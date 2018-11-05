и снова случайное блуждание... - страница 17

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prikolnyjkent:


Дык, я-то в Папы-то - не лезу.

Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".

Вот и всё, собственно 



я борюсь за то, чтобы утверждение "я знаю как заработать на сб" вы заменяли на "я утверждаю, что я знаю как заработать на сб".
потому что доказать вы этого практически не можете.

не знаю ни одного человека в мире, который может заработать на монетке.
но знаю полно людей (форумных п******в), которые утверждают, что это могут, а когда их потом просят показать их торговлю на реале - то бустро сливаются в ноль. ))))
 
nowi:


колеблется...

а еще рулетка крутится ...и че..

и барабан в поле чудес тоже...


А то, что любое самое что ни на есть казино, которое планирует существовать более, чем один день, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЁТ НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ ВЫИГРАТЬ

(иначе, кто ж в него завтра придёт "счастье своё пытать" ?)

 
если бы вы были форумным балаболом и вас попросили показать стейт, какие отмазки вы бы лепили?

- да я же рассказываю обычные вещи. это же прописные азбучные истины. все очевидно.
- мне лень доказывать, что 2+2 четыре
- вы не поверите в мой стейт.
 
prikolnyjkent:


Компенсатор...


и сколько должен компенсировать ваш компенсатор? 100% от убытка?

ну мартин дал вам прибыль. а компенсатор компенсировал 100% от нее. вы остались при нуле.

мартин дал вам убыток. а компенсатор компенсировал 100% от него. вы остались при нуле.

ну зачем этот бред молоть? это уже не теоретизирование, это уже какая-то болезнь.
prikolnyjkent:

вы не знакомы ни с теорией вероятности ни с математикой. если бы вы их знали - вы бы смогли провести расчет вашей теории и убедится что она неверная.
а так вам остается только верить в этот бред....
 
Gorg1983:

"Деньги на двоих"

 

Спасибо.
 
danminin:

я борюсь за то, чтобы утверждение "я знаю как заработать на сб" вы заменяли на "я утверждаю, что я знаю как заработать на сб".
потому что доказать вы этого практически не можете.

не знаю ни одного человека в мире, который может заработать на монетке.
но знаю полно людей (форумных п******в), которые утверждают, что это могут.


Так Вы не знаете ни одного человека в мире, который живёт на улице Адольфа Жюльена дом 6 в Париже. Как по-вашему, там что - совсем никто не живёт?..

И как Вы думаете, есть ли этим людям хоть какое-нибудь дело то тех, кого знаете Вы?

И главное (!), какое значение ващще имеет для природы то, что Вы знаете, а что нет? В природе 2+2 будет равно четырём без оглядки на Ваше мнение по этому вопросу

 
danminin:

и сколько должен компенсировать ваш компенсатор? 100% от убытка?

ну мартин дал вам прибыль. а компенсатор компенсировал 100% от нее. вы остались при нуле.

мартин дал вам убыток. а компенсатор компенсировал 100% от него. вы остались при нуле.

ну зачем этот бред молоть? это уже не теоретизирование, это уже какая-то болезнь.

вы не знакомы ни с теорией вероятности ни с математикой. если бы вы их знали - вы бы смогли провести расчет вашей теории и убедится что она неверная.
а так вам остается только верить в этот бред....


Опять пустые выдумки "с потолка" .

И не приписывайте мне тот "бред", который Вы выдумываете сам. То, что Вы написали - действительно бред. Но, при чём тут я?.. В Вашем примере нет ни одного моего слова

 
prikolnyjkent:


Так Вы не знаете ни одного человека в мире, который живёт на улице Адольфа Жюльена дом 6 в Париже. Как по-вашему, там что - совсем никто не живёт?..

И как Вы думаете, есть ли этим людям хоть какое-нибудь дело то тех, кого знаете Вы?

И главное (!), какое значение ващще имеет для природы то, что Вы знаете, а что нет? В природе 2+2 будет равно четырём без оглядки на Ваше мнение по этому вопросу

о боже! какой-то у******й! 

prikolnyjkent:


Опять пустые выдумки "с потолка" .

И не приписывайте мне тот "бред", который Вы выдумываете сам. То, что Вы написали - действительно бред. Но, при чём тут я?.. В Вашем примере нет ни одного моего слова

я не выдумываю. я спросил какой процент от убытка должен компенсировать "компенсатор" ? ))))
 
prikolnyjkent:
во всех книжках по теории ворятностей написано, что на монетке выиграть нельзя. за 2000 лет существования математики ни один ученый математик в мире, ни один профессор, ни один доктор наук, ни один нобелевский лауреат не придумал способ как выиграть в монетку. 

я вас вылечил? 
 

был такой мультик про хвастливого попугая...он тоже притом что был полным ничтожеством рассказывал всякие небылици а кот говорил, а нас и здесь не плохо кормят..)

ну верит в сказки , наивный , ну пусть верит себе....разговаривать с ним все равно бестолку....а доказывать очевидные вещи как то надоело...

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