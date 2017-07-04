Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 64

Новый комментарий
 

Ну чтобы не продолжать споры.
Андрей, вы за дисквалификацию участника у которого открытые позиции остались на субботу? Если нет, то предложите, конкретно, что сделать с этим участником - 
Голосовалка тут -

https://www.mql5.com/ru/forum/190694

Пусть сообщество проголосует, даже зрители. 

Какой пункт в правилах Чемпионата "MetaQuotes Demo" касающийся открытых позиций вы бы оставили?
Какой пункт в правилах Чемпионата "MetaQuotes Demo" касающийся открытых позиций вы бы оставили?
  • www.mql5.com
Считать все открытые позиции закрытыми на момент закрытия торговой сессии последнего дня чемпионата Дисквалифицировать участника если у него остала...
 
Igor Volodin:

Как насчет того что я сознательно не буду закрывать убыток на открытых позициях в расчете их "отменить"? Сервис сигналов в показателях их не учитывает.

Я же сказал уже:

Выделенное мной синим намного ближе к истине, но всё же не может достоверно показать полную статистику торговых решений участников. Полная статистика может включать только закрытые позиции.

Ваше предложение не учитывать положительные и учитывать отрицательные могут простимулировать участников самостоятельно закрывать позиции, конечно. Но это не полноценное решение, это убогий компромис, к сожалению. Так же останутся проблемы с расчетами показателей.

Моё предложение - участники должны закрыть все позиции самостоятельно. В субботу все позиции участников должны быть закрыты. Все торговые показатели будут рассчитаны корректно, участники с открытыми позициями в субботу должны быть дисквалифицированы. А когда закрыть позиции пусть решают сами участники, за день до окончания, за два дня, или в последнюю минуту, главное что бы последнее торговое решение принадлежало участникам, а не организаторам. Финансовое соревнование участники должны завершить без долгов, дебит должен быть сведён с кредитом.

 

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

 http://mvs.hol.es/Monitoring/  

Trading Championship   May

ПРАВИЛА:  Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях

Можно регистрировать прямо сейчас

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
40
 Alexander Laur   по просьбе Сары
41
 Stanislav Korzhov,   
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
[Удален]  
Andrey Dik:

Поддерживаю Вас по нескольким причинам:

1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.

2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.

3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут). 

Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.

Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.

 

Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.


Я не против ,оба приза в одни руки -писал выше ,если просадка не превысит 10% 
 
Alexey Kozitsyn:

Поддерживаю Вас по нескольким причинам:

1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.

2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.

3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут). 

Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.

Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.

Спасибо!

Пожалуй это самое взвешенное предложение. Причем брать статистики из сервиса сигналов, которые в любом случае рассчитаны по закрытым позициям. Если у участников остались открытыми позиции - значит может рассчитывать только на первую номинацию.

То есть всё то что я говорил, но с одной поправкой: не дисквалификация, а потеря права претендовать на вторую номинацию.

 
Alexey Kozitsyn:

Поддерживаю Вас по нескольким причинам:

1. Участник должен сам закрыть все позиции в пятницу, т.к. в ином случае, он вносит существенный элемент случая в свою торговлю из-за гэпа понедельника. Понимаю, что тут уже не рез высказывалось мнение от нескольких человек, что конкурс до конца пятницы, а после этого - хоть потоп и т.д. Но... мы же с Вами добиваемся реализма, максимальной приближенности к реальной торговле... но об этом чуть позже.

2. Форс-мажоры. Форс-мажоры бывают всегда, везде, тем более в трейдинге. Странно слышать от людей, которые рискуют деньгами о том, что они сидели без интернета энное количество часов/дней и ничего не могли с этим поделать. Или ушли в пятницу вечером к подруге, и подруга домой не отпустила или т.п. Если бы был риск потерять реальные деньги, все причитающие на жизнь товарищи уже давно обзавелись бы смартфоном с безлимитным интернетом (да даже просто с интернетом) и никакая пятница их бы уже не остановила. Ну, а если чего похуже, типа резких проблем со здоровьем, опять таки, это жизнь, от всех форс-мажоров никто не застрахован. Будь добр принимай риски на себя.

3. Те, кто говорит, что эквити можно расплатиться... не, ребята, Андрей очень правильно, я считаю, несколько раз расписал в чем проблема этого мышления. От себя добавлю, что от момента, когда у вас в терминале красивое эквити и вы уже в мечтах о покупке чего-нибудь, до момента приведения баланса к эквити (факта закрытия позиции) может пройти целая жизнь (или гэп) и все красивые мечты рассыпятся в прах. Закрыл позицию - можешь рассуждать о покупках чего угодно, о своем красивом эквити, которое уже не изменится! А пока ты в рынке, считай ты на ринге, вроде думаешь, что побеждаешь (эквити больше баланса), но один удар может отправить в нокаут (стоп аут). 

Итого: раз тут у нас две номинации, два лагеря, одни хотят рисковать, надеяться на случай, а другие - применять техники, максимально приближенные к реальной жизни (для которых торговля не заканчивается после окончания конкурса), внесу предложение: пусть те, кто оставит позицию открытой в пятницу (в надежде подзаработать еще чуть-чуть) - рассчитывают на победу только в первой номинации, где учитывается лишь максимальный баланс. Те же, кто борется за вторую номинацию - должны будут закрыть все свои позиции до закрытия рынка пятницы последнего торгового дня конкурса.

Да, если же найдется человек, который победит по обеим номинациям (заработает макс. баланс, не превысит макс. просадку и закроет все сделки во время (возложит ответственность за свою торговлю полностью на себя)) - пусть заберет оба приза. Думаю, это будет честно.

Почему не хотят закрывать? есть момент копирования своих хороших сделок, да чужих тоже - зачем ломать хорошую игру, а может еще  есть и подписчики...))
 

Раз идет такой спор, у меня есть предложение для будущих конкурсов использовать правила расчета победителей и участия в конкурсе на примере правил с реальных счетов одного из ДЦ. Какие проблемы отпадают при этом, постоянное открытие новых счетов. может еще ряд каких сильно в детали не вдавался. Вот выписки из правил.

1.8. В конкурсе могут принимать участие реальные счета  с

валютой депозита:

  USD (доллар США);

  E(евро);

  RUR (рубль РФ);

  GLD (у.е. GOLD).

1.9. Величина минимального депозита конкурсного счета, в зависимости от его валюты, составляет:

  100 USD;

  100 EUR;

  7 500 RUR;

  100 GOLD.

1.10. В момент начала очередного тура (00:00 по времени торгового терминала MetaTrader, время формирования ежедневного отчета о совершенных операциях за день - Confirmation) происходит проверка всех зарегистрированных в конкурсе счетов на наличие на них величины минимального депозита. Если величина Equity (Средства) в момент проверки больше либо равна величине минимального депозита, то проверяемый счет переносится в список «Активные счета» и подключается к расчету рейтинга. Счета, прошедшие проверку на наличие величины минимального депозита и попавшие в список «Активные счета», не подвергаются повторной проверке в течение текущего тура. Тем самым участник конкурса, счет которого находится в списке «Неактивные счета», может пополнить свой счет в течение текущего тура, и, в случае успешного прохождения проверки счета на величину минимального депозита, имеет возможность участвовать в конкурсе.


3. Завершение очередного тура конкурса и определение победителей

3.1. Определение победителей очередного тура происходит следующим образом:

3.1.1. Для формирования Итогового рейтинга вводятся два показателя:

  Фактор восстановления (приоритет A);

  Минимальный уровень маржи (приоритет B).

Показатель Фактор восстановления обладает наивысшим приориетом, далее по убыванию

приоритета следует Минимальный уровень маржи. Расчет показателей производится с точностью до

четвертого знака после запятой.

Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса

(комментарий №1).

3.1.2. Для формирования Серого рейтинга вводятся четыре показателя:

  прибыли (приоритет №1);

  Процент максимальной относительной просадки (приоритет №2);

  Минимальный уровень маржи (приоритет №3);

Показатель Процент прибыли обладает наивысшим приоритетом, далее по убыванию приоритета

следуют Процент максимальной относительной просадки, Минимальный уровень маржи. Расчет

показателей производится с точностью до четвертого знака после запятой.

Примечание: формулы расчета показателей приведены в комментариях к правилам данного конкурса

(комментарий № 1).

3.1.3. Итоговый рейтинг участника конкурса рассчитывается следующим образом:

a. Формируется Серый рейтинг, в который входят участники с положительным результатом

операций, т.е. текущий ликвидный баланс счета которых больше начального депозита

(EquityBeginingTour). Серый рейтинг формируется согласно приоритетности показателей (см.

п. 3.1.2). Если у двух или более участников значения показателя Процент прибыли совпадают,

то положение в Сером рейтинге определяется по показателю Процент максимальной

относительной просадки, который имеет приоритет №2. В случае совпадения значений

показателей Процент прибыли и Процент максимальной относительной просадки у двух или

более участников, положение в рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень

маржи (приоритет №3). В случае совпадения значений показателей Процент прибыли,

Процент максимальной относительной просадки и Минимальный уровень маржи у двух или

более участников, более высокое место занимает участник с меньшим номером логина в

MetaTrader 4.

b. Итоговый рейтинг рассчитывается для каждого из 50 первых участников Серого рейтинга,

которым начисляются рейтинговые баллы по каждому из двух показателей, приведенных в п.

3.1.1.

c. Участник, который занимает первое место в Итоговом рейтинге по показателю Фактор

восстановления (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 50 баллов,

второе место – 49 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1

балл. В случае совпадения у двух или более участников значений показателя Фактор

восстановления, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером

рейтинге.

d. Участник, который занает первое место в рейтинге по показателю Минимальный уровень

маржи (т.е. имеет максимальное значение этого показателя), получает 50 баллов, второе

место – 49 балла и т.д. Наконец, участник, занявший двадцать пятое место, получает 1 балл. В

случае совпадения у двух или более участников значений показателя Минимальный уровень

маржи, более высокое место занимает участник, который стоит выше в Сером рейтинге.

6

e. Сумма набранных баллов является Итоговым рейтингом (IR).

Примечание: пример расчета итогового рейтинга описан в комментариях к правилам конкурса

(комментарий №2).

3.1.4. В случае совпадения итогового рейтинга у двух или более участников, занявшим более высокое

место считается тот, у которого выше значение показателя с более высокой приоритетностью (см. п.

3.1.1). Например, если у двух или более участников значения Итогового рейтинга совпадают, то

положение в рейтинге определяется по показателю Фактор восстановления, который имеет

приоритет A. В случае совпадения значений по показателю Фактор восстановления, положение в

рейтинге определяется по показателю Минимальный уровень маржи (приоритет B).

3.2. В течение 96 часов после момента окончания очередного тура конкурса Альпари публикует на

сайте компании его предварительные результаты (без раскрытия реестров операций).

3.3. Предварительные результаты могут быть обжалованы в течение 144 часов после момента

окончания очередного тура конкурса, после чего они становятся окончательными и обжалованию не

подлежат.

3.4. Заявки на зачисление призовых сумм принимаются в течение 60 дней после момента окончания

очередного тура.

3.5. Призовая сумма будет зачислена на счет победителя в течение 60 дней после момента окончания


1 . Формулы расчета показателей

Фактор восстановления

Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли

к значению процента максимальной относительной просадки.

Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,

где

  Percent Profit – процент ибыли;

  MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.

Процент прибыли (%)

Percent Profit = (EquityDaily - - EquityBeginingTour - - (Deposit - - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + +

Deposit) х х 100 (%),

где

  BeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);

  EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;

  Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;

  Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по

абсолютной величине);

  – текущее состояние счета;

  Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,

  Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по

открытым позициям при текущих значениях курсов).

Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель  Процент прибыли.

Процент максимальной относительной просадки (%)


DrawDown – просадка – это разница между одним из локальных верхних экстремумов графика

изменения EquityDaily и последующим нижним экстремумом.

11

Dra wDown = MaximalPeak - - NextMinimalPeak,

где

  MaximalPeak – максимальный экстремум графика изменения EquityDaily;

  NextMinimalPeak – следующий за максимальным экстремумом минимальный экстремум

графика изменения EquityDaily.

Пример расчета просадок для графика EquityDaily, изображенного на рисунке №1:

1 1 1 12 80 43 2 2 2 036 34 502

3 3 3 404 590 14

DrawDown4 = H4 - L4 = 10 772 – 9 952 = 820

Примечание: вывод денежных средств ухудшает показатель Процент максимальной относительной

просадки.

MaxRelativeDrawdown (%) – – процент максимальной относительной просадки – – определяет, какие

максимальные убытки в процентах зафиксированы по счету.

На рисунке №1 цифрами показаны основные стадии изменения величины относительной просадки.

Итоговым значением относительной просадки является просадка под цифрой «3».

MaxRelativeDrawdown (%) =  Max of ( ( DrawDown /  MaximalPeak х х 100) (%),

где

  Max of – «максимальный из»;

  DrawDown – просадка;

  Maximal Peak – соответствующий ей максимальный экстремум графика изменения

EquityDaily.

Пример расчета относительной просадки для графика EquityDaily изображенного на рисунке №1:

1 1 11 12 8012 4.31%

2 2 22 036 34036 5%

3 3 33 404 590404 82 PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / H4 х 100 = (10 772 – 9 952) / 10 772 х 100 = 7.61%

Relative Drawdown = 7.82%

Примечание: обратите внимание на то, что в данном примере относительная просадка «3» имеет

меньшее абсолютное значение, чем абсолютное значение просадки «4», но большее процентное

значение.

Минимальный уровь маржи – – отражае т минимальный уровень маржи в моменты открытия позиций

за все время проведения очередного тура конкурса.

Min Ма rginLevel = Min of ( Ма rginLevelDeal),

где

  Min of – «минимальный из»;

  МаrginLevelDeal – выраженное в процентах отношение Equity к необходимой марже в момент

открытия позиции (сразу после ее открытия), либо в момент начала очередного тура;

  МаrginLevelDeal = Equity / Margin х 100 (%);

  – текущее состояние счета;

  Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss;

  Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки)

  Мargin – текущий совокупный залог.

 
2. Пример расчета итогового рейтинга
№ Счет Ник Фактор восстановления
(Баллы)
Мин. у ровень маржи%
(Баллы)
Итоговый
рейтинг
1  12345  Gatti  33.93 (18)  729 (21)  39
IR = RFp + MLp = 18 + 21 = 39,
где
  IR – итоговый рейтинг;
  RFp – количество набранных баллов по показателю Фактор восстановления;
  MLp – количество набранных баллов по показателю Минимальный уровень маржи.
3. Пример расчета призовой суммы в случае совпадения значений итогового рейтинга и значений по
показателям Фактор восстановления, Минимальный уровень маржи
№ Ник Фактор восстановления
(Б аллы)
Мин. у ровень маржи%
(Баллы)
Итоговый
рейтинг
Призовая
сумма
1  Gatti1  –  –  45  10 000 USD
2  Gatti2  –  –  43  7 000 USD
3  Gatti3  –  –  39  5 000 USD
4  Gatti4  –  –  36  2 000 USD
5  Gatti5  –  –  33  1 000 USD
6  Gatti6  –  –  30  900 USD
7  Gatti7  –  –  29  800 USD
8  Gatti8  –  –  28  700 USD
9  Gatti9  –  –  27  600 USD
10  Gatti10  –  –  26  500 USD
11  Gatti11  –  –  25  450 USD
12  Gatti12  –  –  24  400 USD
13  Gatti13  –  –  23  350 USD
14  Gatti14  –  –  22  300 USD
15  Gatti15  –  –  21  250 USD
16  Gatti16  –  –  20  200 USD
17  Gatti17  –  –  19  150 USD
18  Gatti18  –  –  18  100 USD
19  Gatti19  33.45 (9)  828.03 (3)  17  70 USD
13
20  Gatti20  33.45 (9)  828.03 (3)  16  50 USD
В данном примере участники Gatti19 и Gatti20 имеют одинаковый итоговый рейтинг при абсолютном
равенстве обоих показателей торговли. Соответственно, весь призовой фонд, который полагается на
призовые места, занятые ими (19-е и 20-е), делится между двумя участниками в равных долях.
Призовая сумма = призовой фонд / количество претендентов.
В данном примере призовая сумма каждого из этих двух участников составит (70 + 50) / 2 = 60 USD.
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