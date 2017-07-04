Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 147
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а покакому принципу определяется "самая безопасная торговля"?
дайте ссылку на сообщение, а то неохота читать 1474 постов.
Спасибо за развёрнутый ответ. Ждём скрины)
Как и обещал, пара скринов с комментариями. Хотя, смотреть особо не на что, обычная попытка зашортить после пробоя важного уровня. С доливкой, если что-то пошло не так.
Скриншот 1.
После пробоя уровня 82.426 в 12:00 решил зайти на пике коррекции. После пинбара в 16:00 уже не ожидал, что поймаю вершину выше него. Но, как видно, хай бара, на котором я вошёл, оказался ещё выше. Закралось подозрение, что коррекция ещё не закончилась. То же подсказывали и младшие таймфреймы. Закрылся, как только все позиции вышли в плюс. Рановато, но лучше так, учитывая, как дальше развивались события.
Скриншот 2.
Это вообще позор. Заподозрил пробой уровня 1.28652, который некоторое время был поддержкой. Угадал разворот 15 мая (если провести наклонный уровень через 4 локальных минимума, с 12 по 24 мая, то слом тренда виден отчётливее). Вошёл около уровня, на коррекции наплодил доливки, потом почему-то закрылся, упустив шикарное движение, которое и собирался поймать. Сейчас самому сложно понять свои действия...
Скриншот 3.
Всё тот же уровень 1.28652. Была уверенность, что он станет сопротивлением. Не стал ждать, пока цена подойдёт ближе (и правильно). Закрылся рановато, но лучше так.
Скриншот 4.
Поздно заметил пробой. Решил взять хоть что-то. Пока доливал, заметил нехорошее на младших таймфреймах. Вышел, как только все позиции вышли в плюс. Как видно, не зря.
Скриншот 5.
Серия убыточных сделок. Когда входил, не обратил внимания, что это абсолютный минимум за несколько месяцев. Пытался закрыться в 00:00 1 июня (бар с малым телом и длинными тенями), но гигантский спред не позволил. В результате, пришлось фиксировать убыток.
Позже, я опять зашортил USDCHF, пересидел относительно большую просадку, и вышел в плюс. Цена-таки пробила этот многомесячный минимум.
Спасибо, очень доходчиво объяснили, теперь понятно на чём строилась торговля.
Удачи Вам в дальнейшем!
Уважаемые участники майского конкурса!
В июльском конкурсе в расчёте по второй номинации, будет использоваться вместо "коэффициента Шарпа" => "Фактор восстановления"
Записываемся на июльский конкурс, регистрация до 9 июля.
Подниму тему... Народ не проходите мимо, регистрируйтесь на конкурс...