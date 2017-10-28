Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 54

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Server Muradasilov:
Тут было предложение распространить спарринг на английскую ветку. По-моему, хорошая идея! Может кто с хорошим знанием языка займется?
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Как формируется рейтинг участников, почему сигнал который на четвертом месте, находится не на втором месте, хотя по приросту и по текущему эквити должен быть на втором месте ? Или я что то не понимаю или делаю не так ?


 
Alexey Kozitsyn:
Тут было предложение распространить спарринг на английскую ветку. По-моему, хорошая идея! Может кто с хорошим знанием языка займется?

Я помню этот пост ,до сих пор в раздумьях ,да ,хорошая идея ,с английским у меня не айс,как и впрочем с другими . Вот если Sergey Golubev  за это возьмётся..... ,или кто в тех краях в авторитете ... 
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Server Muradasilov:

Я помню этот пост ,до сих пор в раздумьях ,да ,хорошая идея ,с английским у меня не айс,как и впрочем с другими . Вот если Sergey Golubev  за это возьмётся..... ,или кто в тех краях в авторитете ... 
Тогда нужно позвать. @Sergey Golubev, подсобите?
 
Alexey Kozitsyn:
Тогда нужно позвать. @Sergey Golubev, подсобите?

Позвал уже ,ждёмс 
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Server Muradasilov:
Как возможная идея на будущее: можно будет кубок наций разыгрывать. 
 

Уже есть ветка в англ тут: Enthusiasts organize a championship! I would like to participate

но ветка ушла на четвертый лист:

 

и дело в том, что в это время переносили tsd  форум на англ, и переносили даже elite и advanced секцию, доступ к которой в мою бытность был по платежу через пейпал. Короче, народ сейчас шерстит ветки и загружает элитные индикаторы и советники :)

А я потихоньку органично 'встраиваю' перенесенные ветки в общий контент англ форума, пока успешно, так как некоторые tsd-шные ветки просто продолжаются у нас в англ так, как будто переноса и не было.

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Тут надо эту англ ветку Enthusiasts organize a championship! I would like to participate продолжать, чтобы она было хотя бы на первом листе или в топе.
Я могу в этой англ ветке, например завтра извиняюсь, сделать там какой-то 'обзор' этой рус ветки, но вы сами тоже постите.
И, кстати, если будете туда постить со ссылками на сигналы (если я увижу или дайте мне знать) - мне нужно будет предупредить остальных англ модераторов чтобы англ  ветку не удаляли (они люди добрые, но могут не понять идеи например).

То есть, вы пока сами туда постите что-то, а я завтра (в выходные) сделаю там несколько постов, и может быть из англ будут участники.

Просто англ люди должны знать - что это можно, и не "стесняться", что припишут рекламу сигнала в спарринге например... 


 
Sergey Golubev:

Уже есть ветка в англ тут: Enthusiasts organize a championship! I would like to participate

но ветка ушла на четвертый лист:

 

и дело в том, что в это время переносили tsd  форум на англ, и переносили даже elite и advanced секцию, доступ к которой в мою бытность был по платежу через пейпал. Короче, народ сейчас шерстит ветки и загружает элитные индикаторы и советники :)

А я потихоньку органично 'встраиваю' перенесенные ветки в общий контент англ форума, пока успешно, так как некоторые tsd-шные ветки просто продолжаются у нас в англ так, как будто переноса и не было.

----------------

Тут надо эту англ ветку Enthusiasts organize a championship! I would like to participate продолжать, чтобы она было хотя бы на первом листе или в топе.
Я могу в этой англ ветке, например завтра извиняюсь, сделать там какой-то 'обзор' этой рус ветки, но вы сами тоже постите.
И, кстати, если будете туда постить со ссылками на сигналы (если я увижу или дайте мне знать) - мне нужно будет предупредить остальных англ модераторов чтобы англ  ветку не удаляли (они люди добрые, но могут не понять идеи например).

То есть, вы пока сами туда постите что-то, а я завтра (в выходные) сделаю там несколько постов, и может быть из англ будут участники.

Просто англ люди должны знать - что это можно, и не "стесняться", что припишут рекламу сигнала в спарринге например... 



Там уже оказывается Юра был :)
 
"Панда в отрыве" – хорошо бы подошло, как название какого-нибудь диснеевского мультика. Но нет. Это документальное кино, как один из участников ушёл в отрыв D)
 
Англ люди могут не успеть - пока думать будут, пока сигналы сделают, а окончание этого - 28 апреля.
Вот на следующий чемпионат надо подкатить англ и кит пользователей, тогда, может быть, и будет большая массовость мероприятия.
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