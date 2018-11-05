и снова случайное блуждание... - страница 49

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Yuriy Asaulenko:
Ну и че? Те-же связь и радиолокация, в т.ч. в условиях помех, имеет дело сплошь с нестационарными сл. процессами. И это абсолютно никому не мешает.
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота и форма исходного сигнала нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?
 
khorosh:
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?

Вообще-то это не так. Но речь вообще о стационарности, а не спектре РЛС.

Но, вообще, гребенка на рынке оч. даже рулит.))

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то это не так. Но речь вообще о стационарности, а не спектре РЛС.

Но, вообще, гребенка на рынке оч. даже рулит.))


А вы тоже из советского КБ?
 
khorosh:
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота и форма исходного сигнала нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?

Если я правильно понял, речь идет о колебаниях внутри суток. Типа "ночью флет".

Вообще-то не только суточные. Для примера я посчитал сумму 20 отклонений max {High-Open, Open-Low} / Open за сутки (по 20 парам валют с USD) за 229 недель отдельно для понедельников, вторников, ...пятниц. Оказалось, есть еще корреляция с днем недели. Взял средние значения, тонкая черная линия - параболическая аппроксимация средствами Excel:


То есть стационарности нет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 (Случайный процесс. Материал из Википедии — свободной энциклопедии):

"Случайный процесс называется стационарным, если все многомерные законы распределения зависят только от взаимного расположения моментов времени t1 , t2 , … , tn, но не от самих значений этих величин. Другими словами, случайный процесс называется стационарным, если его вероятностные закономерности неизменны во времени. В противном случае, он называется нестационарным. "

И, конечно же, есть и другие закономерности. Например, очень точные корреляции между EURGBP, EURUSD и GBPUSD. Это ведь тоже форекс.

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Есть практические результаты : демо/реал?
 
khorosh:
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота и форма исходного сигнала нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?


Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.

Причем это имеет методологическую основу, которую мне и тысячам-тысяч других разработчиков АСУ вбили в голову еще на скамеечке, что кроме детерминированных/стохастических систем и их произвольных помесей имеется еще один тип систем - неопределенные. Это системы в состав которых входят люди, которые в разные моменты времени могут вести себя детерминировано, случайно и вообще хаотично.

На финансовых рынках цена определяется мнением людей. Ничего подобного ни в радиотехнике, ни в автоматическом управлении нет.

Это качественно разные области. А ссылки, что математический аппарат един, то надо башкой думать и обосновывать применимость того или иного математического инструмента с учетом специфики вполне определенной предметной области.

 
СанСаныч Фоменко:


Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.

Тогда, простите, что вы ищите? Зачем эти все предикторы-леса-паттерны? Нет сигнала, стало быть и искать нечего.) А ищете вы именно сигнал, и ничего другого, как бы Вы себя не уговаривали. И в этом Ваш мат.аппарат ничем не отличается от любого другого.

Разница еще в том, что я имею представление о том,что ищу, Вы-же действуете методом перебора -предикторов и пр., и надеетесь, что Ваши леса найдут что-то за Вас. Ваша задача сформулирована типа - "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Не отрицаю эффективность методов ДМ, но в Вашем исполнении, это вызывает, как бы это сказать, недоумение. Тем не менее, успехов.

[Удален]  
СанСаныч Фоменко:


Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.

Причем это имеет методологическую основу, которую мне и тысячам-тысяч других разработчиков АСУ вбили в голову еще на скамеечке, что кроме детерминированных/стохастических систем и их произвольных помесей имеется еще один тип систем - неопределенные. Это системы в состав которых входят люди, которые в разные моменты времени могут вести себя детерминировано, случайно и вообще хаотично.

На финансовых рынках цена определяется мнением людей. Ничего подобного ни в радиотехнике, ни в автоматическом управлении нет.

Это качественно разные области. А ссылки, что математический аппарат един, то надо башкой думать и обосновывать применимость того или иного математического инструмента с учетом специфики вполне определенной предметной области.


опять чушь несёшь... глупость не перестаёт быть глупостью, сколько бы лет ты не провёл на форуме...

Вбили в твою голову, а скорее ты сам себе вбил в голову, ложную "методологическую основу". И слава богу, что "тысячам-тысяч других разработчиков АСУ" в голову ничего не вбивали, а научили думать своей головой самостоятельно.

Ты не имеешь даже базовых познаний "в радио или автоматическом управлении", но тем не менее делаешь такие заявления. Впрочем, ты лишь в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность.

Другое дело, что ты не знаешь "математический аппарат", и, следовательно, уже в силу незнания применить его не можешь.

[Удален]  
Олег avtomat:



Ты не имеешь даже базовых познаний "в радио или автоматическом управлении", но тем не менее делаешь такие заявления. Впрочем, ты лишь в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность.

Другое дело, что ты не знаешь "математический аппарат", и, следовательно, уже в силу незнания применить его не можешь.


Ты имеешь, возможно, по постам этого не видно, но допустим. И что, применил успешно? Нарисовал за много лет куеву тучу рандомных борозд от трактора и толку.

Впрочем обо всех ваших научных познаниях уже высказался Дмитрий на прошлой странице. Можно лишь соревноваться с его высказыванием в бОльшей точности. Но оно уже достаточно словесно подытожило суть, так что добавить и нечего. Ладно бы хоть просто теоретизировали, но нет же, делают громкие заявления, да ещё и тролят научных авторитетов.

 

Олег avtomat:

Yuriy Asaulenko:


Утомили вы меня своей спесью махровых невежд в финансовых рынках.


Садимся на скамейку, соответствующую финансовым рыкам, учимся... может быть что-то усваиваем, работаем в специализированных организациях...

У некоторых после этого может быть даже хамства поубавится, хотя сомнительно

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