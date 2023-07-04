1200 подписчиков!! - страница 38
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И чем больше подписались на дешевый сигнал (в основном 20-40$), тем много задали глупых и тупых вопросов. Все это будет вывести вас из равновесия, особенно если вы действующий программист.
Петрос, вы очень беспокойный. Если вас 100 подписчиков при заработке по 20 долл за сигнал и 1,6 тыс. долл в месяц -- выбивают из равновесия, то может как говорил поэт:
Если хилый -- сразу в гроб.
Отвечать на вопросы -- не программу писать. Ко мне тоже пишут и вопросы задают и сколько на это всё уходит времени -- мне известно.
Вы не первый раз бросили тезис, что подписчики своими вопросами конкретно меня будут выбивать из равновесия -- то, пожалуйста, больше не беспокойтесь на этот счёт.
Петрос, вы очень беспокойный. Если вас 100 подписчиков при заработке по 20 долл за сигнал и 1,6 тыс. долл в месяц -- выбивают из равновесия, то может как говорил поэт:
Если хилый -- сразу в гроб.
Отвечать на вопросы -- не программу писать. Ко мне тоже пишут и вопросы задают и сколько на это всё уходит времени -- мне известно.
Вы не первый раз бросили тезис, что подписчики своими вопросами конкретно меня будут выбивать из равновесия -- то, пожалуйста, больше не беспокойтесь больше на этот счёт.
Что интересует подписчиков -- мы не знаем.
Мало того -- как показал обсуждаемый сигнал -- их интересует только "количество подписчиков" -- или же вообще ничего не интересует -- тупо посоветовали этот сигнал, вот и подписались.
не рвите сердце.
вы зарегистрировались на форуме ровно для того, чтобы что-то писать в этой ветке https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 7 постов и все здесь -- ваш первый пост в этой ветке был через несколько минут после регистрации.
мое мнение -- Тарас Гончар и вы -- либо одно и тоже -- либо одна тусовка.
p.s. уже говорил и повторю -- никого сигнал Тараса не интересует, вообще не интересует -- всех интересует только один вопрос: "как спозиционировать свой сигнал в топе" -- всё, больше никому ни до чего нет дела -- если кто-то и приводит пример сигнала, то только для примера.
не рвите сердце.
вы зарегистрировались на форуме ровно для того, чтобы что-то писать в этой ветке https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all -- 7 постов и все здесь -- ваш первый пост в этой ветке был через несколько минут после регистрации.
мое мнение -- Тарас Гончар и вы -- либо одно и тоже -- либо одна тусовка.
p.s. уже говорил и повторю -- никого сигнал Тараса не интересует, вообще не интересует -- всех интересует только один вопрос: "как спозиционировать свой сигнал в топе" -- всё, больше никому ни до чего нет дела -- если кто-то и приводит пример сигнала, то только для примера.
Вы мне льстите называя Тарасом, ...
открою вам маленький секрет -- да вы мне глубоко безразличны, как и Тарас, как и его сигнал
вы просто постоянно что-то говорите в ответ на мои посты -- ко мне приходит push от вашего поста, я отвлекаюсь
посты ваши я полностью и даже вообще не читаю -- потому что они несут в себе (на текущий момент) ноль конструктива по теме ветки
вот решил вам ответить, т.к. есть слабая надежда, что перестанете со мной общаться и реагировать на мои посты
открою вам маленький секрет -- да вы мне глубоко безразличны, как и Тарас, как и его сигнал
вы просто постоянно что-то говорите в ответ на мои посты -- ко мне приходит push от вашего поста, я отвлекаюсь
посты ваши я полностью и даже вообще не читаю -- потому что они несут в себе (на текущий момент) ноль конструктива по теме ветки
вот решил вам ответить, т.к. есть слабая надежда, что перестанете со мной общаться и реагировать на мои посты
кто-то бы разрушил свою картину мира, задумавшись о нас )
молчу
А то чё опять в баню в Ижевске??? :-)
Привет. Сам молчу. От души. Роман. Здоровья жене и ребёнку.
кто-то бы разрушил свою картину мира, задумавшись о нас )
молчу