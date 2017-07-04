Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 33
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реальный кубок?!
Да,после 16 апреля поеду их выбирать ,ну и фото их выложу после
Счёт на вебмане открыт ,ждём
Укажите пожалуйста и еще номер WMID, или подтвердите что это NAVIGATOR.
Укажите пожалуйста и еще номер WMID, или подтвердите что это NAVIGATOR.
Сейчас WMID скину
Да,после 16 апреля поеду их выбирать ,ну и фото их выложу после
круть!
Да,после 16 апреля поеду их выбирать
Маечку или Кепочку , а лучше кружечку с эмблемой MQL5 , MetaTrdaer 5 ( именно 5 - даже если торговал на пенсионерском мт4 ). Кружечка под чай кофе , это реально оптимально!
С маечкой и кепочкой , кстати , может быть проблема с размерами - есть те у кого голова от 63 размера начинается ... в голове нейронов много, среди программистов и трейдеров это нормально!
Главное , прошу участников не кидаться с сантиметром и измерять размер головы и затем публиковать тут :-).
Я уже веду три таблицы , это реально утомительно.
Сейчас WMID скину
Отправлена. Желаю всем участникам удачи.
Ну так вот - первый спонсор чемпионата Petros Shatakhtsyan перевёл в фонд чемпионата 100$ .Огромное спасибо за поддержку проекта ,от всех участников ,и организаторов ! ! !
Ну так вот - первый спонсор чемпионата Petros Shatakhtsyan перевёл в фонд чемпионата 100$ .Огромное спасибо за поддержку проекта ,от всех участников ,и организаторов ! ! !
Ну что. В первый пост - спонсоры. Ну и естественно правило - установить ссылку на первый пост ветки в сигнал. И на странице мониторинга с виджетами - спонсоры и сумма призового фонда...
Ну и естественно - некий % откинуть на развитие сайта.
Ради справедливости добавлю в призовой фонд от себя, но только с условием - на МАЙ! Дело вот в чем , я был за [ √ ] - а моя лошадь идет второй по списку и потому мне будет некорректно загонять призовые в фонд Апреля. Вообще , я за то что бы мы начали в МАЕ с денежными призами , и буду рад, если кто то еще кроме Petros и YuraZ так же поступит. Думаю массовость должна возрасти.
Возможно в перспективе будет идеально и справедливо , если сами участники будут формировать фонд - ну хотя бы от 20$, это можно попробовать оговорить , можно попробовать даже согласовать это с администрацией и запустить на голосование. Вообще чем цена входа будет меньше , тем массовость будет больше, кстати таланты они часто бывают не богаты на деньги. У нас уже 36 участников в мае , это уже было бы 720$ , значит по две номинации и это уже 360$ за каждую номинацию. Какой никакой - но это стимул, понимаю , не все готовы дать 100$. И главное надо ничего не нарушить в законодательстве :-) , а то государство оно такое - как пахнет деньгами - оно тут как тут и сразу просит делиться с ним, на виноградники, яхты, виллы, виолончель - "денег нет" - тоже уже нет.
Видно, я что-то проспал. А какая вторая номинация?
https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Вот схема второй номинации, тут учитывается взвешенная торговля без сильных рисков с минимальной просадкой