Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 56

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Golubev:

и дело в том, что в это время переносили tsd  форум на англ...

Как-то эти ветки можно идентифицировать?
[Удален]  

Юрий, почему сигнал Игоря на 4м месте, хотя должен быть на 2м ? дальше вроде всё верно с рейтингом.


 
Vladimir Zubov:

Юрий, почему сигнал Игоря на 4м месте, хотя должен быть на 2м ? дальше вроде всё верно с рейтингом.


Владимир, там походу не обновляется - я еще  днем заметил. Виталий будет на месте, он наверно знает причину, это его сайт.
 
Alexey Kozitsyn:
Как-то эти ветки можно идентифицировать?


Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).

То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.

Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...

А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):

-----------

AscTrend

The beginning

  1. ASCTrend system, the beginning, part #1
  2. ASCTrend system, the beginning, part #2
  3. ASCTrend system, the beginning, part #3
  4. ASCTrend system, the beginning, part #4 
  5. Digital ASCTrend (Digital Filters with ASCTrend system combined).

After

  1. The main AscTrend thread is this one.
  2. Asctrend indicator in depth 
  3. ASCTREND SYSTEM summary (good EAs included) 
-----------

То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.

И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.

Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).

[Удален]  
Sergey Golubev:


Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).

То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.

Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...

А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):

-----------

AscTrend

The beginning

  1. ASCTrend system, the beginning, part #1
  2. ASCTrend system, the beginning, part #2
  3. ASCTrend system, the beginning, part #3
  4. ASCTrend system, the beginning, part #4 
  5. Digital ASCTrend (Digital Filters with ASCTrend system combined).

After

  1. The main AscTrend thread is this one.
  2. Asctrend indicator in depth 
  3. ASCTREND SYSTEM summary (good EAs included) 
-----------

То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.

И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.

Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).

Спасибо за подробный ответ и ссылки.
 
Sergey Golubev:


Никак. Я их просто помню, так как там много моих веток (может - больше половины). И я там вел вики ветки на tsd, которые сейчас пересматриваю, находя индикаторы (которые сейчас где-то тут с именами) и т.д. Например, эта моя старая вики ветка - начало ветки - был мой пересмотр и "вливание старых" веток в нынешний контент" - там вначале это видно.
Такие же мои старые вики (wiki) ветки есть по советникам, по советникам из элитной части tsd и по advanced части tsd (особо продвинутой части).

То есть, чтобы эти все ветки не лежали просто грузом на форуме - задача влить эти все ветки органично в контент форума, так как многие из них просто топовые и очень популярные до сих пор (особенно бывшие "закрытые" ветки, в который был доступ по пейпалу) - и по МТ4, и по МТ5.

Например, вот вики ветка по advanced части tsd (доступ к контенту был через пейпал). Покликайте там по ссылкам, и поймете ...

А это пример уже пересмотра найденных старых tsd-шных веток (The beginning) с нашими форумными (After):

-----------

AscTrend

The beginning

  1. ASCTrend system, the beginning, part #1
  2. ASCTrend system, the beginning, part #2
  3. ASCTrend system, the beginning, part #3
  4. ASCTrend system, the beginning, part #4 
  5. Digital ASCTrend (Digital Filters with ASCTrend system combined).

After

  1. The main AscTrend thread is this one.
  2. Asctrend indicator in depth 
  3. ASCTREND SYSTEM summary (good EAs included) 
-----------

То есть, тут видно, что какая-то тематика началась не в 2013 году, а всё началось, например в 2005 году, потому что весь перенесенный (tsd) и новый наш контент уже весь тут и уже весь наш.

И так вся тематика. Например, по цифровым фильтрам серьезно начиналось на tsd (если брать англоязычные форекс), и продолжалось тут. Тоже и по Ichimoku, Демарку, и т.д. Завтра займусь ветками про волатильность (индикаторы и советники), составив вики по the beginning (начало, то есть перенесенные ветки), а after (наши ветки).
Потом дополню эти вики ссылками на статьи и кодабазный материал.

Ну и просто продолжаю одну свою старую tsd-шную ветку, которае называется "Ветка о ветках", куда пощу все это (чтобы пользователи нашли весь контент, который уже влит в наш контент).


У Вас на ТСД эта система появилась в том виде, как ее смогли восстановить на пауке примерно в 2003 году (точно не помню - можно там поискать). Реверсированы (и снята защита) были коды под ТрейдСтейшн ;). Corpus - был одним из немногих энтузиастов. NRTR, WPR_fast/slow в систему не входят. Это была попытка эмуляции алгоритмов, которые на тот момент не смогли восстановить в полном объеме, а потом решили не публиковать в открытом доступе.... потому коды под MT3, MT4, для полной системы мало у кого есть... хотя сигналы, тренд, стоп 2 уровня почти рабочие коды публиковались в первый раз в ветке на пауке, возможно кто-то опубликовал и остальные готовые коды, но мне не попадались. Из интереса коды на ТСД просматривал в свое время, может, конечно, не все видел. На пауке можно до некоторого момента проследить как систему вычисляли ;). 
 
Ivan Butko:
"Панда в отрыве" – хорошо бы подошло, как название какого-нибудь диснеевского мультика. Но нет. Это документальное кино, как один из участников ушёл в отрыв D)


..Нее, я не "воин дракона" , мне далеко до неистовой пятерки. 

Но тоже мечтаю о свитке дракона . 


 

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Yury Kirillov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17 Vladimir Pastushak MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18 Igor Rybakov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19 Gennady Sergienko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20 Alexander Ivanov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21 Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Arfei 001 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285168 
 23 Aleksey Vakhrushev ,   
 24 Ziheng Zhuang   
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
[Удален]  

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Опять рейтинг не правильный, второе место заколдованное, что то в таблице не так в расчетах на сайте.


Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
 
Vladimir Zubov:

Опять рейтинг не правильный, второе место заколдованное, что то в таблице не так в расчетах на сайте.

Владимир, не нервничаем, там пока нет сортировки, сортировалось изредка вручную. Позже будет сортировка.

1...495051525354555657585960616263...142
Новый комментарий