и снова случайное блуждание... - страница 20
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Бред нескончаемый... теперь красная линия какая-то...
Так ведь передвижение "красной линии" происходит же как раз за счёт реальных денег, которые своевременно сможет поставлять Вам Компенсатор (если Вы удачно его сделаете)
Вы казино наверно уже обыграли теперь обкатываете на форекс?
Похвально;)
Для меня это выглядит авантюрой. Может кому-то с научной точки зрения и повезет. Не спорю.
Практика подсказывает обратное.
Вы бредом называете всё то, с чем не знакомы?
Не смешите
Вы казино наверно уже обыграли теперь обкатываете на форекс?
Похвально;)
Для меня это выглядит авантюрой. Может кому-то с научной точки зрения и повезет. Не спорю.
Практика подсказывает обратное.
В казине мне гарантий честности не хватает.
На Форексе я хотя бы могу сравнить свои котировки с тем, что видят остальные.
Запрошенные формулы:
n(PL) - число сделок с размером прибыли PL без учета спреда и комиссий за время T = 5 лет
SumPL(PL) = n (PL) * (PL - Spr) - суммарная прибыль по этим сделкам с учетом спреда Spr. Пропорциональна n
Не запрошенные формулы.
Теоретическая максимально возможная прибыль - та, что достигается в переворотной торговле при постоянной полной
загрузке депозита, сделки Buy открываются на минимумах Ask и закрываются на максимумах Bid с немедленным открытием
Sell. При полном предвидении любого будущего. На то она и теоретическая.
t - средняя продолжительность одной сделки, t = T/n
Факт пропорциональности размаха колебаний корню из времени
PL = k * t^0.5 (1)
установлен мной самостоятельно, давно, по анализу 50 млрд собранных тиков. Через много лет выяснил, что этим
фактом пользуются и другие. Например, здесь:
Коридоры Кати Савкиной из 1-го "Б" http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=42016, формулы в столбце M
таблицы ККС.xlsx из архива ККС.zip, приложенного к сообщению 5 от 14.01.2015.
Из (1) следует
SumPL(PL) = k * t^0.5 * (PL - Spr) (2).
Дальше из (1) t = PL^2 / k^0.5; n = k^0.5 * T / PL^2; из (2) SumPL = (PL - Spr) * k^0.5 * T / PL^2.
Выражаем цель сделок PL через спред: PL = z * Spr, тогда
SumPL = (1 / z - 1 / z^2) * k^0.5 * T / Spr (3)
В (3) константы k и T не зависят от PL, для подсчета максимума SumPL по PL нужно приравнять нулю производную от
выражения в скобках (1/z - 1/z^2), которая равна -1/z^2 + 2/z^3 и обнуляется при z = 2, когда прибыль в сделках равна
2 спредам.
Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. (кстати, не могли бы вы привести свои выкладки в удобоваримы вид? если нет, то могу помочь вам в этом)
Только практика является мерилом истинности либо ложности любой теории.
Насколько я понял, практических подтверждений у вас нет.
В данный момент я провожу эксперимент. История там доступна. При желании можно дополнительно исследовать, насколько ваши построения будут соответствовать фактическим данным в этом эксперименте. Надеюсь, вы помните, что теория связана с экспериментом простым правилом: один-единственный противоречащий теории практический эксперимент указывает на несостоятельность выдвигаемой теории. Проверьте.
В казине мне гарантий честности не хватает.
На Форексе я хотя бы могу сравнить свои котировки с тем, что видят остальные.
А это как? Честности стола с вертушкой не доверяете?
Подобные теоретические нагромождения яйца выеденного не стоят. (кстати, не могли бы вы привести свои выкладки в удобоваримы вид? если нет, то могу помочь вам в этом)
Только практика является мерилом истинности либо ложности любой теории.
Насколько я понял, практических подтверждений у вас нет.
В данный момент я провожу эксперимент. История там доступна. При желании можно дополнительно исследовать, насколько ваши построения будут соответствовать фактическим данным в этом эксперименте. Надеюсь, вы помните, что теория связана с экспериментом простым правилом: один-единственный противоречащий теории практический эксперимент указывает на несостоятельность выдвигаемой теории. Проверьте.
...
На Форексе я хотя бы могу сравнить свои котировки с тем, что видят остальные.
Понял.)))
У вас свой ДЦ.
Шариков ты... неуч... жертва ЕГ...
Шариков ты... неуч... жертва ЕГ...
Да нет, неуч это ты. Мало того что неуч, так ещё и бессовестная неуч.