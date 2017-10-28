Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, а где ваш виджет там ?
там ошибка похоже , написал Виталию
там ошибка похоже , написал Виталию
Уже отображается, так интересней)
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Уже отображается, так интересней)
Отлично, а где остальные ?
Отлично, а где остальные ?
Спят, они проснуться и отправят виджет Виталию
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Спят, они проснуться и отправят виджет Виталию
Отлично, только Я потом буду спать) Проснусь - добавлю!
P.S. Сегодня у младшей дочери День Рождения!
Отлично, только Я потом буду спать) Проснусь - добавлю!
P.S. Сегодня у младшей дочери День Рождения!