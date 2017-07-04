Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 66

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Vitaly Muzichenko:

Так-же можно навести мышу на графу, и посмотреть каждый показатель по отдельности

Баллы считаются по эквити что ли сейчас?
 
Andrey Dik:
Баллы считаются по эквити что ли сейчас?

Конечно, это-же реальное состояние счёта.

И прирост считается по эквити, а не балансу.

Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть


 
Vitaly Muzichenko:

Конечно, это-же реальное состояние счёта.

И прирост считается по эквити, а не балансу.

Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть

Всё что я объяснял - без толку?

В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.

Эх Виталий Виталий...

 
Andrey Dik:

Всё что я объяснял - без толку?

В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.

Эх Виталий Виталий...

Где Вы видите прирост на счёте с минусом от начального депозита? Какой прирост? Там слив счёта!!!


 
Andrey Dik:

Всё что я объяснял - без толку?

В формуле учитывается максимальная уже просадка эквити. А прирост должен считаться по балансу.

Эх Виталий Виталий...


Андрей вот расчет прибыли на одном из конкурсов на реальных счетах, при чем не на вновь открытых счетах специально для конкурса, а для счетов которые могут быть открыты по несколько лет. Я лично за такой расчет, показывает реальное положение дел.

Процент прибыли (%)

Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),

где

EquityBeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);

EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;

Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;

Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по абсолютной величине);

Equity – текущее состояние счета;

Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,

Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов).

Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли

 
Sergey Gritsay:


Андрей вот расчет прибыли на одном из конкурсов на реальных счетах, при чем не на вновь открытых счетах специально для конкурса, а для счетов которые могут быть открыты по несколько лет. Я лично за такой расчет, показывает реальное положение дел.

Процент прибыли (%)

Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),

где

EquityBeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);

EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;

Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;

Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по абсолютной величине);

Equity – текущее состояние счета;

Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,

Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по открытым позициям при текущих значениях курсов).

Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли

Полная херня (Full garbage)


 
Andrey Dik:

Полная херня (Full garbage)

Я кстати тоже, когда вижу такие метровые формулы, и без переводчика понимаю что это)
 

Господа математики, так а что всё-таки на этот расчёт скажете, мне он нравится, и больше приближён к реальности 

 
Vitaly Muzichenko:

Конечно, это-же реальное состояние счёта.

И прирост считается по эквити, а не балансу.

Или нужно считать по балансу, его там много, но до стоп-аута осталось совсем чуть-чуть

Vitaly Muzichenko:

Господа математики, так а что всё-таки на этот расчёт скажете, мне он нравится, и больше приближён к реальности

В расчетах должен участвовать баланс, а не эквити. Все обоснования я уже неоднократно давал, в дополнение вот дополнительные сведения.


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Andrey Dik:

Андрей, Вы зачем портянку в 5 прокруток монитора выложили?

Я уже говорил, почему не будем считать по мнимому балансу

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