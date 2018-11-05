и снова случайное блуждание... - страница 28
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Интересно конечно посмотреть как сделана система, оценить с точки зрения инженерной мысли. Ну или хотя-бы на результаты. Кинь стейт, посмотреть на кривую баланса
Прежде чем подтвердить Ваше "огромное" (и мне абсолютно не понятное) желание посмотреть мой стейт (никак не въеду, нафига мне чей-то стейт, если я полностью понимаю суть вопроса ), я проинформирую: кроме желания использовать изменение объёмов сделок для получения прибыли, я имею твёрдую убеждённость в том, что держать уровень допустимой просадки в 5...10% от депо - это тупо кормить брокера ... Я не только использую ВСЕ средства на счёте для работы "механизма", но и активно доливаю, снимаю, перебрасываю со счёта на счёт в зависимости от необходимости.
Именно это позволяет мне иметь достаточный "выхлоп" системы кэшем, не смотря на низкий расчётный процент производительности самой ТС.
Что Вы в таких условиях увидите в стейте - даже Господь предположить не сможет
Прежде чем подтвердить Ваше "огромное" (и мне абсолютно не понятное) желание посмотреть мой стейт (никак не въеду, нафига мне чей-то стейт, если я полностью понимаю суть вопроса ), я проинформирую: кроме желания использовать изменение объёмов сделок для получения прибыли, я имею твёрдую убеждённость в том, что держать уровень допустимой просадки в 5...10% от депо - это тупо кормить брокера ... Я не только использую ВСЕ средства на счёте для работы "механизма", но и активно доливаю, снимаю, перебрасываю со счёта на счёт в зависимости от необходимости.
Именно это позволяет мне иметь достаточный "выхлоп" системы кэшем, не смотря на низкий расчётный процент производительности самой ТС.
Что Вы в таких условиях увидите в стейте - даже Господь предположить не сможет
Согласен, с утверждением, что просадка 5-10% это заморозка средств. Почему я хотел посмотреть стейт? Я занимался разработкой систем подобного рода, но пока без выявления закономерностей у меня не получалось. Я даже пришел к выводу, что из ценового ряда можно формировать ряд с известными мне закономерностями и уже по ним торговать. Хотел узнать как вы это реализовали, задача не так проста, как кажется. Ну и раз вы не рассказываете самую главную суть своей системы (компенсатора), то хотя-бы отчет был-бы интересен, хотя-бы с тестера.
Ну а про низкую производительность, у всех свое понятие низкой. Мне вот 5-10% в месяц вполне достаточно, поэтому для торговли на нормальных деньгах я именно 5% предпочитаю получать, на маленьких суммах конечно можно нагрузить депо до отказа и получать 30-50% в мес.
Или конечно ,если суть компенсатора не секрет... Было бы интересно почитать про принцип его работы. Все-таки решение не тривиальным должно быть, если оно приносит прибыль.
Приветствую,
Я не согласен с тем, что рынок случаен. Но некоторые утверждают обратное.
Фунт/ена хорошую волатильность показывает, больше фунт доллара.
Согласен, с утверждением, что просадка 5-10% это заморозка средств. Почему я хотел посмотреть стейт? Я занимался разработкой систем подобного рода, но пока без выявления закономерностей у меня не получалось. Я даже пришел к выводу, что из ценового ряда можно формировать ряд с известными мне закономерностями и уже по ним торговать. Хотел узнать как вы это реализовали, задача не так проста, как кажется. Ну и раз вы не рассказываете самую главную суть своей системы (компенсатора), то хотя-бы отчет был-бы интересен, хотя-бы с тестера.
Ну а про низкую производительность, у всех свое понятие низкой. Мне вот 5-10% в месяц вполне достаточно, поэтому для торговли на нормальных деньгах я именно 5% предпочитаю получать, на маленьких суммах конечно можно нагрузить депо до отказа и получать 30-50% в мес.
Или конечно ,если суть компенсатора не секрет... Было бы интересно почитать про принцип его работы. Все-таки решение не тривиальным должно быть, если оно приносит прибыль.
У меня уже есть кое-какие идеи по работе компенсатора, но пока сам не попробую, говорить не буду. А он не скажет, это самое секретное место в системе.)
Может скажет ,ведь если он может собирать прибыль чисто из движения, не используя закономерности, то мы ему не конкуренты, мы не сможем испортить его систему ,ведь она не использует закономерности, а рынок будет двигаться всегда.
Это про закономерности найденные нельзя рассказывать. А так будет человеку приятно обучить других, это же как нобелевскую премию получить, примерно такое же удовлетворение. окружающие оценили всю гениальность открытия, автору приятно ,что его гением считают.
У меня уже есть кое-какие идеи по работе компенсатора, но пока сам не попробую, говорить не буду. А он не скажет, это самое секретное место в системе.)
Тут khorosh прав. Рассказать о Компенсаторе - это тоже самое, что отдать ключ от коньячной струи
Свою струю придётся копать каждому (по крайней мере до тех пор, пока народ терпит на ушах лапшу про "деньги - это товар"... и молча позволяет ворам официально владеть ценностями, на честный заработок которых у них ушли бы тысячи человеко-лет труда)
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page3#comment_5111766
danminin:
)))
бесконечно много )))
Тут khorosh прав. Рассказать о Компенсаторе - это тоже самое, что отдать ключ от коньячной струи
Свою струю придётся копать каждому (по крайней мере до тех пор, пока народ терпит на ушах лапшу про "деньги - это товар"... и молча позволяет ворам официально владеть ценностями, на честный заработок которых у них ушли бы тысячи человеко-лет труда)