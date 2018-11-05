и снова случайное блуждание... - страница 18
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о боже! какой-то у******й!я не выдумываю. я спросил какой процент от убытка должен компенсировать "компансатор" ? ))))
А ровно такой процент, какой нужен "заказчику". Хочешь 90, а хочешь 110. Хорошо скроенный компенсатор может легко побаловать своего хозяина
был такой мультик про хвастливого попугая...он тоже притом что был полным ничтожеством рассказывал всякие небылици а кот говорил, а нас и здесь не плохо кормят..)
ну верит в сказки , наивный , ну пусть верит себе....разговаривать с ним все равно бестолку....а доказывать очевидные вещи как то надоело...
я просто хотел его вылечить. психиатрически.
я просто хотел его вылечить. психиатрически.
это запущенный случай...не выйдет...
во всех книжках по теории ворятностей написано, что на монетке выиграть нельзя. за 2000 лет существования математики ни один ученый математик в мире, ни один профессор, ни один доктор наук, ни один нобелевский лауреат не придумал способ как выиграть в монетку.
я вас вылечил?
Нет, уважаемый,.. Вы опять ткнули пальцем мимо...
Вы всё никак не догоните, что я не утверждаю, что можно выиграть в монетку
Может я Вас (и nowi, кстати) удивлю, но всё это время я утверждал, что ИЗ ТОГО САМОГО ХОДА ЦЕНЫ, который направился убивать Ваш депозит, ВЫ В СОСТОЯНИИ ИЗВЛЕЧЬ ПРИБЫЛЬ достаточную для достижения Вашей цели. И процесс извлечения прибыли является независимым от процесса, протекающего в Вашей монетке.
Теперь я Вас успокоил, сообразительный Вы наш?..(спокойной ночи )
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.
ИЗ ТОГО САМОГО ХОДА ЦЕНЫ, который направился убивать Ваш депозит, ВЫ В СОСТОЯНИИ ИЗВЛЕЧЬ ПРИБЫЛЬ достаточную для достижения Вашей цели. И процесс извлечения прибыли является независимым от процесса, протекающего в Вашей монетке.
что значит направился? что он туда направился, не означает, что он туда дойдет! если график идет куда-то сейчас, то это не означает, что он в будещем продолжит туда идти.
дааа.... здесь консультацией через форум не поможешь. здесь нужна амбулатория....
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
б**дь! мне кажется, что вы с prikolnyjkent меня просто троллите.
и ваша ава подходит к вашему сообщению))) вместе прикольно смотрится ))))
и зачем я только трачу время на сообщения на форуме? ))))
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
Вы не правы, если стоп ближе чем тейк, то вероятность его срабатывания выше.
Для СБ с вами можно согласиться. Однако для рынка это экспериментально не подтверждается.(
Неск лет назад с целью отработки параметров стопов делал тест на минимизацию убытков при случайном входе в рынок. ТП не было, закрывался по трейлингу. Эта штука стабильно показывала прибыль.
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
ООооооооооооо)))) вот это МЕГАБУРАТИНО...я думал кент наивный, а оказывается есть еще более деревянные...этож надо статистический Грааль 50/50
пс: чтоб вы знали даже при разнице в 2 пункта например tp 102 и sl 100... это уже достаточное условие чтобы вероятность срабатывания sl была намного чаще....
а при стопах меньше 300 пунктов при случайном входе при спреде 1.5 -2 п . идет интенсивный слив по спреду....настолько сильное значение имеет даже малейший перекос!