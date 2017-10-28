Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 49
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Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.
103 позиции в рынке.
Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.
103 позиции в рынке.
не надо так.
продолжай до победного
Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.
103 позиции в рынке.
Может стоит у Рената спросить, возможно он сможет сделать для одного сигнала на сервисе запрет автобана сигнала при таком количестве сделок?
Может стоит у Рената спросить, возможно он сможет сделать для одного сигнала на сервисе запрет автобана сигнала при таком количестве сделок?
Там есть галочка "В реальном времени", вот её видимо нужно убрать, но нужно чтоб восстановили мониторинг
Хм... не встречал такой галки. Я что-то упустил?
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Прошло 3 полных дня с момента старта, наметились лидеры. Но как известно все может измениться, внезапный разворот или бодрый тренд , хотя и флет может выбить или разогнать депозиты, впереди еще 21 рабочих дней. К сожалению произошел один выход с дистанции, между прочим рвануть с последнего ряда тоже шанс.
И я хочу попробовать силы
https://www.mql5.com/ru/signals/285031
https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2lk4
А почему тоже самое нет в английской части форума ?
Надо думать шире, а не только о себе.
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Uladzimir Kirychenka:
И я хочу попробовать силы
https://www.mql5.com/ru/signals/285031
https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2lk4
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