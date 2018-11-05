и снова случайное блуждание... - страница 27
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Судя по всему у вас случайный вход только один, самый первый в серии на одном из счетов? Стопы и тейки не используете, закрываетесь при каком-то уровне профита совокупной позиции. Либо используете, но таким образом, что уровни тейков ордеров компенсатора совпадают по величине с уровнями стопов ордеров сетки.
У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.
Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.
Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)
Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом" ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" ( блин, красиво сказано...)
У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.
Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.
Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)
Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом" ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" ( блин, красиво сказано...)
устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя для разгона электромагнитной индукции возникающей на стыке сопротивления ветрогенератора с силой лунных фаз во время приливов и отливов, в запасы воздуха в накопительном ресивере ионосферы, дабы сконцентрировать энергию эфира в точке принятия решения образованной синапсами при самозапите мозга через этот самый эфир.
Сами понимаете, что труднее всего было найти стаф при его создании, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом" ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" ( блин, красиво сказано...)
У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.
Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.
Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)
Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом" ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" ( блин, красиво сказано...)
А на какой валютной паре работаете?
Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе
Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе
У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды
колебание уровня воды = колебания статистики?
В общем смысле - да... Можно сказать и так...
Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе
У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.
Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.
Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)
Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом" ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" ( блин, красиво сказано...)