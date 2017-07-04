Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 70
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Когда торговля не прёт, то голова забивается всякой чушью...
Посмотрите как проводятся чемпы и не парьте свои и чужие мозги.
Навскидку - у тех у кого прирост отрицательный - сразу в красную зону.
не, там у кого просадка превысила 30%, у тех балл будет красным, правильно Виталий? - в этом нет изменений?
если бы у Вас не была допущена просадка более 30%, то Вы бы занимали лидирующую позицию по обоим номинациям.
не, там у кого просадка превысила 30%, у тех балл будет красным, правильно Виталий? - в этом нет изменений?
По просадке вопросов нет.
т.е. товарищи с отрицательным приростом могут победить по второй номинации?
По просадке вопросов нет.
нет, кто например? давайте посмотрим.
добавлено.
Нужно помнить, что балл это не абсолютный показатель, а относительный. Он рассчитан из ходя из показателей всех участников. Представим, такую ситуацию, кто то совершил всего лишь несколько убыточных сделок небольшим лотом, не допустив при этом ни большой просадки, ни загрузки депо. Таким образом у него в балле маленькая просадка действительно сыграет ему на руку, бал получится высоким, выше чем у других участников у которых все же прирост небольшой но положительный, но допустившие бОльшую просадку.
Эта ситуация маловероятна - сейчас таких участников нет, но возможна. Поэтому нужно сделать такую же отсечку как по просадке, если баланс ниже начального - в красную зону.
Да, сложно с вами. Первая картинка.
уберите участников 1,2,3,4,5,8
кто победитель?
нет, кто например? давайте посмотрим.
Давайте рассмотрим №4 в верхнем изображении, мне нравится этот счёт в плане инвестирования, но вот балл у него как-то не очень. Почему?
В общем нужно что-то придумать, времени уже почти нет!
Давайте рассмотрим №4 в верхнем изображении, мне нравится этот счёт в плане инвестирования, но вот балл у него как-то не очень. Почему?
Виталий, заход на Ваш сайт блокируется антивирусом...............
Давайте рассмотрим №4 в верхнем изображении, мне нравится этот счёт в плане инвестирования, но вот балл у него как-то не очень. Почему?
В общем нужно что-то придумать, времени уже почти нет!
Посмотрите на предыдущей странице мой пост. я добавил.
Владислав Андрющенко? Балл не очень хорош, потому что просадку он допускал. Поэтому.
Посмотрите на предыдущей странице мой пост. я добавил.
Владислав Андрющенко? Балл не очень хорош, потому что просадку он допускал. Поэтому.
Понял. А что в итоге оставляем/изменяем/добавляем?
Ну и:
С баллом 1.222 побеждает Alexey Kozitsyn. Ура!