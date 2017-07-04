Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 65
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Server Muradasilov:
Устанавливаем правила на май месяц
Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Предложение:
У нас есть участник №16, который не имеет возможности торговать "yosuf", предлагаю такие счета архивировать с пометкой "Выбыл"
https://www.mql5.com/ru/signals/293718
Пока остаюсь на MT4 т к на MT5 не возможности круглосуточной работы ((((
Предложение:
У нас есть участник №16, который не имеет возможности торговать "yosuf", предлагаю такие счета архивировать с пометкой "Выбыл"
Да
Раз идет такой спор, у меня есть предложение для будущих конкурсов использовать правила расчета победителей и участия в конкурсе на примере правил с реальных счетов одного из ДЦ. Какие проблемы отпадают при этом, постоянное открытие новых счетов. может еще ряд каких сильно в детали не вдавался. Вот выписки из правил.
Вполне продуманная система (видно что создатели не зацикливались по мелочам), правда под нее придется выстраивать грамотный и понятный мониторинг с расчетом всех показателей для подключенных счетов.
Это как раз с Альпаришного конкурса, которую я предлагал.
Со всего прочитанного, Я ничего не понял вообще, больше похоже на ввождение в заблуждение победителей, и дальнейшей манипуляцией конечного подсчёта.
Кто-то может написать в двух строках, как это всё выглядит на практике?
Со всего прочитанного, Я ничего не понял вообще, больше похоже на ввождение в заблуждение победителей, и дальнейшей манипуляцией конечного подсчёта.
+
Мы тут с простыми правилами определится не можем, а уж подобные затейливые правила приведут вообще к бесконечным спорам.
Чем проще, тем лучше.
https://www.mql5.com/ru/signals/293718
Пока остаюсь на MT4 т к на MT5 не возможности круглосуточной работы ((((
Владимир, готово - записал.
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship May
ПРАВИЛА: Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинацияхМожно регистрировать прямо сейчас
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Так-же можно навести мышу на графу, и посмотреть каждый показатель по отдельности