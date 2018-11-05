и снова случайное блуждание... - страница 27

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khorosh:
Судя по всему у вас случайный вход только один, самый первый в серии на одном из счетов? Стопы и тейки не используете, закрываетесь при каком-то уровне профита совокупной позиции. Либо используете, но таким образом, что уровни тейков ордеров компенсатора совпадают по величине с уровнями стопов ордеров сетки.


У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.

Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.

Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)

Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом"  ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете  ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" (  блин, красиво сказано...)


[Удален]  
prikolnyjkent:


У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.

Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.

Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)

Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом"  ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете  ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" (  блин, красиво сказано...)


 устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя для разгона электромагнитной индукции возникающей на стыке сопротивления ветрогенератора с силой лунных фаз во время приливов и отливов,  в запасы воздуха в накопительном ресивере ионосферы, дабы сконцентрировать энергию эфира в точке принятия решения образованной синапсами при самозапите мозга через этот самый эфир.

Сами понимаете, что труднее всего было найти стаф при его создании, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом"  ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете  ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" (  блин, красиво сказано...)

 
prikolnyjkent:


У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.

Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.

Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)

Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом"  ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете  ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" (  блин, красиво сказано...)


Да, образно. Значит вы всё время в рынке, никакие бури вам не страшны.) Главное, чтобы средства росли.
 
prikolnyjkent:


А на какой валютной паре работаете?
 
khorosh:
А на какой валютной паре работаете?

Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе 
 
prikolnyjkent:

Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе 
Извиняюсь, пропустил. Хорошая пара. Волатильная и спред небольшой.
 
prikolnyjkent:

У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды

колебание уровня воды = колебания статистики?
 
Александр Нескажу:
колебание уровня воды = колебания статистики?

В общем смысле - да... Можно сказать и так...
 
prikolnyjkent:

Дык, я ж говорил уже: на фунтобаксе 
Фунт/ена хорошую волатильность показывает, больше фунт доллара.
 
prikolnyjkent:


У меня всё больше похоже на устройство, преобразующее колебание уровня воды морского прибоя в запасы воздуха в накопительном ресивере.

Направление работы каждого "узла" можно, конечно же, назвать случайным, но, совершенно очевидно, что оно не имеет значения. Главное, они направлены в противоположные стороны.

Одни части системы использую тейки, другие - стопы. Но, "механизм" никогда не останавливается (никакого закрытия по совокупности)

Сами понимаете, что труднее всего было придумать способ, чтоб такой "генератор" не "заливало приливом"  ("приливчики-то" на Форексе - сами знаете  ). Но, при наличии "поплавков", система плавно следует "за приливами и отливами, извлекая энергию из мелкого волнения моря" (  блин, красиво сказано...)


Интересно конечно посмотреть как сделана система, оценить с точки зрения инженерной мысли. Ну или хотя-бы на результаты. Кинь стейт, посмотреть на кривую баланса
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