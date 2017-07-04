Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 64
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Ну чтобы не продолжать споры.
Андрей, вы за дисквалификацию участника у которого открытые позиции остались на субботу? Если нет, то предложите, конкретно, что сделать с этим участником -
Голосовалка тут -
https://www.mql5.com/ru/forum/190694
Пусть сообщество проголосует, даже зрители.
Как насчет того что я сознательно не буду закрывать убыток на открытых позициях в расчете их "отменить"? Сервис сигналов в показателях их не учитывает.
Я же сказал уже:
Выделенное мной синим намного ближе к истине, но всё же не может достоверно показать полную статистику торговых решений участников. Полная статистика может включать только закрытые позиции.
Ваше предложение не учитывать положительные и учитывать отрицательные могут простимулировать участников самостоятельно закрывать позиции, конечно. Но это не полноценное решение, это убогий компромис, к сожалению. Так же останутся проблемы с расчетами показателей.
Моё предложение - участники должны закрыть все позиции самостоятельно. В субботу все позиции участников должны быть закрыты. Все торговые показатели будут рассчитаны корректно, участники с открытыми позициями в субботу должны быть дисквалифицированы. А когда закрыть позиции пусть решают сами участники, за день до окончания, за два дня, или в последнюю минуту, главное что бы последнее торговое решение принадлежало участникам, а не организаторам. Финансовое соревнование участники должны завершить без долгов, дебит должен быть сведён с кредитом.
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship May
ПРАВИЛА: Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинацияхМожно регистрировать прямо сейчас
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Stanislav Korzhov, 2017.04.22 03:32Добрый день! Запишите меня!
Поддерживаю Вас по нескольким причинам:
1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.
2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.
3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут).
Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.
Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.
Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.
Я не против ,оба приза в одни руки -писал выше ,если просадка не превысит 10%
Поддерживаю Вас по нескольким причинам:
1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.
2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.
3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут).
Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.
Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.
Спасибо!
Пожалуй это самое взвешенное предложение. Причем брать статистики из сервиса сигналов, которые в любом случае рассчитаны по закрытым позициям. Если у участников остались открытыми позиции - значит может рассчитывать только на первую номинацию.
То есть всё то что я говорил, но с одной поправкой: не дисквалификация, а потеря права претендовать на вторую номинацию.
Поддерживаю Вас по нескольким причинам:
1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.
2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.
3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут).
Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.
Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.
Раз идет такой спор, у меня есть предложение для будущих конкурсов использовать правила расчета победителей и участия в конкурсе на примере правил с реальных счетов одного из ДЦ. Какие проблемы отпадают при этом, постоянное открытие новых счетов. может еще ряд каких сильно в детали не вдавался. Вот выписки из правил.
1.8. В конкурсе могут принимать участие реальные счета с
валютой депозита:
USD (доллар США);
E(евро);
RUR (рубль РФ);
GLD (у.е. GOLD).
1.9. Величина минимального депозита конкурсного счета, в зависимости от его валюты, составляет:
100 USD;
100 EUR;
7 500 RUR;
100 GOLD.
1.10. В момент начала очередного тура (00:00 по времени торгового терминала MetaTrader, время формирования ежедневного отчета о совершенных операциях за день - Confirmation) происходит проверка всех зарегистрированных в конкурсе счетов на наличие на них величины минимального депозита. Если величина Equity (Средства) в момент проверки больше либо равна величине минимального депозита, то проверяемый счет переносится в список «Активные счета» и подключается к расчету рейтинга. Счета, прошедшие проверку на наличие величины минимального депозита и попавшие в список «Активные счета», не подвергаются повторной проверке в течение текущего тура. Тем самым участник конкурса, счет которого находится в списке «Неактивные счета», может пополнить свой счет в течение текущего тура, и, в случае успешного прохождения проверки счета на величину минимального депозита, имеет возможность участвовать в конкурсе.
3. Завершение очередного тура конкурса и определение победителей
3.1. Определение победителей очередного тура происходит следующим образом:
3.1.1. Для формирования Итогового рейтинга вводятся два показателя:
Фактор восстановления (приоритет A);
Минимальный уровень маржи (приоритет B).
Показатель Фактор восстановления обладает наивысшим приориетом, далее по убыванию
приоритета следует Минимальный уровень маржи. Расчет показателей производится с точностью до
четвертого знака после запятой.
Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса
(комментарий №1).
3.1.2. Для формирования Серого рейтинга вводятся четыре показателя:
прибыли (приоритет №1);
Процент максимальной относительной просадки (приоритет №2);
Минимальный уровень маржи (приоритет №3);
Показатель Процент прибыли обладает наивысшим приоритетом, далее по убыванию приоритета
следуют Процент максимальной относительной просадки, Минимальный уровень маржи. Расчет
показателей производится с точностью до четвертого знака после запятой.
Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса
(комментарий № 1).
3.1.3. Итоговый рейтинг участника конкурса рассчитывается следующим образом:
a. Формируется Серый рейтинг, в который входят участники с положительным результатом
операций, т.е. текущий ликвидный баланс счета которых больше начального депозита
(EquityBeginingTour). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (см.
п. 3.1.2). Если у двух или более участников значения показателя Процент прибыли совпадают,
то положение в Сером рейтинге определяется по показателю Процент максимальной
относительной просадки, который имеет приоритет №2. В случае совпадения значений
показателей Процент прибыли и Процент максимальной относительной просадки у двух или
более участников, положение в рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень
маржи (приоритет №3). В случае совпадения значений показателей Процент прибыли,
Процент максимальной относительной просадки и Минимальный уровень маржи у двух или
более участников, более высокое место занимает участник с меньшим номером логина в
MetaTrader 4.
b. Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 50 первых участников Серого рейтинга,
которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей, приведенных в п.
3.1.1.
c. Участник, который занимает первое место в Итоговом рейтинге по показателю Фактор
восстановления (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 50 баллов,
второе место – 49 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1
балл. В случае совпадения у двух или более участников значений показателя Фактор
восстановления, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером
рейтинге.
d. Участник, который занает первое место в рейтинге по показателю Минимальный уровень
маржи (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 50 баллов, второе
место – 49 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1 балл. В
случае совпадения у двух или более участников значений показателя Минимальный уровень
маржи, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге.
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e. Сумма набранных баллов является Итоговым рейтингом (IR).
Примечание: пример расчета итогового рейтинга описан в комментариях к правилам конкурса
(комментарий №2).
3.1.4. В случае совпадения итогового рейтинга у двух или более участников, занявшим более высокое
место считается тот, у которого выше значение показателя с более высокой приоритетностью (см. п.
3.1.1). Например, если у двух или более участников значения Итогового рейтинга совпадают, то
положение в рейтинге определяется по показателю Фактор восстановления, который имеет
приоритет A. В случае совпадения значений по показателю Фактор восстановления, положение в
рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень маржи (приоритет B).
3.2. В течение 96 часов после момента окончания очередного тура конкурса Альпари публикует на
сайте компании его предварительные результаты (без раскрытия реестров операций).
3.3. Предварительные результаты могут быть обжалованы в течение 144 часов после момента
окончания очередного тура конкурса, после чего они становятся окончательными и обжалованию не
подлежат.
3.4. Заявки на зачисление призовых сумм принимаются в течение 60 дней после момента окончания
очередного тура.
3.5. Призовая сумма будет зачислена на счет победителя в течение 60 дней после момента окончания
1 . Формулы расчета показателей
Фактор восстановления
Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли
к значению процента максимальной относительной просадки.
Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,
где
Percent Profit – процент ибыли;
MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.
Процент прибыли (%)
Percent Profit = (EquityDaily - - EquityBeginingTour - - (Deposit - - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + +
Deposit) х х 100 (%),
где
BeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);
EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;
Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;
Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по
абсолютной величине);
– текущее состояние счета;
Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,
Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по
открытым позициям при текущих значениях курсов).
Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли.
Процент максимальной относительной просадки (%)
DrawDown – просадка – это разница между одним из локальных верхних экстремумов графика
изменения EquityDaily и последующим нижним экстремумом.
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Dra wDown = MaximalPeak - - NextMinimalPeak,
где
MaximalPeak – максимальный экстремум графика изменения EquityDaily;
NextMinimalPeak – следующий за максимальным экстремумом минимальный экстремум
графика изменения EquityDaily.
Пример расчета просадок для графика EquityDaily, изображенного на рисунке №1:
1 1 1 12 80 43 2 2 2 036 34 502
3 3 3 404 590 14
DrawDown4 = H4 - L4 = 10 772 – 9 952 = 820
Примечание: вывод денежных средств ухудшает показатель Процент максимальной относительной
просадки.
MaxRelativeDrawdown (%) – – процент максимальной относительной просадки – – определяет, какие
максимальные убытки в процентах зафиксированы по счету.
На рисунке №1 цифрами показаны основные стадии изменения величины относительной просадки.
Итоговым значением относительной просадки является просадка под цифрой «3».
MaxRelativeDrawdown (%) = Max of ( ( DrawDown / MaximalPeak х х 100) (%),
где
Max of – «максимальный из»;
DrawDown – просадка;
Maximal Peak – соответствующий ей максимальный экстремум графика изменения
EquityDaily.
Пример расчета относительной просадки для графика EquityDaily изображенного на рисунке №1:
1 1 11 12 8012 4.31%
2 2 22 036 34036 5%
3 3 33 404 590404 82 PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / H4 х 100 = (10 772 – 9 952) / 10 772 х 100 = 7.61%
Relative Drawdown = 7.82%
Примечание: обратите внимание на то, что в данном примере относительная просадка «3» имеет
меньшее абсолютное значение, чем абсолютное значение просадки «4», но большее процентное
значение.
Минимальный уровь маржи – – отражае т минимальный уровень маржи в моменты открытия позиций
за все время проведения очередного тура конкурса.
Min Ма rginLevel = Min of ( Ма rginLevelDeal),
где
Min of – «минимальный из»;
МаrginLevelDeal – выраженное в процентах отношение Equity к необходимой марже в момент
открытия позиции (сразу после ее открытия), либо в момент начала очередного тура;
МаrginLevelDeal = Equity / Margin х 100 (%);
– текущее состояние счета;
Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss;
Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки)
Мargin – текущий совокупный залог.