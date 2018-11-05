и снова случайное блуждание... - страница 24

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Gorg1983:

Не углядел у себя таких выводов, наверное вам виднее что я имел ввиду)))). 
Свои же мысли не понимаете?))) 
 
prikolnyjkent:


А куда я его в такую ТС воткну?.. 

Из всех переменных формулы прибыли по результатам серии сделок (AvP * NP - AvL * NL) я выбрал работу только над AvP и AvL, так как именно они наиболее легко поддаются нашему влиянию . А остальные... (ну вот они мине надо?..)

Понятно, спасибо.
 
nowi:


просто некоторые люди как были лохами в молодости наивными так ими же и остались в старости (avtomat в частности)..

уже дочка взрослая а папа в игрушечки играет как дитя малое.....у других отцы юристами ,врачами, бизнесменами стали....семью обеспечивают, деньги зарабатывают..к у нее папаша на форексе разбогатеть собрался)))

мне бы даже стыдно было бы рассказывать такое о своем отце...

жалкое зрелище...

Олег - инженер-системотехник и это нисколько не хуже, чем врач, юрист или бизнесмен. А что, у вас есть информация, что Олег свою семью не обеспечивает? Форекс для него хобби и в этом нет ничего зазорного, это лучше, чем бухать или стучать в домино на лавочке во дворе. Если даже он пока на форексе не зарабатывает (хотя это тоже вилами на воде писано), то при таком научном подходе, который он демонстрирует, обязательно будет зарабатывать.

А что вы собой представляете, чтобы судить его. У вас есть хорошая специальность, семья, вы хорошо материально обеспечены? И что делаете здесь вы на форуме, связанном с форексом, если к форексу у вас такое негативное отношение? Мне кажется это вы представляете жалкое зрелище, пытаясь завоевать себе известность на этом форуме, поливая грязью местных авторитетов.

 
khorosh:

Олег - инженер-системотехник и это нисколько не хуже, чем врач, юрист или бизнесмен. А что, у вас есть информация, что Олег свою семью не обеспечивает? Форекс для него хобби и в этом нет ничего зазорного, это лучше, чем бухать или стучать в домино на лавочке во дворе. Если даже он пока на форексе не зарабатывает (хотя это тоже вилами на воде писано), то при таком научном подходе, который он демонстрирует, обязательно будет зарабатывать.

А что вы собой представляете, чтобы судить его. У вас есть хорошая специальность, семья, вы хорошо материально обеспечены? И что делаете здесь вы на форуме, связанном с форексом, если к форексу у вас такое негативное отношение? Мне кажется это вы представляете жалкое зрелище, пытаясь завоевать себе известность на этом форуме, поливая грязью местных авторитетов.

К сожалению утверждение что инженеры, и прочие люди умственного труда и все те, кто создал этот мир (сисадмины, программисты, ученые), не ставящие своей и не умеющие обманывать людей - лохи, все еще широко распространено. Вот такие вот лохи придумали смартфоны, линукс (на котором построены смартфоны), электричество, проектировали дома.
 
danminin:

б**дь! мне кажется, что вы...
успокойтесь пожалуйста, не материтесь, креститесь, когда кажется, нечистый Вас пустает
 
khorosh:
Вы не правы, если стоп ближе чем тейк, то вероятность его срабатывания выше.

Евгений:

Интересно как вы пришли к выводу, что вероятность 50/50?    

 нет не больше, входим по монетке(ГСЧ), монетка 50\50
[Удален]  
Maxim Romanov:
К сожалению утверждение что инженеры, и прочие люди умственного труда и все те, кто создал этот мир (сисадмины, программисты, ученые), не ставящие своей и не умеющие обманывать людей - лохи, все еще широко распространено. Вот такие вот лохи придумали смартфоны, линукс (на котором построены смартфоны), электричество, проектировали дома.


Не нужно путать тёплое с мягким. Тут полно не менее научных людей, в том числе и среди оппонентов. Однако они не несут откровенный бред. 

То есть достижения в разных областях, если они есть-не дают индульгенции на пургу.

 
nowi:


ООооооооооооо)))) вот это МЕГАБУРАТИНО...я думал кент наивный, а оказывается есть еще более деревянные...этож надо статистический Грааль 50/50

пс: чтоб вы знали даже при разнице в 2 пункта  например tp 102 и sl 100... это уже достаточное условие чтобы вероятность срабатывания sl была намного чаще....

а при стопах меньше 300 пунктов при случайном входе при спреде 1.5 -2 п . идет интенсивный слив по спреду....настолько сильное значение имеет даже малейший перекос!

На рынке главное это психология, рынок ведет себя как женщина, тут математика не работает, это скорее политика, я Вам говорю что реально работает на рынке, в отличии от всех этих заумных нейросетей и генетических алгоритмов, которые только нужны что бы разводить инвесторов на деньги.
 
khorosh:

Олег - инженер-системотехник и это нисколько не хуже, чем врач, юрист или бизнесмен. А что, у вас есть информация, что Олег свою семью не обеспечивает? Форекс для него хобби и в этом нет ничего зазорного, это лучше, чем бухать или стучать в домино на лавочке во дворе. Если даже он пока на форексе не зарабатывает (хотя это тоже вилами на воде писано), то при таком научном подходе, который он демонстрирует, обязательно будет зарабатывать.

А что вы собой представляете, чтобы судить его. У вас есть хорошая специальность, семья, вы хорошо материально обеспечены? И что делаете здесь вы на форуме, связанном с форексом, если к форексу у вас такое негативное отношение? Мне кажется это вы представляете жалкое зрелище, пытаясь завоевать себе известность на этом форуме, поливая грязью местных авторитетов.


опять 25...че ты впрегаешься за всех и лезешь в чужой разговор, нос свой пихаешь и лечишь меня постоянно?...


"И что делаете здесь вы на форуме, связанном с форексом, если к форексу у вас такое негативное отношение?"

не твое собачье дело...

иди на три веселых буквы...

 
Олег avtomat:


кто ты такой, юродивый, чтоб советы давать...

пшёл вон.

Христа ради «сумасшедшие»


Христа ради «сумасшедшие» - Православный журнал "Фома"
Христа ради «сумасшедшие» - Православный журнал "Фома"
  • голосов: 2
  • 2013.02.03
  • foma
  • foma.ru
Это интервью с православным богословом из Франции Жан-Клодом Ларше было написано на французском языке, а потом переведено на русский. И в процессе перевода мы столкнулись с любопытной вещью. Оказалось, во французском языке не существует отдельного слова «юродивый», есть только выражение — «fou en Christ», которое дословно можно перевести как...
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