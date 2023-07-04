1200 подписчиков!! - страница 38

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Petros Shatakhtsyan:

И чем больше подписались на дешевый сигнал (в основном 20-40$), тем много задали глупых и тупых вопросов. Все это будет вывести вас из равновесия, особенно если вы действующий программист.

Петрос, вы очень беспокойный. Если вас 100 подписчиков при заработке по 20 долл за сигнал и 1,6 тыс. долл в месяц -- выбивают из равновесия, то может как говорил поэт:

Если хилый -- сразу в гроб. 

Отвечать на вопросы -- не программу писать. Ко мне тоже пишут и вопросы задают и сколько на это всё уходит времени -- мне известно.

Вы не первый раз бросили тезис, что подписчики своими вопросами конкретно меня будут выбивать из равновесия -- то, пожалуйста, больше не беспокойтесь на этот счёт.

 
Andrey F. Zelinsky:

Петрос, вы очень беспокойный. Если вас 100 подписчиков при заработке по 20 долл за сигнал и 1,6 тыс. долл в месяц -- выбивают из равновесия, то может как говорил поэт:

Если хилый -- сразу в гроб. 

Отвечать на вопросы -- не программу писать. Ко мне тоже пишут и вопросы задают и сколько на это всё уходит времени -- мне известно.

Вы не первый раз бросили тезис, что подписчики своими вопросами конкретно меня будут выбивать из равновесия -- то, пожалуйста, больше не беспокойтесь больше на этот счёт.

Извините, я не подумал что программисту с вашим опытом  устраивает 1,6 тыс. в месяц.  
 
Andrey F. Zelinsky:

Что интересует подписчиков -- мы не знаем.

Мало того -- как показал обсуждаемый сигнал -- их интересует только "количество подписчиков" -- или же вообще ничего не интересует -- тупо посоветовали этот сигнал, вот и подписались.


Опять 25...то что сигнал приносит прибыль подписчикам - это не в счёт..."о великий" сказал что их интересует только количество подписчиков или реклама...до сих пор нет примера у человека для подражания - но зато человек "эксперт во всем " особенно в человеческой психологии"... ах да..."президент телепатов" наверно забрался к каждому из 1330 подписчиков в голову и увидел закономерность - при подписке они смотрят только на строчку "количество подписчиков" - теперь все стало на свои места...и все же говорить могут все и обо всем и даже так однобоко оценивать данный сигнал - но покажите " свой пример для подражания" - а сказки " а вот у меня есть "священная ТС форекс_грааля" и она работает - но я не покажу, но он в 100 раз лучше обсуждаемого" - уже слабо верится...как говорил Станиславский :"НЕ ВЕРЮ!" - увы у меня такое мнение...чисто субъективное конечно...как и у Вас...
 
Spaider85:

не рвите сердце.

вы зарегистрировались на форуме ровно для того, чтобы что-то писать в этой ветке https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 7 постов и все здесь -- ваш первый пост в этой ветке был через несколько минут после регистрации.

мое мнение -- Тарас Гончар и вы -- либо одно и тоже -- либо одна тусовка.

p.s. уже говорил и повторю -- никого сигнал Тараса не интересует, вообще не интересует -- всех интересует только один вопрос: "как спозиционировать свой сигнал в топе" -- всё, больше никому ни до чего нет дела -- если кто-то и приводит пример сигнала, то только для примера.

 
Andrey F. Zelinsky:

не рвите сердце.

вы зарегистрировались на форуме ровно для того, чтобы что-то писать в этой ветке https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 7 постов и все здесь -- ваш первый пост в этой ветке был через несколько минут после регистрации.

мое мнение -- Тарас Гончар и вы -- либо одно и тоже -- либо одна тусовка.

p.s. уже говорил и повторю -- никого сигнал Тараса не интересует, вообще не интересует -- всех интересует только один вопрос: "как спозиционировать свой сигнал в топе" -- всё, больше никому ни до чего нет дела -- если кто-то и приводит пример сигнала, то только для примера.

Вы мне льстите называя Тарасом, берегите сердце - не принимайте все так близко...у Вас есть свое мнение - у меня свое, мы разные люди и мы просто ведем беседу, сейчас например диалог - а как известно " в диалоге рождается истинна"... не больше и не меньше...все очень просто - "у каждого свое мнение"...
 
Spaider85:
Вы мне льстите называя Тарасом, ...

открою вам маленький секрет -- да вы мне глубоко безразличны, как и Тарас, как и его сигнал

вы просто постоянно что-то говорите в ответ на мои посты -- ко мне приходит push от вашего поста, я отвлекаюсь

посты ваши я полностью и даже вообще не читаю -- потому что они несут в себе (на текущий момент) ноль конструктива по теме ветки

вот решил вам ответить, т.к. есть слабая надежда, что перестанете со мной общаться и реагировать на мои посты

 
Andrey F. Zelinsky:

открою вам маленький секрет -- да вы мне глубоко безразличны, как и Тарас, как и его сигнал

вы просто постоянно что-то говорите в ответ на мои посты -- ко мне приходит push от вашего поста, я отвлекаюсь

посты ваши я полностью и даже вообще не читаю -- потому что они несут в себе (на текущий момент) ноль конструктива по теме ветки

вот решил вам ответить, т.к. есть слабая надежда, что перестанете со мной общаться и реагировать на мои посты

Да...возможно мне просто не хватало Вашего внимания...а теперь поговорив с Вами и у меня такая надежда появилась) в любом случае - удачи Вам!) Постараюсь больше не отвлекать)
 
Alexandr Bryzgalov:

кто-то бы разрушил свою картину мира, задумавшись о нас )

молчу

А то чё  опять в баню в Ижевске??? :-)

Привет. Сам молчу. От души. Роман. Здоровья жене и ребёнку. 

 
Alexandr Bryzgalov:

кто-то бы разрушил свою картину мира, задумавшись о нас )

молчу

кАК ТАМ Арбитраж поживает? в результате...
 
Ну подеритесь ещё
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