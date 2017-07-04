Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 71
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Или не правильно интерпретируем таблицу?
Ну может я неправильно интерпретирую, что по номинации "безопасность" баллы начисляются и тем участникам которые имеют отрицательный прирост.
Т.е. тем которые от финиша в другую сторону бегут. Ну а что, в принципе норм, просадка маленькая, депозит не слит.
Ну может я неправильно интерпретирую, что по номинации "безопасность" баллы начисляются и тем участникам которые имеют отрицательный прирост.
Т.е. тем которые от финиша в другую сторону бегут. Ну а что, в принципе норм, просадка маленькая, депозит не слит.
Понял. А что в итоге оставляем/изменяем/добавляем?
Ну и:Или не правильно интерпретируем таблицу?
Ну где же он побеждает то?)) Нет, не побеждает.
Добавить - отсечку по начальному депозиту, если баланс ниже начального - подсветка красным в соответствующей колонке и балл. На начальном этапе соревнования могут оказаться все красными, это нормально. Как только будет прирост - балл станет нормальным цветом.
Ну и не эквити, а баланс, конечно же должен быть в формуле. Только баланс и максимальная просадка могут сказать достоверную информацию о счете. Всё остальное поддаётся манипуляциям во время соревнования.
Мне очень жаль, что Vladon допустил просадку больше 30%, если бы ни это, то он был бы безусловным лидером по всем показателям.Другими словами: наращивай баланс не допуская просадок и ты станешь победителем. Вне финансовых рынков это будет звучать так: наращивай прибыль не допуская долгов и ты станешь победителем.
Было уже неоднократно сказано, что у тех, у кого баланс уменьшился на момент окончания конкурса, не могут претендовать на призы.
Если таких участников будет 50 человек, мы будем обсуждать что вот у этого торговля получше, смотрите по баллам уже на 6 месте!
Да я же не дисквалифицировать их предлагаю, просто баллов ПОКА 0. Будет прирост положительный - сразу выпрыгнут на определенное место. Просто одни участники бегут вперед, а другие не пересекли еще линию старта.
Если таких участников будет 50 человек, мы будем обсуждать что вот у этого торговля получше, смотрите по баллам уже на 6 месте!
Но в таблице, визуально, все-таки считаю что например Alexey Kozitsyn прирост -1.68 должен быть ниже чем Vitaly Muzichenko прирост 43.48.
Установка участникам у кого прирост < 0 демократичных 0 баллов решил бы эту задачу. И 0 даже подсвечивать красным бы не пришлось т.е. у них еще есть шансы выиграть по бальной системе.
Т.е. факт старта участника смотрим по приросту баланса (пусть даже баланс больше стартового, а эквити меньше - раз Андрей говорит что баллы по просадке это учтут)
Но в таблице, визуально, все-таки считаю что например Alexey Kozitsyn прирост -1.68 должен быть ниже чем Vitaly Muzichenko прирост 43.48.
Установка участникам у кого прирост < 0 демократичных 0 баллов решил бы эту задачу. И 0 даже подсвечивать красным бы не пришлось т.е. у них еще есть шансы выиграть по бальной системе.
Т.е. факт старта участника смотрим по приросту баланса (пусть даже баланс больше стартового, а эквити меньше - раз Андрей говорит что баллы по просадке это учтут)
Возможно, но тогда теряем общую информативную картину, чего не хотелось делать
Заделал робота.
Не могу устоять перед этой картинкой:
вернемся на 13-е место?Будет открыт счет на МТ4