и снова случайное блуждание... - страница 21

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Олег avtomat:


Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят.  (кстати, не могли бы вы привести свои выкладки в удобоваримы вид?  если нет, то могу помочь вам в этом)

Только практика является мерилом истинности либо ложности любой теории.

Насколько я понял, практических подтверждений у вас нет.


В данный момент я провожу эксперимент. История там доступна. При желании можно дополнительно исследовать, насколько ваши построения будут соответствовать фактическим данным в этом эксперименте. Надеюсь, вы помните, что теория связана с экспериментом простым правилом: один-единственный противоречащий теории практический эксперимент указывает на несостоятельность выдвигаемой теории. Проверьте.


Жертва матлаба))
 
три фактора грааля прикольного кента.
первый это мартинчик.
второй - компенсатор прибыли.
третий - красная штрихпунктирная линия.

)))
 
Dmitry Fedoseev:

А это как? Честности стола с вертушкой не доверяете?

И плюс ограничения по размеру ставки. На Форексе я в этом отношении намноооого свободней 
 
danminin:
три фактора грааля прикольного кента.
первый это мартинчик.
второй - компенсатор прибыли.
третий - красная штрихпунктирная линия.

)))

Не-а... 
[Удален]  
danminin:
три фактора грааля прикольного кента.
первый это мартинчик.
второй - компенсатор прибыли.
третий - красная штрихпунктирная линия.

)))

лок! лок забыли, нувориши без него не могут. 
 
danminin: второй - компенсатор прибыли.
компенсатор убытка, а не прибыли ....  зачем прибыль компенсировать? 
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Жертва матлаба))


эх ты... кодер... и с боку бантик...

За столько лет, а так и не доходит до тебя, что не матлаб это.

 
Олег avtomat:


эх ты... кодер... и с боку бантик...

За столько лет, а так и не доходит до тебя, что не матлаб это.


Не в том смысл, как оно называется.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Не в том смысл, как оно называется.

да понятно... тебе главное грязи побольше... ну, свинья грязь везде найдёт.
[Удален]  
Олег avtomat:



Ладно сам пенсию спускаешь на форе, так ещё и дочь пристрастил. Пусть лучше училась бы, глядишь и не в тебя пошла бы. А так создал какой-то семейный подряд по слитию депозитов, ещё и хочешь чтобы об этом все узнали. Всюду ссылки в постах своих тыкаешь в разных ветках, непринуждённо так, будто лохи одни на форуме и ничего не замечают.
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