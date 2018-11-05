и снова случайное блуждание... - страница 28

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Maxim Romanov:
Интересно конечно посмотреть как сделана система, оценить с точки зрения инженерной мысли. Ну или хотя-бы на результаты. Кинь стейт, посмотреть на кривую баланса


Прежде чем подтвердить Ваше "огромное" (и мне абсолютно не понятное) желание посмотреть мой стейт (никак не въеду, нафига мне чей-то стейт, если я полностью понимаю суть вопроса  ), я проинформирую: кроме желания использовать изменение объёмов сделок для получения прибыли, я имею твёрдую убеждённость в том, что держать уровень допустимой просадки в 5...10% от депо - это тупо кормить брокера ... Я не только использую ВСЕ средства на счёте для работы "механизма", но и активно доливаю, снимаю, перебрасываю со счёта на счёт в зависимости от необходимости.

Именно это позволяет мне иметь достаточный "выхлоп" системы кэшем, не смотря на низкий расчётный процент производительности самой ТС.

Что Вы в таких условиях увидите в стейте - даже Господь предположить не сможет 


 
Приветствую,


Т.е рынок это хаос? Рулетка? 
 
prikolnyjkent:


Прежде чем подтвердить Ваше "огромное" (и мне абсолютно не понятное) желание посмотреть мой стейт (никак не въеду, нафига мне чей-то стейт, если я полностью понимаю суть вопроса  ), я проинформирую: кроме желания использовать изменение объёмов сделок для получения прибыли, я имею твёрдую убеждённость в том, что держать уровень допустимой просадки в 5...10% от депо - это тупо кормить брокера ... Я не только использую ВСЕ средства на счёте для работы "механизма", но и активно доливаю, снимаю, перебрасываю со счёта на счёт в зависимости от необходимости.

Именно это позволяет мне иметь достаточный "выхлоп" системы кэшем, не смотря на низкий расчётный процент производительности самой ТС.

Что Вы в таких условиях увидите в стейте - даже Господь предположить не сможет 



Согласен, с утверждением, что просадка 5-10% это заморозка средств. Почему я хотел посмотреть стейт? Я занимался разработкой систем подобного рода, но пока без выявления закономерностей у меня не получалось. Я даже пришел к выводу, что из ценового ряда можно формировать ряд с известными мне закономерностями и уже по ним торговать. Хотел узнать как вы это реализовали, задача не так проста, как кажется. Ну и раз вы не рассказываете самую главную суть своей системы (компенсатора), то хотя-бы отчет был-бы интересен, хотя-бы с тестера.

Ну а про низкую производительность, у всех свое понятие низкой. Мне вот 5-10% в месяц вполне достаточно, поэтому для торговли на нормальных деньгах я именно 5% предпочитаю получать, на маленьких суммах конечно можно нагрузить депо до отказа и получать 30-50% в мес. 

Или конечно ,если суть компенсатора не секрет... Было бы интересно почитать про принцип его работы. Все-таки решение не тривиальным должно быть, если оно приносит  прибыль.

 
Alexander Ivanov:
Приветствую,


Т.е рынок это хаос? Рулетка? 

Я не согласен с тем, что рынок случаен. Но некоторые утверждают обратное.
 
Maxim Romanov:
Фунт/ена хорошую волатильность показывает, больше фунт доллара.
Так и спред побольше.
 
Maxim Romanov:


Согласен, с утверждением, что просадка 5-10% это заморозка средств. Почему я хотел посмотреть стейт? Я занимался разработкой систем подобного рода, но пока без выявления закономерностей у меня не получалось. Я даже пришел к выводу, что из ценового ряда можно формировать ряд с известными мне закономерностями и уже по ним торговать. Хотел узнать как вы это реализовали, задача не так проста, как кажется. Ну и раз вы не рассказываете самую главную суть своей системы (компенсатора), то хотя-бы отчет был-бы интересен, хотя-бы с тестера.

Ну а про низкую производительность, у всех свое понятие низкой. Мне вот 5-10% в месяц вполне достаточно, поэтому для торговли на нормальных деньгах я именно 5% предпочитаю получать, на маленьких суммах конечно можно нагрузить депо до отказа и получать 30-50% в мес. 

Или конечно ,если суть компенсатора не секрет... Было бы интересно почитать про принцип его работы. Все-таки решение не тривиальным должно быть, если оно приносит  прибыль.

У меня уже есть кое-какие идеи по работе компенсатора, но пока сам не попробую, говорить не буду. А он не скажет, это самое секретное место в системе.)
 
khorosh:
У меня уже есть кое-какие идеи по работе компенсатора, но пока сам не попробую, говорить не буду. А он не скажет, это самое секретное место в системе.)


Может скажет ,ведь если он может собирать прибыль чисто из движения, не используя закономерности, то мы ему не конкуренты, мы не сможем испортить его систему ,ведь она не использует закономерности, а рынок будет двигаться всегда.

Это про закономерности найденные нельзя рассказывать. А так будет человеку приятно обучить других, это же как нобелевскую премию получить, примерно такое же удовлетворение. окружающие оценили всю гениальность открытия, автору приятно ,что его гением считают.

 
khorosh:
У меня уже есть кое-какие идеи по работе компенсатора, но пока сам не попробую, говорить не буду. А он не скажет, это самое секретное место в системе.)


Тут khorosh прав. Рассказать о Компенсаторе - это тоже самое, что отдать ключ от коньячной струи

Свою струю придётся копать каждому (по крайней мере до тех пор, пока народ терпит на ушах лапшу про "деньги - это товар"... и молча позволяет ворам официально владеть ценностями, на честный заработок которых у них ушли бы тысячи человеко-лет труда) 


 

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page3#comment_5111766

danminin:
)))

бесконечно много )))

Отчего же бесконечно, какова вероятность наступления бесконечно убыточной серии? можно посчитать перемножив вероятности по теореме Байеса. Рассчитав вероятности для серий разной длинны, можно вывести распределение плотности вероятности, уверяю вас они будут распределены по нормальному закону. Дальше в зависимости от риска выбираем сколько квантилей будем перекрывать, отсюда вычисляем какая сумма нужна. Ну и вишенкой на торте, подвязываем к этому задачу о "переборчивой невесте", то есть момент когда стоит остановиться и забрать деньги, тем самым мы выставляем условие тейкпрофита (это важно, так как невыставленный ТП в принципе недостижим при любом положительном МО).
 
prikolnyjkent:


Тут khorosh прав. Рассказать о Компенсаторе - это тоже самое, что отдать ключ от коньячной струи

Свою струю придётся копать каждому (по крайней мере до тех пор, пока народ терпит на ушах лапшу про "деньги - это товар"... и молча позволяет ворам официально владеть ценностями, на честный заработок которых у них ушли бы тысячи человеко-лет труда) 


Вполне вас понимаю, это как своего  ребёнка, которого растил и лелеял долгие годы, отдать чужим людям.)
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