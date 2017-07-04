Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так я же привел примеры. Несколько штук.
Я уже не верю, что хоть кто то понимает тут о чем я говорю, к сожалению.
Ок, попробую разложить на пальцах, хотя по ссылке выше есть определение прибыли, но оно может быть не понятным кому то. Любая торговая деятельность, будь то торговля картофелем, смартфонами, или торговля CFD может быть оценена за отчетный период только по закрытым позициям. К примеру, в головном офисе евросети не волнует, сколько отделения в городах закупили на реализацию смартфонов (эквити). Интересует только сколько было продано смартфонов за отчетный период (баланс, разница балансов в начале периода и на конец периода есть прибыль). Т.е. закрытые сделки. У каждого отделения евросети существует борьба, каждое отделение хочет продатьбольше смартфонов и отчитаться о бОльшей прибыли. Прибыль считается только по закрытым сделкам, не важно когда была закрыта последняя сделка, главное - прибыль считается по закрытым сделкам. Теперь представьте себе, нашлось самое ушлое отделение, которое решило сделать так: закупить огромную партию смартфонов забив ими склад, расчет на то, что в конце месяца приедет управляющий и увидит полный склад смартфонов и обрадуется. Но не тут то было, приехал управляющий и начал орать: "какого хрена вы, уроды, наделали? Когда Вы собрались реализовать всё это?". А отделение отвечает: "Когда продадим, то будет офигенно много денег!". А управляющий говорит: "Бараны вы вислоухие, курс доллара скаканёт в начале месяца и никто не будет брать смартфоны до тех пор, пока они совсем не устареют, а потом будете продавать за бесценок?".
Так же сейчас рассуждают любители эквити, типа набрать огромную позицию и авось в момент закрытия оно будет большим, тут и победю всех.
Ещу раз повторяю, любые финасовые операции оцениваются по закрытым позициям/контрактам/договорам. Закройте позиции за минуту до окончания соревнования, и тогда вас можно будет оценить по всем параметрам. И не важно, что баланс сравняется с эквити в момент закрытия позиции, но в магазин вы пойдете тогда, когда позиции закрыты на вашем торговом счете. Я не однократно говорил об этом, тысячу раз обяснял, что прибылью вы можете воспользоваться и посчитать её только тогда, когда позиции закрыты. Закрыты. Закрыты. Закрыты. Закрыты.
Такая фигня не прокатит: "Вот я щас закрою позицию на торговом счете и у меня будет вон сколько до фига денег, а пока дайте мне вот этот РолсРойс розовый пожалуйста за 200 баксов с баланса!". Закройте сначала позиции, а потом приходите снова. И не говорите мне снова эту жвачку "В момент окончания соревнования баланс как бы сравняется с эквити". Это ежу понятно, что сравняется! Вы ещё MQ попросите, что бы сигналы показывали показатели по эквити, а не по закрытым позициям, что бы дурить голову инвесторам....
Уссышься над вами, народ. Поймите, торговые показатели не могут быть рассчитаны одномоментно. Прибыль считается за отчетный период. Причем по закрытым позициям. Закрытые позиции это показатель осознанных финансовых действий. Вы думаете Самсунг дурак что ли, почему они не настругают миллиард S8? Эквити же большое получится! Нет, они делают ровно столько, сколько смогут потом продать (закрыть позиции), а в конце года отчет: "продано 120 млн S8", а не "на складе лежит 880млн S8".
Ещё раз, просьба. Народ, есть тут кто нибудь с финансовым образованием? Хоть кто ни бубдь? Помогите мне, пожалуйста, объясните профессионально, я не справляюсь, к сожалению.
Андрей, ещё раз: раз, один раз, пожалуйста, прислушайтесь, один последний раз:::
Мы считаем ни когда либо, а на последней тике по окончанию конкурса. Какая разница, кто нам закроет позиции, или MQ на своей стороне, или советник, или мы руками.
Нам уже всё-равно, что будет в понедельник, пусть геп будет хоть в 1000 пунктов, у нас есть определённое время, так сказать отчётный период, вот в этот момент и нужно смотреть эквити, ну или если всё закрыто, тогда баланс или эквити, разницы уже нет, что будет дальше в понедельник.
Понимаете?
Вы описываете ситуацию, которая крайне не схожа с нашей, у нас есть отведённое(!) время
Виталий просто хочет сказать, что после остановок котировок в пятницу мы формально берем в расчет эквити - т е считаем его приведенным к балансу.
Мы не можем устроить принудительное закрытие позиций.
Суть от этого никак не меняется.Есть суббота , и воскресенье. ( у нас есть отведённое(!) время )
Андрей, ещё раз: раз, один раз, пожалуйста, прислушайтесь, один последний раз:::
Мы считаем ни когда либо, а на последней тике по окончанию конкурса. Какая разница, кто нам закроет позиции, или MQ на своей стороне, или советник, или мы руками.
Нам уже всё-равно, что будет в понедельник, пусть геп будет хоть в 1000 пунктов, у нас есть определённое время, так сказать отчётный период, вот в этот момент и нужно смотреть эквити, ну или если всё закрыто, тогда баланс или эквити, разницы уже нет, что будет дальше в понедельник.
Понимаете?
Ещё раз: закройте самостоятельно позиции за минуту до окончания дня. За секунду. За час. Никак не можете самостоятельно закрыть позицию? Рука не поднимается закрыть позицию со сказочным эквити? Или надежда на то, что упёршееся в пол эквити скаканёт вверх в самую последнюю секунду перед субботой? Закройте самостоятельно свои позиции.
Закрытие позиции - это осознанный шаг, а не воля случая. Закройте позиции и тогда можно будет оценить ваши финансовые достижения.
вот почему порой не хочется что то закрывать на последних минутах
Ещё раз: закройте самостоятельно позиции за минуту до окончания дня. За секунду. За час. Никак не можете самостоятельно закрыть позицию? Рука не поднимается закрыть позицию со сказочным эквити? Или надежда на то, что упёршееся в пол эквити скаканёт вверх в самую последнюю секунду перед субботой? Закройте самостоятельно свои позиции.
зачем!
да ЕСТЬ на скриншоте видно почему
вот почему порой не хочется что то закрывать на последних минутах
Ещё раз: закройте самостоятельно позиции за минуту до окончания дня. За секунду. За час. Никак не можете самостоятельно закрыть позицию? Рука не поднимается закрыть позицию со сказочным эквити? Или надежда на то, что упёршееся в пол эквити скаканёт вверх в самую последнюю секунду перед субботой? Закройте самостоятельно свои позиции.
Я уже говорил, что не у всех есть такая возможность, и это требование сможет выполнить не каждый.
Я тоже был приверженец именно этого, но когда просидел без света 25 часов, то понял на своей шкуре - это не всегда выполнимо!
Вооооооооооооооооооооооооооооот!!!!! Вот об этом я и говорил. Такие люди надеются на авось! У них нет осмысленной торговли.
если есть цель - то есть смысл
у меня видите где тейк ? - это цель
зачем!
да ЕСТЬ на скриншоте видно почему
Я уже говорил, что не у всех есть такая возможность, и это требование сможет выполнить не каждый.
Я тоже был приверженец именно этого, но когда просидел без света 25 часов, то понял на своей шкуре - это не всегда выполнимо!
+
и я об этом тоже говорил