баров отображения - на скольких барах вглубь истории будут отображаться показания индикатора. Для отображения на всей доступной истории нужно ввести любое ненатуральное число (0 и менее). На качество показаний параметр никак не влияет.





Интерпретация

Красная линия индикатора отображает силу медведей, а синяя - силу быков. Какая линия выше, та сторона и является доминирующей. Пересечение линий - это смена тенденции и хороший момент для открытия сделки в направлении той силы, которая оказалась выше.

Рис. 1. Смена восходящего тренда на нисходящий.





Update 22.09.2017