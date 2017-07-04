Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 67

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Vitaly Muzichenko:

Андрей, Вы зачем портянку в 5 прокруток монитора выложили?

Я уже говорил, почему не будем считать по мнимому балансу

А я Вам уже говорил, что в формуле расчета балла же учтена просадка.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае

Vitaly Muzichenko, 2017.04.22 18:33

Конечно, это-же реальное состояние счёта.

И прирост считается по эквити, а не балансу.

Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть



Если Вы не принимаете никаких разумных доводов, то зачем спрашиваете? Делайте как считаете нужным и да прибудет с Вами сила!
 
Andrey Dik:

А я Вам уже говорил, что в формуле расчета балла же учтена просадка.


Правильно, и к этой просадке мы добавим несуществующий прирост в 38%, соответственно балл вырастет. А почему он должен вырасти, если там прирост минус -40%

Подумайте, зачем замыливать самому себе глаза?

 
Vitaly Muzichenko:

Правильно, и к этой просадке мы добавим несуществующий прирост в 38%, соответственно балл вырастет. А почему он должен вырасти, если там прирост минус -40%

Подумайте, зачем замыливать самому себе глаза?

Покажите здесь код, который Вы мне показывали в личке, код который используется сейчас в расчете балла. Посмотрим - поговорим, а то не совсем понятно за что разговор вообще.
 
Andrey Dik:
Покажите здесь код, который Вы мне показывали в личке, код который используется сейчас в расчете балла. Посмотрим - поговорим, а то не совсем понятно за что разговор вообще.

Вот код в читабельном виде, формулы Юры


 
Vitaly Muzichenko:

Вот код в читабельном виде, формулы Юры


Виталий , формулы Андрея!

моя мысль была лишь в том, что надо учитывать именно эквити.

 
Yuriy Zaytsev:

Виталий , формулы Андрея!

моя мысль была лишь в том, что надо учитывать именно эквити.

Серьёзно не ваши?
 
Vitaly Muzichenko:
Серьёзно не ваши?

Формулу оценки БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ предложил Андрей!

я просто активно поддержал этот подход и поддержал две номинации - во первых так будет интересней!

Не надо воспринимать , что все что он говорит я воспринимаю в штыки,

когда из глубины  любого мозга извлекается что то разумное и адекватное я только за!

 
Yuriy Zaytsev:

Формулу оценки БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ предложил Андрей!

я просто активно поддержал этот подход и поддержал две номинации - во первых так будет интересней!

Не надо воспринимать , что все что он говорит я воспринимаю в штыки,

когда из глубины  любого мозга извлекается что то разумное и адекватное я только за!

Понял, тогда ждём ответа других форумчан, может кто-то что-то модернизирует)
 
Vitaly Muzichenko:

Вот код в читабельном виде, формулы Юры

Это мои формулы и изначально там был баланс, а не эквити. Это со слов Юры Вы подставили эквити.

Теперь замените эквити на баланс и уберите нижнюю строчку из расчетов.

Эквити и загрузка депозита - это динамические моментальные показатели, которые не показывают статистические показатели закрытых позиций (только по закрытым позициям можно судить о торговле).

Вторая строчка - максимальная историческая просадка по эквити, это значение может лишь расти в сторону увеличения и снижения общего балла, поэтому полностью учитывает риски по торговле.

Единственное что можно добавить вместо "загрузки депозита" это фактор восстановления (который рассчитывается по закрытым позициям), это добавит смысл "живучесть" в формулу, но 100% необходимости в этом я не вижу. Если это действительно интересно многим, то можно и добавить в расчет балла.


Если Вы сделаете как я рассказал, то балл будет актуален в любой момент времени и по окончанию соревнования в том числе, поскольку адекватно оценивает эффективность торговли строго по закрытым сделкам.

 
Andrey Dik:

Это мои формулы и изначально там был баланс, а не эквити. Это со слов Юры Вы подставили эквити.

Теперь замените эквити на баланс и уберите нижнюю строчку из расчетов.

Эквити и загрузка депозита - это динамические моментальные показатели, которые не показывают статистические показатели закрытых позиций (только по закрытым позициям можно судить о торговле).

Вторая строчка - максимальная историческая просадка по эквити, это значение может лишь расти в сторону увеличения и снижения общего балла, поэтому полностью учитывает риски по торговле.

Единственное что можно добавить вместо "загрузки депозита" это фактор восстановления (который рассчитывается по закрытым позициям), это добавит смысл "живучесть" в формулу, но 100% необходимости в этом я не вижу. Если это действительно интересно многим, то можно и добавить в расчет балла.

Такк поехали!!! заново

- похоже лечить Ваши мозги это мое призвание! Хотя надо признать - это мне не доставляет удовольствие...

эквити в конце пятницы на последней котировке мы приравниваем к балансу!

что не так ?

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