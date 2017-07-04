Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 65

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Server Muradasilov:

Устанавливаем правила на май месяц 

Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo 

Предложение:

У нас есть участник №16, который не имеет возможности торговать "yosuf", предлагаю такие счета архивировать с пометкой "Выбыл"

 

https://www.mql5.com/ru/signals/293718

Пока остаюсь на MT4 т к на MT5 не возможности круглосуточной работы (((( 

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Contest MT May
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Contest MT May
  • Uladzimir Kirychenka
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Contest MT May для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Vitaly Muzichenko:

Предложение:

У нас есть участник №16, который не имеет возможности торговать "yosuf", предлагаю такие счета архивировать с пометкой "Выбыл"


Да
 
Sergey Gritsay:

Раз идет такой спор, у меня есть предложение для будущих конкурсов использовать правила расчета победителей и участия в конкурсе на примере правил с реальных счетов одного из ДЦ. Какие проблемы отпадают при этом, постоянное открытие новых счетов. может еще ряд каких сильно в детали не вдавался. Вот выписки из правил.

Вполне продуманная система (видно что создатели не зацикливались по мелочам), правда под нее придется выстраивать грамотный и понятный мониторинг с расчетом всех показателей для подключенных счетов.
[Удален]  
Igor Volodin:
Вполне продуманная система (видно что создатели не зацикливались по мелочам), правда под нее придется выстраивать грамотный и понятный мониторинг с расчетом всех показателей для подключенных счетов.
Это как раз с Альпаришного конкурса, которую я предлагал.
 
Alexey Kozitsyn:
Это как раз с Альпаришного конкурса, которую я предлагал.

Со всего прочитанного, Я ничего не понял вообще, больше похоже на ввождение в заблуждение победителей, и дальнейшей манипуляцией конечного подсчёта.

Кто-то может написать в двух строках, как это всё выглядит на практике? 

 
Vitaly Muzichenko:

Со всего прочитанного, Я ничего не понял вообще, больше похоже на ввождение в заблуждение победителей, и дальнейшей манипуляцией конечного подсчёта.

+

Мы тут с простыми правилами определится не можем, а уж подобные затейливые правила приведут вообще к бесконечным спорам.

Чем проще, тем лучше.

 
Uladzimir Kirychenka:

https://www.mql5.com/ru/signals/293718

Пока остаюсь на MT4 т к на MT5 не возможности круглосуточной работы (((( 

Владимир, готово - записал.


ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

 http://mvs.hol.es/Monitoring/  

Trading Championship   May

ПРАВИЛА:  Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях

Можно регистрировать прямо сейчас

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/293718
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35mmmoguschiy-new
   
 36Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 37Roman Shiredchenko   
 38Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
 39
 Alexander Laur   по просьбе Сары
 40
 Stanislav Korzhov,   
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
 
Всем привет! мы тут с Виталием немного пообщались и включили в расчет рейтинга загрузку депозита, результат можно посмотреть отсортировав таблицу по баллам, ждем ваших мнений.
 

Так-же можно навести мышу на графу, и посмотреть каждый показатель по отдельности


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