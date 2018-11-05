и снова случайное блуждание... - страница 17
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Дык, я-то в Папы-то - не лезу.
Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".
Вот и всё, собственно
я борюсь за то, чтобы утверждение "я знаю как заработать на сб" вы заменяли на "я утверждаю, что я знаю как заработать на сб".
потому что доказать вы этого практически не можете.
не знаю ни одного человека в мире, который может заработать на монетке.
но знаю полно людей (форумных п******в), которые утверждают, что это могут, а когда их потом просят показать их торговлю на реале - то бустро сливаются в ноль. ))))
колеблется...
а еще рулетка крутится ...и че..
и барабан в поле чудес тоже...
А то, что любое самое что ни на есть казино, которое планирует существовать более, чем один день, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЁТ НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ ВЫИГРАТЬ
(иначе, кто ж в него завтра придёт "счастье своё пытать" ?)
- да я же рассказываю обычные вещи. это же прописные азбучные истины. все очевидно.
- мне лень доказывать, что 2+2 четыре
- вы не поверите в мой стейт.
Компенсатор...
и сколько должен компенсировать ваш компенсатор? 100% от убытка?
ну мартин дал вам прибыль. а компенсатор компенсировал 100% от нее. вы остались при нуле.
мартин дал вам убыток. а компенсатор компенсировал 100% от него. вы остались при нуле.
ну зачем этот бред молоть? это уже не теоретизирование, это уже какая-то болезнь.
вы не знакомы ни с теорией вероятности ни с математикой. если бы вы их знали - вы бы смогли провести расчет вашей теории и убедится что она неверная.
а так вам остается только верить в этот бред....
"Деньги на двоих"
я борюсь за то, чтобы утверждение "я знаю как заработать на сб" вы заменяли на "я утверждаю, что я знаю как заработать на сб".
потому что доказать вы этого практически не можете.
не знаю ни одного человека в мире, который может заработать на монетке.
но знаю полно людей (форумных п******в), которые утверждают, что это могут.
Так Вы не знаете ни одного человека в мире, который живёт на улице Адольфа Жюльена дом 6 в Париже. Как по-вашему, там что - совсем никто не живёт?..
И как Вы думаете, есть ли этим людям хоть какое-нибудь дело то тех, кого знаете Вы?
И главное (!), какое значение ващще имеет для природы то, что Вы знаете, а что нет? В природе 2+2 будет равно четырём без оглядки на Ваше мнение по этому вопросу
и сколько должен компенсировать ваш компенсатор? 100% от убытка?
ну мартин дал вам прибыль. а компенсатор компенсировал 100% от нее. вы остались при нуле.
мартин дал вам убыток. а компенсатор компенсировал 100% от него. вы остались при нуле.
ну зачем этот бред молоть? это уже не теоретизирование, это уже какая-то болезнь.
вы не знакомы ни с теорией вероятности ни с математикой. если бы вы их знали - вы бы смогли провести расчет вашей теории и убедится что она неверная.
а так вам остается только верить в этот бред....
Опять пустые выдумки "с потолка" .
И не приписывайте мне тот "бред", который Вы выдумываете сам. То, что Вы написали - действительно бред. Но, при чём тут я?.. В Вашем примере нет ни одного моего слова
Так Вы не знаете ни одного человека в мире, который живёт на улице Адольфа Жюльена дом 6 в Париже. Как по-вашему, там что - совсем никто не живёт?..
И как Вы думаете, есть ли этим людям хоть какое-нибудь дело то тех, кого знаете Вы?
И главное (!), какое значение ващще имеет для природы то, что Вы знаете, а что нет? В природе 2+2 будет равно четырём без оглядки на Ваше мнение по этому вопросу
о боже! какой-то у******й!
Опять пустые выдумки "с потолка" .
И не приписывайте мне тот "бред", который Вы выдумываете сам. То, что Вы написали - действительно бред. Но, при чём тут я?.. В Вашем примере нет ни одного моего слова
я вас вылечил?
был такой мультик про хвастливого попугая...он тоже притом что был полным ничтожеством рассказывал всякие небылици а кот говорил, а нас и здесь не плохо кормят..)
ну верит в сказки , наивный , ну пусть верит себе....разговаривать с ним все равно бестолку....а доказывать очевидные вещи как то надоело...