Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 71

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Vitaly Muzichenko:

Или не правильно интерпретируем таблицу?

Ну может я неправильно интерпретирую, что по номинации "безопасность" баллы начисляются и тем участникам которые имеют отрицательный прирост.

Т.е. тем которые от финиша в другую сторону бегут. Ну а что, в принципе норм, просадка маленькая, депозит не слит.

[Удален]  
Igor Volodin:

Ну может я неправильно интерпретирую, что по номинации "безопасность" баллы начисляются и тем участникам которые имеют отрицательный прирост.

Т.е. тем которые от финиша в другую сторону бегут. Ну а что, в принципе норм, просадка маленькая, депозит не слит.

Было уже неоднократно сказано, что у тех, у кого баланс уменьшился на момент окончания конкурса, не могут претендовать на призы.
 
Vitaly Muzichenko:

Понял. А что в итоге оставляем/изменяем/добавляем?

Ну и:

Или не правильно интерпретируем таблицу?

Ну где же он побеждает то?)) Нет, не побеждает.

Добавить - отсечку по начальному депозиту, если баланс ниже начального - подсветка красным в соответствующей колонке и балл. На начальном этапе соревнования могут оказаться все красными, это нормально. Как только будет прирост - балл станет нормальным цветом.

Ну и не эквити, а баланс, конечно же должен быть в формуле. Только баланс и максимальная просадка могут сказать достоверную информацию о счете. Всё остальное поддаётся манипуляциям во время соревнования.

Мне очень жаль, что Vladon допустил просадку больше 30%, если бы ни это, то он был бы безусловным лидером по всем показателям.

Другими словами: наращивай баланс не допуская просадок и ты станешь победителем. Вне финансовых рынков это будет звучать так: наращивай прибыль не допуская долгов и ты станешь победителем.
 
Alexey Kozitsyn:
Было уже неоднократно сказано, что у тех, у кого баланс уменьшился на момент окончания конкурса, не могут претендовать на призы.
Да я же не дисквалифицировать их предлагаю, просто баллов ПОКА 0. Будет прирост положительный - сразу выпрыгнут на определенное место. Просто одни участники бегут вперед, а другие не пересекли еще линию старта.
Если таких участников будет 50 человек, мы будем обсуждать что вот у этого торговля получше, смотрите по баллам уже на 6 месте!
 
Igor Volodin:
Да я же не дисквалифицировать их предлагаю, просто баллов ПОКА 0. Будет прирост положительный - сразу выпрыгнут на определенное место. Просто одни участники бегут вперед, а другие не пересекли еще линию старта.
Если таких участников будет 50 человек, мы будем обсуждать что вот у этого торговля получше, смотрите по баллам уже на 6 месте!
Добавил в цвете
 
 

Но в таблице, визуально, все-таки считаю что например Alexey Kozitsyn прирост -1.68 должен быть ниже чем Vitaly Muzichenko прирост 43.48.

Установка участникам у кого прирост < 0   демократичных 0 баллов решил бы эту задачу. И 0 даже подсвечивать красным бы не пришлось т.е. у них еще есть шансы выиграть по бальной системе.

Т.е. факт старта участника смотрим по приросту баланса (пусть даже баланс больше стартового, а эквити меньше - раз Андрей говорит что баллы по просадке это учтут)

 
Igor Volodin:

Но в таблице, визуально, все-таки считаю что например Alexey Kozitsyn прирост -1.68 должен быть ниже чем Vitaly Muzichenko прирост 43.48.

Установка участникам у кого прирост < 0   демократичных 0 баллов решил бы эту задачу. И 0 даже подсвечивать красным бы не пришлось т.е. у них еще есть шансы выиграть по бальной системе.

Т.е. факт старта участника смотрим по приросту баланса (пусть даже баланс больше стартового, а эквити меньше - раз Андрей говорит что баллы по просадке это учтут)

Возможно, но тогда теряем общую информативную картину, чего не хотелось делать
 
Vitaly Muzichenko:
Возможно, но тогда теряем общую информативную картину, чего не хотелось делать
По моему вполне логично. Те кто не стартовал между собой никак не ранжируются и не могут претендовать на призовое место и баллы
 

Заделал робота.

Не могу устоять перед этой картинкой:

вернемся на 13-е место?

Будет открыт счет на МТ4
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