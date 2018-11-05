и снова случайное блуждание... - страница 23
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Весело читать такие ветки) и главное они активны! Никакого конструктива, просто флуд...даже не флуд а срач и все. А людям и не нужен конструктив, нужно чтобы весело было) Как вы это делаете?
ой, вот только не надо здесь вякать про конструктив и пользу...вы ищите из форума лишь один смысл - пропиарить себя как можно краше и сам форекс..
вас простое общение с людьми не интересует напрочь, от всех ваших сообщений разит рекламой себя любимого реклпму прибыльности форекса и продуктов....
так что не надо здесь упрекать других, которые просто хотят поговорить на интересные темы...
Поправьте меня если я не прав.
Что влияет на цены на графике:
п.1 - Экономика стран в долгосрочной перспективе графика цен.
п.2 - Новости (не всегда) дают краткосрочные резкие колебания цен на графике.
п.3- Крупные и малые игроки также двигают цены на графике в разной степени.
Так вот, а разве можно спрогнозировать количество игроков, направления и объёмы лотов открытых позиций в определённое время на форексе? В каждый момент времени эти показатели будут разные и неизвестные нам. Потому что, как я понимаю, стакана цен на форексе нет (а если и есть, то это показатели в пределах кухни, а не всего мира в целом).
Если количество игроков и т.д. в указанное время неизвестно, т.е. оно случайно. И разве из этого не следует, что график это СБ?
Если нет,то разве что в долгосрочной перспективе п.1
А ты кто?
Приличный человек сначала делает, а потом говорит.А не-говорит, а потом надеется что сможет когда-то сделать то о чём уже заявил. В твоём случае ещё и разрекламировав заранее то чего у него и в помине нет, желая заработать хотя бы на процессе достижения. Потому как заработать на достигнутом не имеется возможности в связи с отсутствием оного.
Много вас тут таких гАрных хлопчиков, считающих себя умнее других.
просто некоторые люди как были лохами в молодости наивными так ими же и остались в старости (avtomat в частности)..
уже дочка взрослая а папа в игрушечки играет как дитя малое.....у других отцы юристами ,врачами, бизнесменами стали....семью обеспечивают, деньги зарабатывают..к у нее папаша на форексе разбогатеть собрался)))
мне бы даже стыдно было бы рассказывать такое о своем отце...
жалкое зрелище...
ой, вот только не надо здесь вякать про конструктив и пользу...вы ищите из форума лишь один смысл - пропиарить себя как можно краше и сам форекс..
вас простое общение с людьми не интересует напрочь, от всех ваших сообщений разит рекламой себя любимого реклпму прибыльности форекса и продуктов....
так что не надо здесь упрекать других, которые просто хотят поговорить на интересные темы...
С чего это вдруг? Я ничего не рекламирую, за исключением веток, где люди просят посоветовать советник или сигнал, тут уж грех не обратить внимание. А на данном сервисе я особо ничего и не зарабатываю даже, фоном упадет 20$ и хорошо.
Рекламировать форекс.... ну это вообще глупо, какой мне интерес рекламировать форекс?
Из форума я искал раньше какие-то знания и обмен знаниями, но это практически невозможно, налетают флудеры и все портят, в итоге приходится читать сотни страниц флуда. Это еще с 4-го форума так повелось, хотя там были ветки, которые было интересно читать, но тогда я не понимал еще ничего, написать было нечего. Это просто факт. Самые толковые вещи пишут в разделе биржевого трейдинга, но на бирже я не торгую...
)) ну есть отцы алкаши и не факт, что у них слив депозита медленнее, чем у кого-то на форексе)
То есть у вас только 2 варианта-либо алкаш либо игроман?))))
это все сказки венского леса.. вести дневник, находить сильный уровни, обязательно делать защитный стоп...
мне кажется придумали эти рекомендации для того чтобы человек наиболее продуктивно слил депозит, чтобы вообще шанса ему не оставить...
если не поставить стоп то шанс еще какой никакой есть...а со стопом особенно коротким -ВИЛЫ
"СБ на форексе видят только новички лет до 5 так, как минимум.))"
тоже чушь.... вы смогли бы отличить графики которые я привел в самом начале от настоящих??...конечно же нет...
1.Из личного опыта. Стопы важны для прибыльной торговли.
Можно без них работать. Если железные яй.нервы и безразмерный депозит, а так-же постоянное присутствие у монитора.
2. Суть не в том, что я отличу от чего этот график или нет. Все графики похожи если исполнены в одном стиле. Задача видеть и понимать процесс который отображает график. На валютных графиках выверены мельчайшие движения.
То есть у вас только 2 варианта-либо алкаш либо игроман?))))
Не у меня, а у вас. Это же вы сделали такой вывод.
Не углядел у себя таких выводов, наверное вам виднее что я имел ввиду)))).
Интересно, вам удалось обойтись без теханализа(в смысле без индикаторов и без свечного анализа)?
А куда я его в такую ТС воткну?..
Из всех переменных формулы прибыли по результатам серии сделок (AvP * NP - AvL * NL) я выбрал работу только над AvP и AvL, так как именно они наиболее легко поддаются нашему влиянию . А остальные... (ну вот они мине надо?..)