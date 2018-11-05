и снова случайное блуждание... - страница 26

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[Удален]  
khorosh:
А что вы хотели, вы же первый начали его критиковать. Бросились на него с пикой наперевес и получили ответный удар. А теперь плачетесь, просите, чтобы вас защитили.)))

Это не так, но это не имеет значения. Убежал, пока солью по ягодицам стрелять не начали.
 
Artyom Trishkin:

Тут что-то ругань у вас сплошная, по всей ветке размазанная. Может во избежание банов просто ветку снести? А то уж очень всё сплетено в один клубок - не вычистить - с самого начала нужно корпеть над вашими изысками словесности.

Или уважать будете друг друга? Хотя бы на людях...

Давайте так: просьба прекратить друг друга укалывать. Ну или ветку под снос коли не прекратится.

Лады?

Провокаторов в баню.)
 
khorosh:
Провокаторов в баню.)
Я ж говорю - чтобы разобраться кто тут провокатор, а кто ведомый - нужно сидеть и всю ветку читать с самого начала, вникать. Проще её снести... Если народ не угомонится.
 
Maxim Romanov:
Весело читать такие ветки) и главное они активны! Никакого конструктива, просто флуд...даже не флуд а срач и все. А людям и не нужен конструктив, нужно чтобы весело было) Как вы это делаете? 

а какой вам нужен конструктив в доказательстве того, что на сб заработать не возможно? думаю вы это и так прекрасно знаете.
просто прикольный кент тут утверждает иное. поэтому и ветка превратилась в троллинг его.

или вы все таки нуждаете в конструктивных доказательствах, что на сб не выиграть? )))
nowi:

возьмите график, на котором есть какие-то закономерности. вы на первый взгляд их не увидите (визуально). а если на графике присутствуют какие-либо закономерности - то это уже не сб.
так что ветка может свестись к вопросу: есть закономерности на форе или нет.
 
Artyom Trishkin:
Проще её снести... Если народ не угомонится.
В баню можно всех отметившихся в ветке, тут все хороши.
 
Комбинатор:
В баню можно всех отметившихся в ветке, тут все хороши.
И нас, как тоже отметившихся, туда же
 
Artyom Trishkin:
И нас, как тоже отметившихся, туда же
Да не вопрос. А себя самого забанить подозреваю у вас не получится )
 
Комбинатор:
Да не вопрос. А себя самого забанить подозреваю у вас не получится )
Легко ;)
 
danminin:

а какой вам нужен конструктив в доказательстве того, что на сб заработать не возможно? думаю вы это и так прекрасно знаете.
просто прикольный кент тут утверждает иное. поэтому и ветка превратилась в троллинг его.
...


Покажите, КТО и ГДЕ из уважаемых Вами же учёных приходит к выводу, что на СБ нельзя заработать 

Все говорят, что зарабатывать можно, если иметь достаточно большой депозит.

Мой вклад в эту тему состоит ТОЛЬКО В ТОМ, что я подсказываю желающим не иметь огромный депозит, а зарабатывать необходимые для поддержки мартина средства НА ТОМ ЖЕ САМОМ ДВИЖЕНИИ, КОТОРОЕ ИДЁТ ПРОТИВ НЕГО.

Ну не станете же Вы в самом деле сейчас кидаться на меня с криком, что заработать денег НА ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ - НЕ ВОЗМОЖНО 


 
prikolnyjkent:


Покажите, КТО и ГДЕ из уважаемых Вами же учёных приходит к выводу, что на СБ нельзя заработать 

Все говорят, что зарабатывать можно, если иметь достаточно большой депозит.

Мой вклад в эту тему состоит ТОЛЬКО В ТОМ, что я подсказываю желающим не иметь огромный депозит, а зарабатывать необходимые для поддержки мартина средства НА ТОМ ЖЕ САМОМ ДВИЖЕНИИ, КОТОРОЕ ИДЁТ ПРОТИВ НЕГО.

Ну не станете же Вы в самом деле сейчас кидаться на меня с криком, что заработать денег НА ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ - НЕ ВОЗМОЖНО 


Судя по всему у вас случайный вход только один, самый первый в серии на одном из счетов? Стопы и тейки не используете, закрываетесь при каком-то уровне профита совокупной позиции. Либо используете, но таким образом, что уровни тейков ордеров компенсатора совпадают по величине с уровнями стопов ордеров сетки.
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