и снова случайное блуждание... - страница 26
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А что вы хотели, вы же первый начали его критиковать. Бросились на него с пикой наперевес и получили ответный удар. А теперь плачетесь, просите, чтобы вас защитили.)))
Это не так, но это не имеет значения. Убежал, пока солью по ягодицам стрелять не начали.
Тут что-то ругань у вас сплошная, по всей ветке размазанная. Может во избежание банов просто ветку снести? А то уж очень всё сплетено в один клубок - не вычистить - с самого начала нужно корпеть над вашими изысками словесности.
Или уважать будете друг друга? Хотя бы на людях...
Давайте так: просьба прекратить друг друга укалывать. Ну или ветку под снос коли не прекратится.
Лады?
Провокаторов в баню.)
Весело читать такие ветки) и главное они активны! Никакого конструктива, просто флуд...даже не флуд а срач и все. А людям и не нужен конструктив, нужно чтобы весело было) Как вы это делаете?
а какой вам нужен конструктив в доказательстве того, что на сб заработать не возможно? думаю вы это и так прекрасно знаете.
просто прикольный кент тут утверждает иное. поэтому и ветка превратилась в троллинг его.
или вы все таки нуждаете в конструктивных доказательствах, что на сб не выиграть? )))
возьмите график, на котором есть какие-то закономерности. вы на первый взгляд их не увидите (визуально). а если на графике присутствуют какие-либо закономерности - то это уже не сб.
так что ветка может свестись к вопросу: есть закономерности на форе или нет.
Проще её снести... Если народ не угомонится.
В баню можно всех отметившихся в ветке, тут все хороши.
И нас, как тоже отметившихся, туда же
Да не вопрос. А себя самого забанить подозреваю у вас не получится )
а какой вам нужен конструктив в доказательстве того, что на сб заработать не возможно? думаю вы это и так прекрасно знаете.
просто прикольный кент тут утверждает иное. поэтому и ветка превратилась в троллинг его.
...
Покажите, КТО и ГДЕ из уважаемых Вами же учёных приходит к выводу, что на СБ нельзя заработать
Все говорят, что зарабатывать можно, если иметь достаточно большой депозит.
Мой вклад в эту тему состоит ТОЛЬКО В ТОМ, что я подсказываю желающим не иметь огромный депозит, а зарабатывать необходимые для поддержки мартина средства НА ТОМ ЖЕ САМОМ ДВИЖЕНИИ, КОТОРОЕ ИДЁТ ПРОТИВ НЕГО.
Ну не станете же Вы в самом деле сейчас кидаться на меня с криком, что заработать денег НА ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ - НЕ ВОЗМОЖНО
Покажите, КТО и ГДЕ из уважаемых Вами же учёных приходит к выводу, что на СБ нельзя заработать
Все говорят, что зарабатывать можно, если иметь достаточно большой депозит.
Мой вклад в эту тему состоит ТОЛЬКО В ТОМ, что я подсказываю желающим не иметь огромный депозит, а зарабатывать необходимые для поддержки мартина средства НА ТОМ ЖЕ САМОМ ДВИЖЕНИИ, КОТОРОЕ ИДЁТ ПРОТИВ НЕГО.
Ну не станете же Вы в самом деле сейчас кидаться на меня с криком, что заработать денег НА ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ - НЕ ВОЗМОЖНО