Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и дело в том, что в это время переносили tsd форум на англ...
Юрий, почему сигнал Игоря на 4м месте, хотя должен быть на 2м ? дальше вроде всё верно с рейтингом.
Юрий, почему сигнал Игоря на 4м месте, хотя должен быть на 2м ? дальше вроде всё верно с рейтингом.
Как-то эти ветки можно идентифицировать?
Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).
То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.
Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...
А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):
-----------
AscTrend
The beginning
After
То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.
И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.
Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).
Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).
То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.
Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...
А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):
-----------
AscTrend
The beginning
After
То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.
И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.
Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).
Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).
То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.
Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...
А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):
-----------
AscTrend
The beginning
After
То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.
И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.
Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).
У Вас на ТСД эта система появилась в том виде, как ее смогли восстановить на пауке примерно в 2003 году (точно не помню - можно там поискать). Реверсированы (и снята защита) были коды под ТрейдСтейшн ;). Corpus - был одним из немногих энтузиастов. NRTR, WPR_fast/slow в систему не входят. Это была попытка эмуляции алгоритмов, которые на тот момент не смогли восстановить в полном объеме, а потом решили не публиковать в открытом доступе.... потому коды под MT3, MT4, для полной системы мало у кого есть... хотя сигналы, тренд, стоп 2 уровня почти рабочие коды публиковались в первый раз в ветке на пауке, возможно кто-то опубликовал и остальные готовые коды, но мне не попадались. Из интереса коды на ТСД просматривал в свое время, может, конечно, не все видел. На пауке можно до некоторого момента проследить как систему вычисляли ;).
"Панда в отрыве" – хорошо бы подошло, как название какого-нибудь диснеевского мультика. Но нет. Это документальное кино, как один из участников ушёл в отрыв D)
..Нее, я не "воин дракона" , мне далеко до неистовой пятерки.
Но тоже мечтаю о свитке дракона .
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Опять рейтинг не правильный, второе место заколдованное, что то в таблице не так в расчетах на сайте.
Опять рейтинг не правильный, второе место заколдованное, что то в таблице не так в расчетах на сайте.
Владимир, не нервничаем, там пока нет сортировки, сортировалось изредка вручную. Позже будет сортировка.