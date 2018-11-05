и снова случайное блуждание... - страница 19

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Yuriy Asaulenko:

Для СБ с вами можно согласиться. Однако для рынка это экспериментально не подтверждается.(

Неск лет назад с целью отработки параметров стопов делал тест на минимизацию убытков при случайном входе в рынок. ТП не было, закрывался по трейлингу. Эта штука стабильно показывала прибыль.

И что, у вас трейлинг стоп был в два раза больше стопа?
 
danminin:

что значит направился? что он туда направился, не означает, что он туда дойдет! если график идет куда-то сейчас, то это не означает, что он в будещем продолжит туда идти.



Очередной блистательный пример Вашей "сообразительности" 

Если цена НИКОГДА НЕ ДОЙДЁТ то точки полного слива депозита, то это автоматически означает, что НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ ПРОИГРЫШ в Вашу "ужасную, и стопроцентно сливную" монетку (!).
То есть, на ней можно смело работать.

Если Вы по-прежнему "рвёте на груди тельняшку" с криком "Монетка - стопроцентный слив !!!", то Вы тем самым однозначно утверждаете, что цена в точку слива ДОЙДЁТ.
И, как человеку особо сообразительному, я тогда напоминаю, что именно в этот момент, толковый Компенсатор зафиксирует Вам прибыль ПРЕВЫШАЮЩУЮ убыток от монетки.

Ну хоть теперь-то понятно, доктор Вы наш?.. 

 
Vasily Perepelkin:
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.


Интересно как вы пришли к выводу, что вероятность 50/50?   

 

Без верного входа и без защитного стопа невозможно построить прибыльную ТС.

СБ на форексе видят только новички лет до 5 так, как минимум.))

У некоторых этот процесс затягивается на долгие годы, некоторые видят этот процесс СБ всегда и своё мнение уже не изменят.

 
Uladzimir Izerski:

Без верного входа и без защитного стопа невозможно построить прибыльную ТС...


А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.

Так-что, с утверждением "о невозможности"  Вы слегка погорячились 

 
prikolnyjkent:


А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.

Так-что, с утверждением "о невозможности"  Вы слегка погорячились 

На мартине можно играть только теоретическими деньгами, реальных может не хватить, а теоретических всегда хватит)).
 
prikolnyjkent:


А вот остальные учёные мужи в Википедии утверждают, что мартин даёт гарантированную прибыль, если не достигнута "красная линия".
Как двигать эту самую "красную линию" - мы уже обсудили.

Так-что, с утверждением "о невозможности"  Вы слегка погорячились 


Бред нескончаемый... теперь красная линия какая-то...    
 
Dmitry Fedoseev:

Бред нескончаемый... теперь красная линия какая-то...    


С красной линией тут понятно.

А вот гарантированная прибыль, может быть одноразовой.)

 
Uladzimir Izerski:
На мартине можно играть только теоретическими деньгами, реальных может не хватить, а теоретических всегда хватит)).

Так ведь передвижение "красной линии" происходит же как раз за счёт реальных денег, которые своевременно сможет поставлять Вам Компенсатор (если Вы удачно его сделаете) 
 
prikolnyjkent:

Я лишь утверждаю, что есть такая система действий, при которой убыток чисто механически не получается

Что-то я сомневаюсь что такое возможно, ведь обычно если где-то есть плюс, то всегда где-то есть минус
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