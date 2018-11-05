и снова случайное блуждание... - страница 8

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Dmitry Fedoseev:

Ну сколько можно устраивать эту клоунскую репризу?
Не нравится? Не ешь.
 
Dmitry Fedoseev:

Логика уже давно подведена, мозги бы у кого были, что бы понять.  


Пока-что, все приводимые "логики"... элегантно заканчивались фразой "... когда цена пойдёт против вас..." 

И никто ещё не рассказал, что же такое ужасное тогда произойдёт, если я этого ДВИЖЕНИЯ буду с удовольствием ЖДАТЬ...

 
danminin:

так вы живете с доходов в орлянку?


Я так, пожалуй, не скажу 

Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...

 
prikolnyjkent:


Я так, пожалуй, не скажу 

Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...


Вы используете одну валютную пару?

 
Евгений:


Вы используете одну валютную пару?


Да... Исключительно.

Сам понимаете, при моём подходе, необходимость поиска чего-то необыкновенного - отсутствует.

Мне нужно было найти хорошее отношение дневной волатильности к спреду - я и выбрал себе фунт. (правда, он сильно испортился, последнее время, в этом смысле )


 
prikolnyjkent:


Я так, пожалуй, не скажу 

Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...


от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.
 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))

ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)

вы пришли в казино. сели играть в красное черное. у вас с собой была сумма в 1024 доллара.

где-то на 1024-ом исходе у вас произойдет такой случай: на кон нужно будет поставить все 1024 доллара.
вот вы поставили все ваши деньги на кон и крутится рулетка. какая в этом случае вероятность что вы выиграете или проиграете? 1/2! либо выпадет красное либо черное. и вы, либо проиграете все ваши деньги, либо выиграете дополнительные 1024, и с удвоенной суммой пойдете домой.

так нафиг др****ся по доллару, если можно прийти в казино и сразу всю сумму поставить на кон. и с вероятностью 1/2 либо выиграть либо проиграть? 
[Удален]  
danminin:
вы пришли в казино. сели играть в красное черное. у вас с собой была сумма в 1024 доллара.

где-то на 1024 исходе у вас произойдет такой случай: на кон нужно будет поставить все 1024 доллара. какая в этом случае вероятность что вы выиграете или проиграете? 1/2, либо выпадет красное либо черное. и вы либо проиграете все ваши деньги, либо выиграете дополнительные 1024, и с удвоенной суммой пойдете домой.

так нафиг дрочиться по доллару, если можно прийти в казино и сразу всю сумму поставить на кон. и с вероятностью 1/2 либо выиграть либо проиграть? 


Как нафига, а мазохизм, а бухло на халяву. Игра ведь не ради выигрыша.


 
danminin:

от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.


Изумительно ващще 

Если человек говорит простейшие и АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ (типа: два плюс два - четыре), какое доказательство практикой Вам ещё нужно ?!. 

Ну Вы моск-то свой включайте иногда, что-ли 

Может Вы ошибку в сказанном мной видите?.. Так предъявите её тогда 


[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))

ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)


Едрить кудрить. Да вы круче чем Перельман. Тот хоть отправить работу успел, после чего отказался от нобелевки. А вы енту самАю нобюлёвку сразу в мусорку с формулировкой за ненадобностью.

Но мы не позволим сгинуть таланту.


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