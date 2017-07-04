Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 69
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Очень коротко
Виталий! Ну ёжкин кот, ну почему Вы в видео ни слова не сказали о просадке, которая учитывается в формуле?!!! Почему?
Вот вместо "якобы" да "кабы" просто ради эксперимента подставьте в формулу баланс вместо эквити и посмотрим что покажет балл. Не нужно пустых домыслов, сделайте это, увидите что получится.
Виталий! Ну ёжкин кот, ну почему Вы в видео ни слова не сказали о просадке, которая учитывается в формуле?!!! Почему?
Вот вместо "якобы" да "кабы" просто ради эксперимента подставьте в формулу баланс вместо эквити и посмотрим что покажет балл. Не нужно пустых домыслов, сделайте это, увидите что получится.
Я не стану этого делать по причине того, что в последний день не все закроют позиции, и результат будет не достоверным. У нас нет возможности всё и всем закрыть, и это не повод для дисквалификации.
Вы совсем не врубато, Виталий. Сейчас речь не идет о дисквалификации. Посмотрите что получится, если Вы поставите баланс вместо эквити в формулу. И сравните. Запостите здесь два скриншота, с расчетом по эквити и расчетом по балансу.
И спрошу ещё раз, почему в видео не сказали ни слова о том, что в формуле уже учтена просадка?!
Хорошо, я отвечу за Вас - если в видео упомянуть о максимальной просадке, которая уже включена в формулу, то это полностью перечеркнёт то, о чем говорите в видео.
Вы совсем не врубато, Виталий. Сейчас речь не идет о дисквалификации. Посмотрите что получится, если Вы поставите баланс вместо эквити в формулу. И сравните. Запостите здесь два скриншота, с расчетом по эквити и расчетом по балансу.
И спрошу ещё раз, почему в видео не сказали ни слова о том, что в формуле уже учтена просадка?!
Пожалуйста! Верх еквити, низ - баланс
Наоборот.
Пожалуйста! Верх еквити, низ - баланс
Наоборот.
Ну вот, теперь видите, что то, что Вы говорили в видео - полная туфта?
А в видео говорят, что типа при огромной просадке если рассчитывать балл по балансу, то балл будет сильно завышен. Так вот, посмотрите теперь на эти скриншоты, видите? Так как в формулу уже заложена просадка, то пофигу, что эквити ниже баланса, это уже учтено в формуле! Причем если ставить именно баланс а не эквити, то балл никого не будет обманывать, поскольку если один раз замарался (была большая просадка), то это уже будет учтено в балее на всегда. А вот если эквити будет выше баланса (если считать по эквити), то оно снижает на нет учтённую просадку, что приведёт к заблуждению наблюдателя.
понятно. я вижу, что мои доводы не были услышаны большинством (пара человек согласные с моей точкой зрения не могут повлиять на ситуацию).
поэтому я больше не буду участвовать в этом чудесном, по своей задумке, мероприятии, к сожалению.
Добавить третью номинацию и больше не спорить на тему баланс-эквити. Поддержку её возложить на автора идеи.
25.04.2017 г обсуждения по правилам заканчиваются для Майского чемпионата . В 18:00 по МСК - выносится вердикт окончательно
Время ещё есть ,поспешных выводов ,прошу участников пока не делать ........
25.04.2017 г обсуждения по правилам заканчиваются для Майского чемпионата . В 18:00 по МСК - выносится вердикт окончательно
Время ещё есть ,поспешных выводов ,прошу участников пока не делать ........
Сделал полные тесты, результаты
Формулы:
Сделал полные тесты, результаты
Формулы:
Хорошо, спасибо за труд.
Теперь посмотрите на примере Alexander Laur. По эквити у него балл получается выше, чем по балансу, об этом я и говорил. У него была чудовищная просадка и если считать по эквити, то балл получается завышенным, потому что эквити выше баланса начинает нивелировать допущенную просадку, это создаёт иллюзию большей привлекательности, чем если считать по балансу.
Кроме того, баланс характеризует строго завершённый торговый цикл, открытие - закрытие, в то время как эквити говорит лишь о открытии позиции ничего не говоря о том, как будет позиция закрыта в будущем. Кроме того, в формула включает в себя максимальную просадку за всю торговлю, она может менятся динамически только в сторону увеличения, то есть в сторону ухудшения показателя, т.е. этот показатель уже никак нельзя улучшить ни какими ухищрениями. А вот по эквити возможны манипуляции - достаточно нагрузить депозит под 100% надеясь на удачу и получить преимущества над другими участниками. Если использовать баланс то подобные трюки не пройдут, потому что повторюсь, баланс это полный торговый цикл открытие - закрытие.