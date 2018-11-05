и снова случайное блуждание... - страница 47
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Могу с полной уверенностью утверждать, что Вы не правы.
Все эти нобели (главный среди Марковиц со своими портфелями) считают, что работает гипотеза об эффективных рынках, а посему можно управлять риском за счет доходности.
Из этой гипотезы следует, что заработать на рынках можно только инвестируя.
А есть другая группа людей, которая считает, что эта гипотеза работоспособна на некоторых временных интервалах - если смотреть на историю, то после 1987 года примерно 10 лет. Потом происходит крах рынков. Нобели этого признавать не хотят, причем люди исключительно упертые, даже потеря собственных денег их не учит.
все эти нобели не обладали естественно истиной в последней инстанции но они были правы в своих теориях больше чем кто-либо другой...
и факт в том что рынки действительно очень и очень эффективны и со временем становятся еще эффективнее ....
а доказательство тому является их полная непредсказуемость...ведь логично предположить что если до сих пор никому не удалось найти систему предсказаний рынка значит рынок эффективен..
и так же верно следущее: в той мере в которой непредсказуем рынок, в той же мере он эффективен...
и правильно говорят умные люди на счет того что заработать можно только за счет доходности, так как даже по статистике почти ни кто не обгоняет индексы...
стандартная фраза этого чушки...чуть что не нравится сразу пшел вон...а строит из себя такого суперинтеллигента воспитанного и благородного....
стандартная фраза этого чушки...чуть что не нравится сразу пшел вон...а строит из себя такого суперинтеллигента воспитанного и благородного....
Тут нечего удивляться, веяния новой геополитической составляющей. Понятно его раздражение - это реакция на изменение устоявшихся условий жизни.
Тут нечего удивляться, веяния новой геополитической составляющей. Понятно его раздражение - это реакция на изменение устоявшихся условий жизни.
о каких таких устоявшихся условиях ты тут говоришь?
По вашему он должен действовать как истинный християнин, получив пощёчину по одной щеке, подставлять другую? Раньше на дуэль вызывали и люди вели себя осторожно, за исключением забияк. А теперь пользуясь интернетом и анонимностью кое-кто вообще распоясался, побойтесь бога!
мать тереза объявилась....
речь идет о лицемерии...я в оличии от него не выделываюсь и не надеваю маску благовоспитанности в отличии от него...вот и все..
и интернетом и анонимностью я не пользуюсь... я в лицо тоже самое скажу...
о каких таких устоявшихся условиях ты тут говоришь?
Жили люди как жили и вдруг пришла новая власть. Это стресс для населения, и вопрос в выживании.
Жили люди как жили и вдруг пришла новая власть. Это стресс для населения, и вопрос в выживании.
какая власть? о чем ты?
Раньше на дуэль вызывали и люди вели себя осторожно, за исключением забияк. А теперь пользуясь интернетом и анонимностью кое-кто вообще распоясался, побойтесь бога!
Таки раньше и за базаром следили в приличном обчестве. А не лицемерили корча из себя английского лорда в науке, при этом юля, тыкая и посылая как сапожник, потому что ничего иного и не остаётся ибо чушь иными способами кроме как переход на личности-обосновать нельзя. Не начинали первыми тыкать, посылать. А нести около научную чушь не имея вообще никакой доказательной базы считалось вообще стрёмно.
какая власть? о чем ты?
Не хочу вести политические баталии. Вы серьёзно не понимаете или ведете провокацию? Это глупо.
все эти нобели не обладали естественно истиной в последней инстанции но они были правы в своих теориях больше чем кто-либо другой...
и факт в том что рынки действительно очень и очень эффективны и со временем становятся еще эффективнее ....
а доказательство тому является их полная непредсказуемость...ведь логично предположить что если до сих пор никому не удалось найти систему предсказаний рынка значит рынок эффективен..
и так же верно следущее: в той мере в которой непредсказуем рынок, в той же мере он эффективен...
и правильно говорят умные люди на счет того что заработать можно только за счет доходности, так как даже по статистике почти ни кто не обгоняет индексы...
Все это эмоции, а существуют доказательства, что Вы, как и все эти нобили совершенно не правы.
Что такое эффективность рынка? Это волантильность (приращение после детрендирования) представляет собой стационарный процесс, те.е закон распределения в идеале нормальный.
Но это абсолютно не так. Стационарностью не пахнет. И на сегодня основная движуха - это модели GARCH, в основе которых лежит тест на толстые хвосты. Процесс моделирования продолжается до тех пор, пока остаток от модели не является стационарным! И такого результата достичь крайне трудно. Это хорошо видно на графике квантиль-квантиль.
Отход от прямой линии - это и есть отход от эффективного рынка. Вот и все нобили.
Еще раз.
Все, что мной написано, не является моим откровением, а является общепризнанным фактом, начиная с Мальденброта, т.е. примерно 60 лет назад.