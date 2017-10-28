Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 57

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Заметил тоже - так что ждем Виталия - он поправит - предлагаю   фиксировать  скриншот тут - с утра или вечером
 
Всё. Шабаш.  Перескочили меня )))) лихо идут.
 
Alexander Ivanov:
Всё. Шабаш.  Перескочили меня )))) лихо идут.

:-) а то!  Но как показывает практика , все может резко измениться, главное не сдаваться.

...

опс чуть позже посмотрел - не вижу , а кто перескочил ?

 

Виталий, большое спасибо - вот так просто шикарно!  Vitaly, thank you very much - it's just super

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046


Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
 
Yuriy Zaytsev:

:-) а то!  Но как показывает практика , все может резко измениться, главное не сдаваться.

...

опс чуть позже посмотрел - не вижу , а кто перескочил ?

Мне все время мерещится)) пока дома нет меня, думаю  перескочат лихачи. 
Потом уже бубен даже не поможет))
 
Alexander Ivanov:
Мне все время мерещится)) пока дома нет меня, думаю  перескочат лихачи. 

Потом уже бубен даже не поможет))

I'm always imagining)) while I'm not at home, I think jumpers will jump.
Then the tambourine does not even help))

Хорошо идешь, расслабляться нельзя, на повороте могут обойти.  Но если будет в таком же стиле как сейчас , то шансы высоки.

Well you go, you can not relax, you can bypass it at a turn. But if it is in the same style as now, the chances are high.

 
Vitaly Muzichenko:

Виталий , а можно в шапочки English добавить ? Думаю это повысит интерес к нашему чемпионату.

Vitaly, if you have free time you can add to the names English, I think that this will contribute to the interest on the English part of the resource, can be drawn to us more actively.


 

Ох ,  Пятница богата событиями, да еще и последний день месяца!   Oh, Friday is rich in events, and even the last day of the month!


Friday, 31 March
 00:45 NZD Building Permits s.a. (MoM) Low Feb 14.0% 2.1%
02:00 KRW Industrial Output (YoY) Low Feb 6.6% 1.4%
02:00 KRW Industrial Output Growth Low Feb -3.4% 2.9%
02:00 KRW Service Sector Output Low Feb 0.1% 0.3%
02:01 GBP Gfk Consumer Confidence Medium Mar -6 -6
02:30 JPY Jobs/applicants ratio Medium Feb 1.43 1.43 1.43
02:30 JPY National CPI Ex Food, Energy (YoY) Medium Feb 0.1% 0.2%
02:30 JPY National CPI Ex-Fresh Food (YoY) Medium Feb 0.2% 0.2% 0.1%
02:30 JPY National Consumer Price Index (YoY) Medium Feb 0.3% 0.4%
02:30 JPY Overall Household Spending (YoY) Medium Feb -3.8% -1.7% -1.2%
02:30 JPY Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) Low Mar -0.2% 0.0%
02:30 JPY Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) Low Mar -0.4% -0.2% -0.3%
02:30 JPY Tokyo Consumer Price Index (YoY) Low Mar -0.4% -0.3%
02:30 JPY Unemployment Rate Medium Feb 2.8% 3.0% 3.0%
02:50 JPY Industrial Production (MoM) Medium Feb 2.0% 1.2% -0.4%
02:50 JPY Industrial Production (YoY) Medium Feb 4.8% 3.7%
03:00 NZD ANZ Activity Outlook Low Mar 38.8% 37.2%
03:00 NZD ANZ Business Confidence Low Mar 11.3 16.6
03:30 AUD Private Sector Credit (MoM) Low Feb 0.3% 0.2%
03:30 AUD Private Sector Credit (YoY) Low Feb 5.0% 5.4%
04:00 CNY NBS Manufacturing PMI Medium Mar 51.8 51.6
04:00 CNY Non-manufacturing PMI Medium Mar 55.1 54.2
08:00 DKK Unemployment Rate Low Feb 3.3%
08:00 JPY Annualized Housing Starts Low Feb 0.940M 1.001M
08:00 JPY Construction Orders (YoY) Low Feb 5.7% 1.1%
08:00 JPY Housing Starts (YoY) Low Feb -2.6% -1.1% 12.8%
09:00 EUR DE: Retail Sales (MoM) Low Feb 0.7% -0.8%
09:00 EUR DE: Retail Sales (YoY) Low Feb 0.3% 2.3%
09:00 GBP Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) Low Mar 4.5%
09:00 GBP Nationwide Housing Prices s.a (MoM) Low Mar 0.6%
09:00 NOK Credit Indicator Low Feb 5.1%
09:45 EUR FR: Consumer Price Index (EU norm) (YoY) Medium Mar 1.4% 1.4%
09:45 EUR FR: Consumer Spending (MoM) Low Feb 0.1% 0.6%
09:45 EUR FR: Producer Prices (MoM) Low Feb 0.7%
10:00 CZK Gross Domestic Product (YoY) Low Q4 1.9%
10:00 DKK Gross Domestic Product - Revised (YoY) Low Q4 0.3%
10:00 EUR ES: Retail Sales (YoY) Low Feb 0.1%
10:00 HUF Producer Price Index (YoY) Low Feb 2.2%
10:00 TRY Trade Balance Low Feb -4.31B
10:55 EUR DE: Unemployment Change Medium Mar -10K -14K
10:55 EUR DE: Unemployment Rate s.a. Medium Mar 5.9% 5.9%
11:00 EUR DE: Unemployment Change Medium Mar -10K -14K
11:00 EUR DE: Unemployment Rate s.a. Medium Mar 5.9% 5.9%
11:00 EUR ES: Current Account Balance Low Jan 3.4B
11:00 NOK Registered Unemployment n.s.a Low Mar 3.1%
11:00 NOK Registered Unemployment s.a Low Mar 98.94K
11:30 GBP Current Account Low Q4 -17.00B -25.49B
11:30 GBP Gross Domestic Product (QoQ) Medium Q4 0.7% 0.7%
11:30 GBP Gross Domestic Product (YoY) Medium Q4 2% 2%
11:30 GBP Index of Services (3M/3M) Low Jan 0.8%
11:30 GBP Total Business Investment (QoQ) Low Q4 -1%
11:30 GBP Total Business Investment (YoY) Low Q4 -0.9%
12:00 EUR EMU: Consumer Price Index (YoY) Medium Mar 1.8% 2.0%
12:00 EUR EMU: Consumer Price Index - Core (YoY) Medium Mar 0.9% 0.9%
12:00 EUR IT: Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) Low Mar 2.1% 0.2%
12:00 EUR IT: Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) Low Mar 1.5% 1.6%
12:00 EUR IT: Consumer Price Index (MoM) Low Mar 0.4%
12:00 EUR IT: Consumer Price Index (YoY) Low Mar 1.6% 1.6%
12:00 EUR IT: Wage Inflation (MoM) Low Feb 0.1%
12:00 EUR IT: Wage Inflation (YoY) Low Feb 0.4%
13:30 INR Federal Fiscal Deficit, INR Low Feb 5,641.92B
14:00 EUR IT: Producer Price Index (MoM) Low Feb 1%
14:00 EUR IT: Producer Price Index (YoY) Low Feb 2.5%
14:30 INR Bank Loan Growth Low 4.1%
14:30 INR FX Reserves, USD Low 366.78B
14:30 INR Infrastructure Output (YoY) Low Feb 3.4%
15:30 CAD Gross Domestic Product (MoM) Medium Jan 0.3% 0.3%
15:30 USD Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (MoM) Medium Feb 0.3%
15:30 USD Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (YoY) Medium Feb 1.7%
15:30 USD Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) Medium Feb 0.4%
15:30 USD Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) Medium Feb 1.9%
15:30 USD Personal Income (MoM) Medium Feb 0.4% 0.4%
15:30 USD Personal Spending Medium Feb 0.2% 0.2%
16:00 USD Fed's William Dudley speech Low
16:45 USD Chicago Purchasing Managers' Index Medium Mar 56.5 57.4
17:00USDFOMC Member Kashkari SpeechHigh




 17:00 USD Michigan Consumer Sentiment Index Low Mar
97.6 97.6
17:30 BRL Nominal Budget Balance Low Feb 0.299B
17:30 BRL Primary Budget Surplus Low Feb 36.7B
21:00 USD Baker Hughes US Oil Rig Count Low 652
22:00 ARS Primary Budget Balance (MoM) Low Jan
23:00 BRL Unemployment Rate Low Feb 12.6%
23:30 AUD CFTC AUD NC net positions Low 44.955K
23:30 EUR EMU: CFTC EUR NC net positions Low -19.662K
23:30 GBP CFTC GBP NC net positions Low -107.844K
23:30 JPY CFTC JPY NC net positions Low -66.987K
23:30 USD CFTC Gold NC net positions Low 116.3K
23:30 USD CFTC Oil NC net positions Low 418.5K
23:30 USD CFTC USD NC net positions Low 89.1K
[Удален]  

Hight events in my Economic Calendar two only

У меня только два важных события по календарю

 
Yuriy Zaytsev:

Хорошо идешь, расслабляться нельзя, на повороте могут обойти.  Но если будет в таком же стиле как сейчас , то шансы высоки.

Well you go, you can not relax, you can bypass it at a turn. But if it is in the same style as now, the chances are high.


Вам тоже удачи)  

До 20 числа далеко. Будут и другие лидеры. 



Первые сделки мои, были сделаны наобум, лишь бы открыть много. Даже удивился что идут в профит. 

А потом уже трудно.. пытаюсь урулить , так сяк... 

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