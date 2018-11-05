и снова случайное блуждание... - страница 21
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Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. (кстати, не могли бы вы привести свои выкладки в удобоваримы вид? если нет, то могу помочь вам в этом)
Только практика является мерилом истинности либо ложности любой теории.
Насколько я понял, практических подтверждений у вас нет.
В данный момент я провожу эксперимент. История там доступна. При желании можно дополнительно исследовать, насколько ваши построения будут соответствовать фактическим данным в этом эксперименте. Надеюсь, вы помните, что теория связана с экспериментом простым правилом: один-единственный противоречащий теории практический эксперимент указывает на несостоятельность выдвигаемой теории. Проверьте.
Жертва матлаба))
А это как? Честности стола с вертушкой не доверяете?
И плюс ограничения по размеру ставки. На Форексе я в этом отношении намноооого свободней
Не-а...
лок! лок забыли, нувориши без него не могут.
Жертва матлаба))
эх ты... кодер... и с боку бантик...
За столько лет, а так и не доходит до тебя, что не матлаб это.
эх ты... кодер... и с боку бантик...
За столько лет, а так и не доходит до тебя, что не матлаб это.
Не в том смысл, как оно называется.
Не в том смысл, как оно называется.
да понятно... тебе главное грязи побольше... ну, свинья грязь везде найдёт.
Ладно сам пенсию спускаешь на форе, так ещё и дочь пристрастил. Пусть лучше училась бы, глядишь и не в тебя пошла бы. А так создал какой-то семейный подряд по слитию депозитов, ещё и хочешь чтобы об этом все узнали. Всюду ссылки в постах своих тыкаешь в разных ветках, непринуждённо так, будто лохи одни на форуме и ничего не замечают.