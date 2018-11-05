и снова случайное блуждание... - страница 19
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Для СБ с вами можно согласиться. Однако для рынка это экспериментально не подтверждается.(
Неск лет назад с целью отработки параметров стопов делал тест на минимизацию убытков при случайном входе в рынок. ТП не было, закрывался по трейлингу. Эта штука стабильно показывала прибыль.
что значит направился? что он туда направился, не означает, что он туда дойдет! если график идет куда-то сейчас, то это не означает, что он в будещем продолжит туда идти.
Очередной блистательный пример Вашей "сообразительности"
Если цена НИКОГДА НЕ ДОЙДЁТ то точки полного слива депозита, то это автоматически означает, что НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ ПРОИГРЫШ в Вашу "ужасную, и стопроцентно сливную" монетку (!).
То есть, на ней можно смело работать.
Если Вы по-прежнему "рвёте на груди тельняшку" с криком "Монетка - стопроцентный слив !!!", то Вы тем самым однозначно утверждаете, что цена в точку слива ДОЙДЁТ.
И, как человеку особо сообразительному, я тогда напоминаю, что именно в этот момент, толковый Компенсатор зафиксирует Вам прибыль ПРЕВЫШАЮЩУЮ убыток от монетки.
Ну хоть теперь-то понятно, доктор Вы наш?..
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
Интересно как вы пришли к выводу, что вероятность 50/50?
Без верного входа и без защитного стопа невозможно построить прибыльную ТС.
СБ на форексе видят только новички лет до 5 так, как минимум.))
У некоторых этот процесс затягивается на долгие годы, некоторые видят этот процесс СБ всегда и своё мнение уже не изменят.
Без верного входа и без защитного стопа невозможно построить прибыльную ТС...
А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.
Так-что, с утверждением "о невозможности" Вы слегка погорячились
А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.
Так-что, с утверждением "о невозможности" Вы слегка погорячились
А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.
Так-что, с утверждением "о невозможности" Вы слегка погорячились
Бред нескончаемый... теперь красная линия какая-то...
Бред нескончаемый... теперь красная линия какая-то...
С красной линией тут понятно.
А вот гарантированная прибыль, может быть одноразовой.)
На мартине можно играть только теоретическими деньгами, реальных может не хватить, а теоретических всегда хватит)).
Так ведь передвижение "красной линии" происходит же как раз за счёт реальных денег, которые своевременно сможет поставлять Вам Компенсатор (если Вы удачно его сделаете)
Я лишь утверждаю, что есть такая система действий, при которой убыток чисто механически не получается