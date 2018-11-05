и снова случайное блуждание... - страница 11

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Одно в Кенту или в Кенте, не знаю как правильно, не врёт-его ник.
 
prikolnyjkent:


Вам что, показать на яблоках, что если к двум яблокам прибавить ещё два, то получается четыре яблока?

Силой разума в этом убедиться - слабо?..

Ну в чём то он прав. Когда пишет, что, если цена развернулась, то не известно сколько она пройдёт в этом направлении. К примеру, вы увеличили лот в этом направлении, а цена сразу после увеличения лота вернулась к прежнему направлению.
 
prikolnyjkent:
вы заработали на этой своей теории? покажите стейт.
 
форумный балабол никогда вам не покажет стейт, а будет отмазываться.
 
danminin:
ну она шла против меня, потом резко развернулась и идет уже как нужно... и что?..


Вот!.. Очень хороший вопрос!..

А вот именно и ТО, что в этом случае ты получаешь прибыль как с мартин-части своей ТС, так и с "компенсатора".

В этом случае в мусорку идёт Ваше коронное "слив депо".

 
Gorg1983:


Как нафига, а мазохизм, а бухло на халяву. Игра ведь не ради выигрыша.

 

Именно про это я и думаю "чтоб что-то почувствовать" я делаю глупые вещи на бирже  в последнее время.
Что это за кино?
 
danminin:
вы заработали на этой своей теории? покажите стейт.


По ходу, если я не покажу НА ЯБЛОКАХ, то Вы ни в какую не согласитесь, что два плюс два - четыре 

А Вам какой стейт НАРИСОВАТЬ?.. Ведь, если я нарисую свой, то Вы скажете - Фотошоп 


 
prikolnyjkent:



А Вам какой стейт НАРИСОВАТЬ?.. Ведь, если я нарисую свой, то Вы скажете - Фотошоп 


"форумный балабол никогда вам не покажет стейт, а будет отмазываться."

не нужно рисовать. свой выложите. я не скажу фотошоп.
 
prikolnyjkent:


Вот!.. Очень хороший вопрос!..

А вот именно и ТО, что в этом случае ты получаешь прибыль как с мартин-части своей ТС, так и с "компенсатора".

В этом случае в мусорку идёт Ваше коронное "слив депо".

Вот это важный пост для понимания вашей системы. Мне уже почти всё ясно, можно начинать делать эксперт по вашей системе.) 
 
danminin:
"форумный балабол никогда вам не покажет стейт, а будет отмазываться."

не нужно рисовать. свой выложите. я не скажу фотошоп.


Да Вы же не поверите...

Ваша цель в этом разговоре - гадить в головы людей. Вы даже ошибку в моих словах указать не можете, но объявляете их бредом.
То же Вы сделаете и с моим стейтом

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