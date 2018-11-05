и снова случайное блуждание... - страница 16

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Gorg1983:

угадать дату когда это произошло?

Можете... Для меня это ничего не меняет: у Вас насмешки, у меня - прибыль 
 
Vladimir:

Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.

Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.

Олег avtomat

:


"Написать формулы несложно"  --  раз уж это несложно, напишите, будьте любезны. Очень интересно увидеть эти несложные формулы.  (пока даже не ставим вопрос о близости их к реалиям)


Какая теория указывает на это и обосновывает это?  Или же, мягко говоря, это только ваши домыслы?

Запрошенные формулы:
n(PL) - число сделок с размером прибыли PL без учета спреда и комиссий за время T = 5 лет
SumPL(PL) = n (PL) * (PL - Spr) - суммарная прибыль по этим сделкам с учетом спреда Spr. Пропорциональна n


Не запрошенные формулы.
   Теоретическая максимально возможная прибыль - та, что достигается в переворотной торговле при постоянной полной
загрузке депозита, сделки Buy открываются на минимумах Ask и закрываются на максимумах Bid с немедленным открытием
Sell. При полном предвидении любого будущего. На то она и теоретическая.

t - средняя продолжительность одной сделки, t = T/n
   Факт пропорциональности размаха колебаний корню из времени
                                PL = k * t^0.5 (1)
установлен мной самостоятельно, давно, по анализу 50 млрд собранных тиков. Через много лет выяснил, что этим
фактом пользуются и другие. Например, здесь:
Коридоры Кати Савкиной из 1-го "Б" http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=42016, формулы в столбце M
таблицы ККС.xlsx из архива ККС.zip, приложенного к сообщению 5 от 14.01.2015.

Из (1) следует
                       SumPL(PL) = k * t^0.5 * (PL - Spr) (2).

Дальше из (1) t = PL^2 / k^0.5; n = k^0.5 * T / PL^2; из (2) SumPL = (PL - Spr) * k^0.5 * T / PL^2.
Выражаем цель сделок PL через спред: PL = z * Spr, тогда
                         SumPL = (1 / z - 1 / z^2) * k^0.5 * T / Spr (3)
   В (3) константы k и T не зависят от PL, для подсчета максимума SumPL по PL нужно приравнять нулю производную от
выражения в скобках (1/z - 1/z^2), которая равна -1/z^2 + 2/z^3 и обнуляется при z = 2, когда прибыль в сделках равна
2 спредам.

Коридоры Кати Савкиной из 1-го "Б"
  • 2014.12.09
  • i1
  • forum.forexpeoples.ru
Все что я хочу тут написать относится скорее к анализу рынков, нежели к прогнозам, хотя, в некоторых ситуациях этот индикатор помогает подтолкнуть мысль в нужном направлении. Если бы это был форум...
 
prikolnyjkent:


У Вас не хватит производительности по прибыли при использовании только одного её источника в компенсаторе.

Конечно же, я не претендую на последнюю истину, но мне понадобилось "выдоить" прибыль из движения аж тремя способами сразу, чтобы её стало хватать на спокойную торговлю во время обратного хода цены.

Я могу только пожелать Вам открыть способ более хороший, чем достался мне. А иначе - компенсатору обратный ход не потянуть 


Один источник компенсатор, второй источник - вторая сетка, а третий пока не ясно.)
[Удален]  
 

наивные люди все таки..) "можно заработать на форекс" ну вам самим ухо не режет от такого словосочетания? заработать можно трудом: умственным или интеллектуальным... люди отдают деньги свои за определенные блага которые предоставляются поставщиком товаров или полезных услуг...так устроена экономика...

булочная -кофетерий зарабатывает благодаря тому что это заведение предоставляет нечто полезное для человека, например свежий круасан с хорошо заваренным кофе...

а кто будет платить вам за то что вы нажимаете на кнопочки у себя дома???...кому вы приносите хоть какую то пользу, для чего кто-нибудь будет вас за это ежемесечно кормить и поить???

даже если вам повезет случайно на форекс-казино, с чего вы взяли что ДЦ или поставщики ликвидности будут с вами расплачиватся...

они на изнанку вывернутся но денег вам на блюдечке не дадут....знаете почему? потому что это их деньги, это их кормушка и их бизнес который создан не для того чтобы вас кормить а для того чтобы на вас зарабатывать...

 
khorosh:
Один источник компенсатор, второй источник - вторая сетка, а третий пока не ясно.)


Нет, уважаемый... Это в компенсаторе у меня работают сразу три механизма, каждый из которых выкачивает прибыль из своей конкретной характеристики движения цены.

Сетка в компенсатор никак не входит. Сетка - она ж на мартин-часть системы трудится 

 
но знаете, чтобы небыло таких вопросов типа а что ты тут тогда делаешь, я скажу так: на форексе есть способы заработать...и этот способ на предоставлении услуг наивным людям готовым платить за мечту и надежду..я говорю о сигналах...стать поставщиком это прибыльный бизнес...естественно что все это ерунда, но если сделать хорошую обертку то на нее будет спрос, хотя любой сигнал в сущности пустышка... но для умелых провайдеров настоящий рай....
 
nowi:

наивные люди все таки..) "можно заработать на форекс" ну вам самим ухо не режет от такого словосочетания? заработать можно трудом: умственным или интеллектуальным... 


Ну подождите,.. реально курс валюты КОЛЕБЛЕТСЯ, или НЕТ ?..
 
Maxim Dmitrievsky:

Какой смысл брать какой-то другой случайный процесс, аналогичнй которому на форе может не повториться или повториться не скоро


смысл в построении модели...и генерации босконечно большой выборки.....

но так как случайность случайности рознь, нужно сначала проводить исследования реальных данных, чтобы знать параметры распределения конкретного инструмента и на основе этих данных делать модель...а на основе модели можно с точностью определить потенциал любой системы и никогда не будет вопроса недостаточности статистики....

 
prikolnyjkent:

Ну подождите,.. реально курс валюты КОЛЕБЛЕТСЯ, или НЕТ ?..


колеблется...

а еще рулетка крутится ...и че..

и барабан в поле чудес тоже...

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