и снова случайное блуждание... - страница 32
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Я не на вашу реплику отвечал по поводу ТА.
Я в курсе. И что?
А я ответил вам. И не только, а всем участникам темы.
Еще раз, читайте внимательно - у него ТА не работает, т.к. не используется.))
Я бы не назвал это скальпингом, скорее интрадеем. Хотя, многие сделки действительно заканчиваются как скальперские, но это побочный продукт.
Пунктов, сделка - не знаю. За день прибыль минимум 80 п. (типа план выполнен)), обычно больше -можно и 400-500 взять, как пойдет. Но это биржевые пп. для фьючерса сбербанка или газпрома. На разных инструментах они оч разные, естественно и пунктов за день оч по разному.
У меня сын торговал и на форексе и на бирже. Так он говорил, что на бирже легче торговать, т.к. движения более предсказуемые.
Кто-то говорит легче, кто-то говорит труднее. Я к форексу так и не приспособился. Получается, но 1-2 сделки в день, руками - это тронуться можно от безделья.))
Ясно, что на Форекс надо торговать как-то по другому. Возможно это относится только к некоторым методам.
Серьезно пока не занимался. Руки не доходят.)
Безубыток или трал не используете?
Нет
Я в курсе. И что?
А я ответил вам. И не только, а всем участникам темы.
Еще раз, читайте внимательно - у него ТА не работает, т.к. не используется.))
Это к Паукасе относилось.
он же сказал - никаких закрытий по совокупности... невнимательный вы право)
пс: удалось все таки кенту на крючек вас посадить....интерес разжечь...ну ну...готовьте ушки, новая порция лапши уже на подходе.....))
очевидно же, на мой взгляд, что просто на ДВИЖЕНИИ сделать деньги невозможно...иначе все рано или поздно пришли бы к аналогичному выводу-системе и рубили бы бабло без надобности делать какие-либо прогнозы...непонятно только а кто бы это все оплачивал...заявлять что можно систематично извлекать прибыль просто из движения не прогнозируя ничего, равносильно заявлению о том что можно собрать легально печатную машинку для денег и спокойно зарабатывать таким образом....
Вот если без ругани, а чисто по-человечески...
Я никак не пойму, в чём Вы видите причину невозможности того состояния моей торговой системы, о котором говорю я?
Ведь я не зря применил для её описание "генератор на волнении морского прибоя" (устройство для отбора энергии морских волн). В существовании и работоспособности такого генератора здесь вряд ли кто-нибудь усомнится. А раз так, то до повторения его "конструкции" в математическом "механизме" торговой системы - рукой подать
Да, "поплавки" (или плавающую платформу, как Вам удобнее) сделать оказалось совсем не просто. Потребовалась СЛУЧАЙНАЯ остановка внимания на одном мааааленьком пустяке (хотя, я бы всё-таки это назвал "подсказкой Свыше", ибо собственными мыслями зацепиться за этот пустяк я был не готов ). Но, когда ты недостающее УЖЕ УВИДЕЛ, тогда, как это всегда и бывает, ты говоришь: "Блин!.. Ну конечно же!.. Ну это же - ОЧЕВИДНО !.." - и бьёшь себя ладонью по лбу.
Согласитесь, что если Вы назначите мне конкретную точку на графике, в которой Ваш мартин убьёт Ваш депозит, и поставите мне задачу ЗАРАБОТАТЬ на убийственном движении цены деньги для полной (или почти полной) компенсации Вашего убытка, то НИЧТО не помешает мне сделать это (подчёркиваю, речь идёт именно о случае, когда цена достигает "красной линии").
Вопрос только в том, что ДО достижения ценой "красной линии" я должен терять на колебаниях меньше, чем зарабатывает Ваш мартин. А это - лишь дело техники... Можете проверить сам (может быть даже Вы это сделаете своим, более красивым способом, чем у меня. )
вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)
хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....
Спасибо за тему-Вы перевернули моё сознание!
А мартин у вас классический? С удвоением ( а то вы как-то про Фибоначчи упоминали), без пропусков, сдвигов, переворотов колен?
Не-е-е... В классическом мартине я не вижу никакого смысла. Мой мартин мягенький-мягенький такой
Фибоначчи не уважаю. Это Вы что-то перепутали...