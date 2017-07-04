Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 109

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Vitaly Muzichenko:

Немного не до конца, но и на том спасибо, Артём.

Это ветка о конкурсе MQ, а пришедший пиарит другого брокера, не относящегося к этой теме. Ему наверное платят за рекламу...

Ну пока нет обсуждения конкретно условий, недостатков или преимуществ дц в каком-либо ключе, у меня нет резона править посты. Ссылки удалил. Дальше видно будет.

Но на грани конечно всё.

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С позволения Сервера публикую статистику со своим участием

 
mmmoguschiy-new:
С позволения Сервера публикую статистику со своим участием


Чуть спросонок с дуба не рухнул  :)  сразу полез смотреть официальную таблицу 

За  фотошоп твёрдая  пятёрка .

[Удален]  
Server Muradasilov:


Чуть спросонок с дуба не рухнул  :)  сразу полез смотреть официальную таблицу 

За  фотошоп твёрдая  пятёрка .


это не фотошоп - мастерство веб кодинга 

з.ы. все первые после меня 
[Удален]  
Ребят, чего у вас с рейтингом? Мало того что он результаты не обновляет так там трети участников нет, среди которых Артём Федотов, который успел заработать 80% и уже засадил 16 лотов по евре на продажу  Похоже у вас новый лидер

Добавил: вчера отслеживал ситуацию по лагам и как таковых не заметил!!! так что на сегодня в принципе можно сказать, что торги ведутся по чесноку
 

Что-то не добавят меня никак... :-(

https://www.mql5.com/ru/signals/297643

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Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring MT5 Hedge 5822063
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Artyom Trishkin:

Ну пока нет обсуждения конкретно условий, недостатков или преимуществ дц в каком-либо ключе, у меня нет резона править посты. Ссылки удалил. Дальше видно будет.

Но на грани конечно всё.

НЕ не платят, не клиент еще пока, сложно у них там как-то,я больше в робо, сам случайно нашел - думал какие их тамошние правила пригодятся и здесь...так что сори если обидел...

Спасибо за понимание...Но можно и в бан если нарушил...закон есть закон...))

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Имеется ли API сервиса сигналов? Или нужно парсить страничку сигнала каждого участника?
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Оно? Или что то еще имеется?
 
mmmoguschiy-new:
Оно? Или что то еще имеется?

Группа функций Управление сигналами служит для работы с базой сигналов внутри терминала. А база сигналов различна для каждого торгового сервера. 
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