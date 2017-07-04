Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 58
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Я уже говорил, что не у всех есть такая возможность, и это требование сможет выполнить не каждый.
Я тоже был приверженец именно этого, но когда просидел без света 25 часов, то понял на своей шкуре - это не всегда выполнимо!
Понятно.
Ладно.
Пока.
Делайте что хотите, хоть на ушах стойте.
Последняя котировка по сути и будет "формально" закрывать позиции, приравнивая - "формально" - эквити к балансу и не надо на ушах стоять по этому поводу.
В апрельском соревновании хотел показать, что даже не особо проявляя торговую активность можно остаться в середине списка. Я Показал это.
В майском соревновании хотел было уже использовать своего робота, но теперь не вижу смысла в этом. Нет смысла соревноваться с теми, кто рассчитывает на авось. Я не привык жить, работать, соревноваться "формально" (фиктивно).
Понятно.
Ладно.
Пока.
Делайте что хотите, хоть на ушах стойте.
Андрей, Вы описываете ситуацию, которая может произойти в реальной торговле, то есть не закрыв позицию в пятницу с большим эквити, мы все выходные тратим виртуальные деньги, но на открытии рынка в понедельник гэпом, у нас уже минус, и мечты растоптаны на месте.
Но поймите, что нас(конкурс) уже не касается то, что будет в понедельник, пусть рынок вообще закроется навсегда, нас интересует именно ситуация на самом закрытии.
Андрей, Вы описываете ситуацию, которая может произойти в реальной торговле, то есть не закрыв позицию в пятницу с большим эквити, мы все выходные тратим виртуальные деньги, но на открытии рынка в понедельник гэпом, у нас уже минус, и мечты растоптаны на месте.
Но поймите, что нас(конкурс) уже не касается то, что будет в понедельник, пусть рынок вообще закроется навсегда, нас интересует именно ситуация на самом закрытии.
Я же Вам описал ситуацию с одним из соревнующихся отделений евросети. Не проняло? :)
Типа, забил склад товаром, отчитался перед руководством а дальше хоть гори оно огнём? И не важно что этот товар после может и не реализоваться совсем. Понятно что расчет на "глупое руководство" (жюри). Но похоже, что этот трюк всё же сработает, к сожалению.
В апрельском соревновании хотел показать, что даже не особо проявляя торговую активность можно остаться в середине списка. Я Показал это.
В майском соревновании хотел было уже использовать своего робота, но теперь не вижу смысла в этом. Нет смысла соревноваться с теми, кто рассчитывает на авось.
Андрей, мне уже за сорок, и Я уже не мальчик, чтоб не уметь признавать поражение, если Я был не прав, то обязательно об этом напишу рано или поздно. У Вас эта черта отсутствует, это не есть хорошо.
Может всё-таки проблема не в окружающих, пересмотрите своё мировоззрение, пожалуйста:
Извините за критику.
Андрей, мне уже за сорок, и Я уже не мальчик, чтоб не уметь признавать поражение, если Я был не прав, то обязательно об этом напишу рано или поздно. У Вас эта черта отсутствует, это не есть хорошо.
Может всё-таки проблема не в окружающих, пересмотрите своё мировоззрение, пожалуйста:
Извините за критику.
Жаль, что так никто и не откликнулся из тех, у кого есть финансовое образование. А мне крыть просто больше уже не чем. Я не намерен признавать свою якобы ошибку только потому, что большинсво считает по другому.
Посмотрите на ютюбе ролики на тему, как люди склонны делать ошибки под влиянием большинства. Возможно немного задумаетесь и начнёте думать своей головой.
Извините, если что сказал обидного - не со зла я.
Жаль, что так никто и не откликнулся из тех, у кого есть финансовое образование. А мне крыть просто больше уже не чем. Я не намерен признавать свою якобы ошибку только потому, что большинсво считает по другому.
Андрей, предположим евросеть, или что там ещё.
Они закупили товар на пол-года вперед. Нет, конечно не так. Им сообщили, что их отделение работает до 1 числа, и по состоянию на первое число будут сверять кассу, и кого она больше, тот и получит больше премии.
Вот и у нас так, просто отведён срок.
Андрей, предположим евросеть, или что там ещё.
Они закупили товар на пол-года вперед. Нет, конечно не так. Им сообщили, что их отделение работает до 1 числа, и по состоянию на первое число будут сверять кассу, и кого она больше, тот и получит больше премии.
Вот и у нас так, просто отведён срок.
Виталий, вот именно в кассе! В кассе выручка, прибыль. Никого не волнует, что склад забит до потолка (эквити) на 1-е число. За отчетный период должна вырасти прибыль, касса должна увеличится.
Касса ничего не значит если магазин продолжит работу, потому что 2 числа может быть 3 возврата телефона, и кассу нужно немного облегчить.
PS. вот и у нас так, есть отведённое время, и после него пусть хоть что будет, нам уже всё-рано, никаких гарантий и прочего мы уже не несём