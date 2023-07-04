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Именно по этой причине невозможно сделать поиск сигналов во всем сервисе.
Логично сначала найти подходящие сигналы по своим торговым показателям, а затем подыскивать для них соответствующего брокера.
Т.е. сначала идет выбор сигнала, а потом брокера. А не наоборот
На сайте вам доступны сигналы независимо от брокера. В чем проблема?
В отсутствии возможности автоматизации поиска подходящего сигнала под требуемые условия.
Первое, что реализовывал через парсинг, было использование всех стат. скриптов с кодобазы, в применении к стейту сигнала. Это и нанесения различными сторонними скриптами истории торгов сигнала на чарт, и анализ сторонними скриптами различных показателей торговли сигнала и т.д. Т.е. с сигналом шла работа, как с обычной торговой историей. Сторонние скрипты (даже старые), благодаря новым возможностям MQL, работали с добавлением одного инклудника. Это очень удобно применять всю многолетнюю кодобазу к сигналам.
Но стейт доставал через парсинг, когда еще вебреквест мог логиниться на MQL5.com. Сейчас и эту возможность отобрали. Поэтому остался совсем костыльный метод - через браузер закачивать CSV, а потом отдавать на парсинг.
В отсутствии возможности автоматизации поиска подходящего сигнала под требуемые условия.
Первое, что реализовывал через парсинг, было использование всех стат. скриптов с кодобазы, в применении к стейту сигнала. Это и нанесения различными сторонними скриптами истории торгов сигнала на чарт, и анализ сторонними скриптами различных показателей торговли сигнала и т.д. Т.е. с сигналом шла работа, как с обычной торговой историей. Сторонние скрипты (даже старые), благодаря новым возможностям MQL, работали с добавлением одного инклудника. Это очень удобно применять всю многолетнюю кодобазу к сигналам.
Но стейт доставал через парсинг, когда еще вебреквест мог логиниться на MQL5.com. Сейчас и эту возможность отобрали. Поэтому остался совсем костыльный метод - через браузер закачивать CSV, а потом отдавать на парсинг.
Именно по этой причине невозможно сделать поиск сигналов во всем сервисе.
Логично сначала найти подходящие сигналы по своим торговым показателям, а затем подыскивать для них соответствующего брокера.
Нет, у нас другое понимание - работать с сигналами надо в том окружении, которое тебе доступно.
Нет задачи давать доступ ко всей базе сигналов из терминала.
Нет, у нас другое понимание - работать с сигналами надо в том окружении, которое тебе доступно.
Нет задачи давать доступ ко всей базе сигналов из терминала.
Есть раздел по управлению торговыми сигналами из MQL5. Только историю сигналов не выдает.
Группа функций, предназначенных для управления торговыми сигналами. Данные функции позволяют:
Функция
Действие
SignalBaseGetDouble
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала
SignalBaseGetInteger
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала
SignalBaseGetString
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала
SignalBaseSelect
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале
SignalBaseTotal
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
SignalInfoGetDouble
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double
SignalInfoGetInteger
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
SignalInfoGetString
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string
SignalInfoSetDouble
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double
SignalInfoSetInteger
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
SignalSubscribe
Производит подписку на копирование торгового сигнала
SignalUnsubscribe
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала
В терминале доступны сигналы, отфильтрованные по совместимости с текущим торговым счетом.
Последнее ограничение кардинально кастрирует возможности штатного анализа сигналов. Да, это необходимо делать для ручных пользователей терминала, но для программного анализа приходится лезть на сайт MQL5.com, что собственно многие и делают. В итоге дополнительная нагрузка на Web сервер и велосипеды в виде криво написанных web-парсеров. Хотя по сути пресловутая "совместимость" необходима лишь для двух функций из списка: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Эх, сейчас помечталось, как здорово было бы с помощью MQL5 написать программу, отбирающую сигналы по своему критерию и создающую шорт лист этих сигналов прямо на чарте в MetaTrader 5. А сколько бы возможностей открылось для профессиональных инвесторов, ищущих торговые сигналы с заданными характеристиками!
У вас однобокое восприятие.
Задумайтесь о других и сразу ваша картина мира разрушится до основания. А если углубитесь на уровень восприятия глубже, то вообще просветлитесь.
У вас однобокое восприятие.
Задумайтесь о других и сразу ваша картина мира разрушится до основания. А если углубитесь на уровень восприятия глубже, то вообще просветлитесь.
Мне тоже интересует тот вопрос, как некоторые сигналы попадают в топ, на МТ5.
Интересно, как смогли придумать такую формулу рейтинга, что сигнал "А" находится на 4-й странице, а "B" на 1-й .
Объясните, пожалуйста.
Мне тоже интересует тот вопрос, как некоторые сигналы попадают в топ, на МТ5.
Интересно, как смогли придумать такую формулу рейтинга, что сигнал "А" находится на 4-й странице, а "B" на 1-й .
Объясните, пожалуйста.