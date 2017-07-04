Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 67
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Андрей, Вы зачем портянку в 5 прокруток монитора выложили?
Я уже говорил, почему не будем считать по мнимому балансу
А я Вам уже говорил, что в формуле расчета балла же учтена просадка.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Vitaly Muzichenko, 2017.04.22 18:33
Конечно, это-же реальное состояние счёта.
И прирост считается по эквити, а не балансу.
Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть
А я Вам уже говорил, что в формуле расчета балла же учтена просадка.
Правильно, и к этой просадке мы добавим несуществующий прирост в 38%, соответственно балл вырастет. А почему он должен вырасти, если там прирост минус -40%
Подумайте, зачем замыливать самому себе глаза?
Правильно, и к этой просадке мы добавим несуществующий прирост в 38%, соответственно балл вырастет. А почему он должен вырасти, если там прирост минус -40%
Подумайте, зачем замыливать самому себе глаза?
Покажите здесь код, который Вы мне показывали в личке, код который используется сейчас в расчете балла. Посмотрим - поговорим, а то не совсем понятно за что разговор вообще.
Вот код в читабельном виде, формулы Юры
Вот код в читабельном виде, формулы Юры
Виталий , формулы Андрея!
моя мысль была лишь в том, что надо учитывать именно эквити.
Виталий , формулы Андрея!
моя мысль была лишь в том, что надо учитывать именно эквити.
Серьёзно не ваши?
Формулу оценки БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ предложил Андрей!
я просто активно поддержал этот подход и поддержал две номинации - во первых так будет интересней!
Не надо воспринимать , что все что он говорит я воспринимаю в штыки,
когда из глубины любого мозга извлекается что то разумное и адекватное я только за!
Формулу оценки БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ предложил Андрей!
я просто активно поддержал этот подход и поддержал две номинации - во первых так будет интересней!
Не надо воспринимать , что все что он говорит я воспринимаю в штыки,
когда из глубины любого мозга извлекается что то разумное и адекватное я только за!
Вот код в читабельном виде, формулы Юры
Это мои формулы и изначально там был баланс, а не эквити. Это со слов Юры Вы подставили эквити.
Теперь замените эквити на баланс и уберите нижнюю строчку из расчетов.
Эквити и загрузка депозита - это динамические моментальные показатели, которые не показывают статистические показатели закрытых позиций (только по закрытым позициям можно судить о торговле).
Вторая строчка - максимальная историческая просадка по эквити, это значение может лишь расти в сторону увеличения и снижения общего балла, поэтому полностью учитывает риски по торговле.
Единственное что можно добавить вместо "загрузки депозита" это фактор восстановления (который рассчитывается по закрытым позициям), это добавит смысл "живучесть" в формулу, но 100% необходимости в этом я не вижу. Если это действительно интересно многим, то можно и добавить в расчет балла.
Если Вы сделаете как я рассказал, то балл будет актуален в любой момент времени и по окончанию соревнования в том числе, поскольку адекватно оценивает эффективность торговли строго по закрытым сделкам.
Это мои формулы и изначально там был баланс, а не эквити. Это со слов Юры Вы подставили эквити.
Теперь замените эквити на баланс и уберите нижнюю строчку из расчетов.
Эквити и загрузка депозита - это динамические моментальные показатели, которые не показывают статистические показатели закрытых позиций (только по закрытым позициям можно судить о торговле).
Вторая строчка - максимальная историческая просадка по эквити, это значение может лишь расти в сторону увеличения и снижения общего балла, поэтому полностью учитывает риски по торговле.
Единственное что можно добавить вместо "загрузки депозита" это фактор восстановления (который рассчитывается по закрытым позициям), это добавит смысл "живучесть" в формулу, но 100% необходимости в этом я не вижу. Если это действительно интересно многим, то можно и добавить в расчет балла.
Такк поехали!!! заново
- похоже лечить Ваши мозги это мое призвание! Хотя надо признать - это мне не доставляет удовольствие...
эквити в конце пятницы на последней котировке мы приравниваем к балансу!
что не так ?