и снова случайное блуждание... - страница 34
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"Заставил" меня Прикольный подумать по поводу использования для добычи прибыли только движение валютной пары и никакого теханализа(и за это я ему благодарен). И вот появился первый результат. Стратегия до безобразия проста. И не имеет ничего общего со стратегией Прикольного. Общее только то, что в ней тоже используются результаты исходов сделок для манипулирования лотом. Как видно из результатов тест проведён на интервале 4-х месяцев с 1 февраля по 1 июня. На интервале 2х месяцев(март+апрель) была проведена оптимизация стоплосса и тейкпрофита. Февраль и май не оптимизированные участки.
те есть виртуальные сделки (обычно минимальным лотом)?
Да. А вот результаты по USDJPY при тех же условиях.
Да. А вот результаты по USDJPY при тех же условиях.
а что будет на EURCHF& токо честно
Ну и спред 20 новых пунктов
а что будет на EURCHF& токо честно
Ну и спред 20 новых пунктов
Этой пары у меня нет,не использую, даже котировки не загружены. Наверно на флетовых парах работать будет плохо. Поскольку заработок в основном на трендовых участках.
"Заставил" меня Прикольный подумать по поводу использования для добычи прибыли только движение валютной пары и никакого теханализа...
"Прикольный" писать слишком длинно.
Кто желает, может звать меня коротко,.. по-дружески - "Кент"
"Прикольный" писать слишком длинно.
Кто желает, может звать меня коротко,.. по-дружески - "Кент"
оооо великий гуру снизошел до народа... позволил обращается по простому...клоун
оооо великий гуру снизошел до народа... позволил обращается по простому...клоун
Сколько ж в тебе "доброты", nowi ...
Как же ты живёшь с таким количеством ЯДА внутри?.. Представляю, как тебе постоянно хреново
Сколько ж в тебе "доброты", nowi ...
Как же ты живёшь с таким количеством ЯДА внутри?.. Представляю, как тебе постоянно хреново
Гы-Гы!!! в точку.
Давно замечено, что зависть у людей всегда вырабатывает яд в их организмах.
Хочу похвастаться.) Сделал для себя новый скрипт, который рисует уровни поддержки и сопротивления.