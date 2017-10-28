Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 57
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Всё. Шабаш. Перескочили меня )))) лихо идут.
:-) а то! Но как показывает практика , все может резко измениться, главное не сдаваться.
...
опс чуть позже посмотрел - не вижу , а кто перескочил ?
Виталий, большое спасибо - вот так просто шикарно! Vitaly, thank you very much - it's just super
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
:-) а то! Но как показывает практика , все может резко измениться, главное не сдаваться.
...
опс чуть позже посмотрел - не вижу , а кто перескочил ?
Мне все время мерещится)) пока дома нет меня, думаю перескочат лихачи.
Потом уже бубен даже не поможет))
I'm always imagining)) while I'm not at home, I think jumpers will jump.
Then the tambourine does not even help))
Хорошо идешь, расслабляться нельзя, на повороте могут обойти. Но если будет в таком же стиле как сейчас , то шансы высоки.
Well you go, you can not relax, you can bypass it at a turn. But if it is in the same style as now, the chances are high.
Виталий , а можно в шапочки English добавить ? Думаю это повысит интерес к нашему чемпионату.
Vitaly, if you have free time you can add to the names English, I think that this will contribute to the interest on the English part of the resource, can be drawn to us more actively.
Ох , Пятница богата событиями, да еще и последний день месяца! Oh, Friday is rich in events, and even the last day of the month!
Hight events in my Economic Calendar two only
У меня только два важных события по календарю
Хорошо идешь, расслабляться нельзя, на повороте могут обойти. Но если будет в таком же стиле как сейчас , то шансы высоки.
Well you go, you can not relax, you can bypass it at a turn. But if it is in the same style as now, the chances are high.
Вам тоже удачи)
До 20 числа далеко. Будут и другие лидеры.
Первые сделки мои, были сделаны наобум, лишь бы открыть много. Даже удивился что идут в профит.
А потом уже трудно.. пытаюсь урулить , так сяк...