и снова случайное блуждание... - страница 34

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khorosh:

"Заставил" меня Прикольный подумать по поводу использования для добычи прибыли только движение валютной пары и никакого теханализа(и за это я ему благодарен). И вот появился первый результат. Стратегия до безобразия проста. И не имеет ничего общего со стратегией Прикольного. Общее только то, что в ней тоже используются результаты исходов сделок для манипулирования лотом. Как видно из результатов тест проведён на интервале 4-х месяцев с 1 февраля по 1 июня. На интервале 2х месяцев(март+апрель) была проведена оптимизация стоплосса и тейкпрофита. Февраль и май не оптимизированные участки.


те есть виртуальные сделки (обычно минимальным лотом)?
 
Younga:
те есть виртуальные сделки (обычно минимальным лотом)?

Да. А вот результаты по USDJPY при тех же условиях.


 
khorosh:

Да. А вот результаты по USDJPY при тех же условиях.


а что будет на EURCHF& токо честно


Ну и спред 20 новых пунктов

 
Younga:

а что будет на EURCHF& токо честно


Ну и спред 20 новых пунктов

Этой пары у меня нет,не использую, даже котировки не загружены. Наверно на флетовых парах работать будет плохо. Поскольку заработок в основном на трендовых участках.
 
khorosh:
Этой пары у меня нет,не использую, даже котировки не загружены. Наверно на флетовых парах работать будет плохо. Поскольку заработок в основном на трендовых участках.
А если не секрет - соотношение тейка к стопу какое после оптимизации?
 
khorosh:

"Заставил" меня Прикольный подумать по поводу использования для добычи прибыли только движение валютной пары и никакого теханализа...


"Прикольный" писать слишком длинно.

Кто желает, может звать меня коротко,.. по-дружески - "Кент" 


 
prikolnyjkent:


"Прикольный" писать слишком длинно.

Кто желает, может звать меня коротко,.. по-дружески - "Кент" 



оооо великий гуру снизошел до народа... позволил обращается по простому...клоун
 
nowi:

оооо великий гуру снизошел до народа... позволил обращается по простому...клоун


Сколько ж в тебе "доброты", nowi ...

Как же ты живёшь с таким количеством ЯДА внутри?..  Представляю, как тебе постоянно хреново


 
prikolnyjkent:


Сколько ж в тебе "доброты", nowi ...

Как же ты живёшь с таким количеством ЯДА внутри?..  Представляю, как тебе постоянно хреново



Гы-Гы!!! в точку.

Давно замечено, что зависть у людей  всегда вырабатывает яд в их организмах.

 

Хочу похвастаться.) Сделал для себя новый скрипт, который рисует уровни поддержки и сопротивления.


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