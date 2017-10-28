Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 25

Новый комментарий
 
Vladimir Zubov:
Юрий, а где ваш виджет там ?

там ошибка похоже , написал Виталию

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

там ошибка похоже , написал Виталию


Уже отображается, так интересней)
 

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет
 
Vladimir Zubov:

Уже отображается, так интересней)
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Отлично, а где остальные ?
 
Vladimir Zubov:

Отлично, а где остальные ?

Спят, они проснуться и отправят виджет Виталию

 
 Участники чемпионата
 ЭквитиМесто
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете, или заработаете
Примечание 
Server Muradasilov  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
Yuriy Zaytsev  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
Evgeny Belyaev  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
Andrey Dik  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
Alexandr Saprykin 
 0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235
 
Igor Volodin  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
Vyacheslav Kornev
  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374
 
Vitaly Muzichenko
 0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585
 
Sergey Gritsay  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501
 
Vladimir Zubov  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
      


Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал  что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017


 




Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Yuriy Zaytsev:

Спят, они проснуться и отправят виджет Виталию

Отлично, только Я потом буду спать) Проснусь - добавлю!

P.S. Сегодня у младшей дочери День Рождения!

 
Vitaly Muzichenko:

Отлично, только Я потом буду спать) Проснусь - добавлю!

P.S. Сегодня у младшей дочери День Рождения!

[Удален]  
Хотел бы принять участие но не понятно где скачать платформу мт4, ибо на оф. сайте подсовывают мт5.
1...181920212223242526272829303132...142
Новый комментарий