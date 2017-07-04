Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 109
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Немного не до конца, но и на том спасибо, Артём.
Это ветка о конкурсе MQ, а пришедший пиарит другого брокера, не относящегося к этой теме. Ему наверное платят за рекламу...
Ну пока нет обсуждения конкретно условий, недостатков или преимуществ дц в каком-либо ключе, у меня нет резона править посты. Ссылки удалил. Дальше видно будет.
Но на грани конечно всё.
С позволения Сервера публикую статистику со своим участием
Чуть спросонок с дуба не рухнул :) сразу полез смотреть официальную таблицу
За фотошоп твёрдая пятёрка .
Чуть спросонок с дуба не рухнул :) сразу полез смотреть официальную таблицу
За фотошоп твёрдая пятёрка .
это не фотошоп - мастерство веб кодинга
з.ы. все первые после меня
Добавил: вчера отслеживал ситуацию по лагам и как таковых не заметил!!! так что на сегодня в принципе можно сказать, что торги ведутся по чесноку
Что-то не добавят меня никак... :-(
https://www.mql5.com/ru/signals/297643
Ну пока нет обсуждения конкретно условий, недостатков или преимуществ дц в каком-либо ключе, у меня нет резона править посты. Ссылки удалил. Дальше видно будет.
Но на грани конечно всё.
НЕ не платят, не клиент еще пока, сложно у них там как-то,я больше в робо, сам случайно нашел - думал какие их тамошние правила пригодятся и здесь...так что сори если обидел...
Спасибо за понимание...Но можно и в бан если нарушил...закон есть закон...))
Оно? Или что то еще имеется?
Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера.