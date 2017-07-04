Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 33

Новый комментарий
 
Andrey Dik:

реальный кубок?!

Да,после 16 апреля поеду их выбирать ,ну и фото их выложу после 
 
Server Muradasilov:

Счёт на вебмане открыт ,ждём  

Укажите пожалуйста и еще номер WMID, или подтвердите что это NAVIGATOR.   
 
Petros Shatakhtsyan:

Укажите пожалуйста и еще номер WMID, или подтвердите что это NAVIGATOR.   

Сейчас WMID скину 
 
Server Muradasilov:

Да,после 16 апреля поеду их выбирать ,ну и фото их выложу после 

круть!
 
Server Muradasilov:

Да,после 16 апреля поеду их выбирать 

Маечку  или Кепочку   , а лучше  кружечку  с эмблемой   MQL5  ,  MetaTrdaer 5  ( именно 5  - даже если торговал на  пенсионерском мт4 ).  Кружечка под чай кофе , это реально оптимально!

С маечкой и кепочкой , кстати , может быть проблема с размерами  - есть те у кого голова от 63 размера начинается ... в голове нейронов много, среди программистов и трейдеров это нормально!

Главное , прошу участников не кидаться с сантиметром и измерять размер головы и затем публиковать тут  :-).

Я уже веду три таблицы ,  это реально утомительно.


Россия Англия / США Международный Обхват головы (см) Обхват головы (дюймы)
54 6 3/4 XXS 54 21.6
55 6 7/8 XS 55 21.6
56 7 S 56 22
57 7 1/8 M 57 22.4
58 7 1/4 L 58 22.8
59 7 3/8 XL 59 23.2
60 7 1/2 XXL 60 23.6
61 7 5/8 XXL 61 24
62 7 3/4 XXXL 62 24.4
63 7 7/8 XXXL 63 24.8
64 8 XXXXL 64 25
65 8 1/8 XXXXL 65 25.6

Article - schema.org
  • schema.org
An article, such as a news article or piece of investigative report. Newspapers and magazines have articles of many different types and this is intended to cover them all. See also blog post. PropertyExpected TypeDescription Properties from Article Properties from CreativeWork The human sensory perceptual system or cognitive faculty...
 
Server Muradasilov:

Сейчас WMID скину 

Отправлена.  Желаю всем участникам удачи.
 

Ну так вот - первый спонсор чемпионата    Petros Shatakhtsyan  перевёл в фонд чемпионата 100$ .Огромное спасибо за поддержку проекта ,от всех участников ,и организаторов ! ! !


Файлы:
3w_y45.png  6 kb
 
Server Muradasilov:

Ну так вот - первый спонсор чемпионата    Petros Shatakhtsyan  перевёл в фонд чемпионата 100$ .Огромное спасибо за поддержку проекта ,от всех участников ,и организаторов ! ! !

Ну что. В первый пост - спонсоры. Ну и естественно правило - установить ссылку на первый пост ветки в сигнал. И на странице мониторинга с виджетами - спонсоры и сумма призового фонда...

Ну и естественно - некий % откинуть на развитие сайта.

 

Ради справедливости добавлю в призовой фонд от себя,  но только с условием - на МАЙ!  Дело вот в чем ,  я был за  [ √  ]  -  а моя лошадь идет второй по списку  и потому мне будет некорректно загонять призовые  в фонд Апреля. Вообще , я  за то что бы мы начали в МАЕ с денежными призами ,  и буду рад,  если кто то еще кроме Petros  и YuraZ  так же поступит.  Думаю массовость должна возрасти.

     Возможно в перспективе будет идеально и справедливо , если сами участники будут формировать фонд - ну хотя бы от 20$,  это можно попробовать оговорить , можно попробовать даже согласовать  это  с администрацией и запустить на голосование. Вообще чем цена входа будет меньше , тем массовость будет больше,  кстати таланты они часто бывают не богаты на деньги.  У нас уже 36 участников  в мае  , это уже было бы 720$  , значит по две номинации и это уже 360$ за каждую номинацию. Какой никакой - но это стимул,  понимаю , не все готовы дать 100$.  И главное надо ничего не нарушить в законодательстве :-) , а то государство оно такое - как пахнет деньгами - оно тут как тут и сразу просит делиться с ним, на виноградники, яхты,  виллы, виолончель - "денег нет" - тоже уже нет.

 
Alexander Laur:
Видно, я что-то проспал. А какая вторая номинация?

https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

Вот схема второй номинации,  тут учитывается взвешенная торговля без сильных рисков  с минимальной просадкой

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
1...262728293031323334353637383940...147
Новый комментарий