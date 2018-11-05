и снова случайное блуждание... - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну сколько можно устраивать эту клоунскую репризу?
Логика уже давно подведена, мозги бы у кого были, что бы понять.
Пока-что, все приводимые "логики"... элегантно заканчивались фразой "... когда цена пойдёт против вас..."
И никто ещё не рассказал, что же такое ужасное тогда произойдёт, если я этого ДВИЖЕНИЯ буду с удовольствием ЖДАТЬ...
так вы живете с доходов в орлянку?
Я так, пожалуй, не скажу
Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...
Я так, пожалуй, не скажу
Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...
Вы используете одну валютную пару?
Вы используете одну валютную пару?
Да... Исключительно.
Сам понимаете, при моём подходе, необходимость поиска чего-то необыкновенного - отсутствует.
Мне нужно было найти хорошее отношение дневной волатильности к спреду - я и выбрал себе фунт. (правда, он сильно испортился, последнее время, в этом смысле )
Я так, пожалуй, не скажу
Я живу с доходов от движения, характеристики которого меня, скажем, просто не волнуют.
Мне всё равно, какое там у него распределение... и прочая-там фигня...
от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
где-то на 1024-ом исходе у вас произойдет такой случай: на кон нужно будет поставить все 1024 доллара.
вот вы поставили все ваши деньги на кон и крутится рулетка. какая в этом случае вероятность что вы выиграете или проиграете? 1/2! либо выпадет красное либо черное. и вы, либо проиграете все ваши деньги, либо выиграете дополнительные 1024, и с удвоенной суммой пойдете домой.
так нафиг др****ся по доллару, если можно прийти в казино и сразу всю сумму поставить на кон. и с вероятностью 1/2 либо выиграть либо проиграть?
вы пришли в казино. сели играть в красное черное. у вас с собой была сумма в 1024 доллара.
где-то на 1024 исходе у вас произойдет такой случай: на кон нужно будет поставить все 1024 доллара. какая в этом случае вероятность что вы выиграете или проиграете? 1/2, либо выпадет красное либо черное. и вы либо проиграете все ваши деньги, либо выиграете дополнительные 1024, и с удвоенной суммой пойдете домой.
так нафиг дрочиться по доллару, если можно прийти в казино и сразу всю сумму поставить на кон. и с вероятностью 1/2 либо выиграть либо проиграть?
Как нафига, а мазохизм, а бухло на халяву. Игра ведь не ради выигрыша.
от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.
Изумительно ващще
Если человек говорит простейшие и АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ (типа: два плюс два - четыре), какое доказательство практикой Вам ещё нужно ?!.
Ну Вы моск-то свой включайте иногда, что-ли
Может Вы ошибку в сказанном мной видите?.. Так предъявите её тогда
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
Едрить кудрить. Да вы круче чем Перельман. Тот хоть отправить работу успел, после чего отказался от нобелевки. А вы енту самАю нобюлёвку сразу в мусорку с формулировкой за ненадобностью.
Но мы не позволим сгинуть таланту.