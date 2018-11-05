и снова случайное блуждание... - страница 11
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Вам что, показать на яблоках, что если к двум яблокам прибавить ещё два, то получается четыре яблока?
Силой разума в этом убедиться - слабо?..
ну она шла против меня, потом резко развернулась и идет уже как нужно... и что?..
Вот!.. Очень хороший вопрос!..
А вот именно и ТО, что в этом случае ты получаешь прибыль как с мартин-части своей ТС, так и с "компенсатора".
В этом случае в мусорку идёт Ваше коронное "слив депо".
Как нафига, а мазохизм, а бухло на халяву. Игра ведь не ради выигрыша.
Что это за кино?
вы заработали на этой своей теории? покажите стейт.
По ходу, если я не покажу НА ЯБЛОКАХ, то Вы ни в какую не согласитесь, что два плюс два - четыре
А Вам какой стейт НАРИСОВАТЬ?.. Ведь, если я нарисую свой, то Вы скажете - Фотошоп
А Вам какой стейт НАРИСОВАТЬ?.. Ведь, если я нарисую свой, то Вы скажете - Фотошоп
не нужно рисовать. свой выложите. я не скажу фотошоп.
Вот!.. Очень хороший вопрос!..
А вот именно и ТО, что в этом случае ты получаешь прибыль как с мартин-части своей ТС, так и с "компенсатора".
В этом случае в мусорку идёт Ваше коронное "слив депо".
"форумный балабол никогда вам не покажет стейт, а будет отмазываться."
не нужно рисовать. свой выложите. я не скажу фотошоп.
Да Вы же не поверите...
Ваша цель в этом разговоре - гадить в головы людей. Вы даже ошибку в моих словах указать не можете, но объявляете их бредом.
То же Вы сделаете и с моим стейтом