Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 49

Новый комментарий
 

Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.

103 позиции в рынке.

 
Vitaly Muzichenko:

Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.

103 позиции в рынке.

не надо так.

продолжай до победного

 
Vitaly Muzichenko:

Снова мой сигнал в бане, там видимо автомат стоит, наверное нужно поставить мониторить не в реальном времени, а раз несколько часов, если есть такая возможность.

103 позиции в рынке.


Может стоит у Рената спросить, возможно он сможет сделать для одного сигнала на сервисе запрет автобана сигнала при таком количестве сделок?
 
Alexandr Saprykin:

Может стоит у Рената спросить, возможно он сможет сделать для одного сигнала на сервисе запрет автобана сигнала при таком количестве сделок?
Там есть галочка "В реальном времени", вот её видимо нужно убрать, но нужно чтоб восстановили мониторинг
 
Vitaly Muzichenko:
Там есть галочка "В реальном времени", вот её видимо нужно убрать, но нужно чтоб восстановили мониторинг

Хм... не встречал такой галки. Я что-то упустил?
 

http://mvs.hol.es/Monitoring/


№  Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Yury Kirillov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17 Vladimir Pastushak MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18 Igor Rybakov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19 Gennady Sergienko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20 Alexander Ivanov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21 Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22   https://www.mql5.com/ru/signals/285168 
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
 


Прошло 3 полных дня с момента старта,  наметились лидеры. Но как известно все может измениться,  внезапный разворот или бодрый тренд , хотя и флет может выбить или разогнать депозиты, впереди еще 21 рабочих дней. К сожалению произошел один выход с дистанции, между прочим рвануть с последнего ряда тоже  шанс.

 

И я хочу попробовать силы

https://www.mql5.com/ru/signals/285031


https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2lk4

Торговые сигналы для MetaTrader 4: JumperProContest
Торговые сигналы для MetaTrader 4: JumperProContest
  • Uladzimir Kirychenka
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал JumperProContest для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

А почему тоже самое нет в английской части форума ?  

Надо думать шире, а не только о себе.

 

http://mvs.hol.es/Monitoring/


Uladzimir Kirychenka:

И я хочу попробовать силы

https://www.mql5.com/ru/signals/285031


https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2lk4

Добро пожаловать!


№  Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Yury Kirillov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17 Vladimir Pastushak MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18 Igor Rybakov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19 Gennady Sergienko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20 Alexander Ivanov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21 Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
     
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
1...424344454647484950515253545556...142
Новый комментарий