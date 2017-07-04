Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 66
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Так-же можно навести мышу на графу, и посмотреть каждый показатель по отдельности
Баллы считаются по эквити что ли сейчас?
Конечно, это-же реальное состояние счёта.
И прирост считается по эквити, а не балансу.
Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть
Конечно, это-же реальное состояние счёта.
И прирост считается по эквити, а не балансу.
Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть
Всё что я объяснял - без толку?
В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.
Эх Виталий Виталий...
Всё что я объяснял - без толку?
В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.
Эх Виталий Виталий...
Где Вы видите прирост на счёте с минусом от начального депозита? Какой прирост? Там слив счёта!!!
Всё что я объяснял - без толку?
В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.
Эх Виталий Виталий...
Андрей вот расчет прибыли на одном из конкурсов на реальных счетах, при чем не на вновь открытых счетах специально для конкурса, а для счетов которые могут быть открыты по несколько лет. Я лично за такой расчет, показывает реальное положение дел.
Процент прибыли (%)
Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),
где
EquityBeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);
EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;
Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;
Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по абсолютной величине);
Equity – текущее состояние счета;
Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,
Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов).
Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли
Андрей вот расчет прибыли на одном из конкурсов на реальных счетах, при чем не на вновь открытых счетах специально для конкурса, а для счетов которые могут быть открыты по несколько лет. Я лично за такой расчет, показывает реальное положение дел.
Процент прибыли (%)
Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),
где
EquityBeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);
EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;
Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;
Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по абсолютной величине);
Equity – текущее состояние счета;
Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,
Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов).
Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли
Полная херня (Full garbage)
Полная херня (Full garbage)
Господа математики, так а что всё-таки на этот расчёт скажете, мне он нравится, и больше приближён к реальности
Конечно, это-же реальное состояние счёта.
И прирост считается по эквити, а не балансу.
Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть
Господа математики, так а что всё-таки на этот расчёт скажете, мне он нравится, и больше приближён к реальности
В расчетах должен участвовать баланс, а не эквити. Все обоснования я уже неоднократно давал, в дополнение вот дополнительные сведения.
Андрей, Вы зачем портянку в 5 прокруток монитора выложили?
Я уже говорил, почему не будем считать по мнимому балансу