1200 подписчиков!! - страница 37
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Сигнал B выиграл как минимум за счет малого количества сделок, такое неоднократно мы наблюдали в MT4 рейтинге, что также немного неправильно, потому что чем больше сделок у трейдера совершено и он в профите показатель некой стабильности, а чем меньше и в профите, показатель случайности или вовсе нарисованной истории как пример из сигнала который в топ MT4 между 11 и 20 месте.
Это не так.
Могу показать много сигналов одинаково уровня, у одного сигнала количество сделок 10 раз выше,чем у другого. Надо и еще учитывать количество недель.
Не зная формулы -- можно говорить о рейтинге "до посинения" -- особенно, если там весовые коэффициенты.
Зачем изучать весь рейтинг, если можно взять рядом стоящие сигналы с витрины МТ5:
Не зная формулы -- можно говорить о рейтинге "до посинения" -- особенно, если там весовые коэффициенты.
Зачем изучать весь рейтинг, если можно взять рядом стоящие сигналы с витрины МТ5:
Ну по цене первы и правда лучше, согласны? Может для рейтинга это один из решающих факторов.
Свой пример я привёл только чтобы показать -- не зная формулу -- говорить о рейтинге бесполезно.
Тем более, как оказывается -- в рейтинге перемешаны объективные (торговые) качества сигнала с субъективными (количество подписчиков, цена) качествами.
Если субъективные качества перевешивают объективные -- то говорить о рейтинге тем более бесполезно.
Свой пример я привёл только чтобы показать -- не зная формулу -- говорить о рейтинге бесполезно.
Тем более, как оказывается -- в рейтинге перемешаны объективные (торговые) качества сигнала с субъективными (количество подписчиков, цена) качествами.
Если субъективные качества перевешивают объективные -- то говорить о рейтинге тем более бесполезно.
Дело и в том, что подписчикам не интересует формула. 90% интересует 1. прибыльность, 2. максимальная просадка, 3. количество недель.
И если в топ попали такие сигналы, на которых нет ни одного подписчика, значит неправильная формула. Такое впечатление, что в формуле применяется rand() функция.
Дело и в том, что подписчикам не интересует формула. 90% интересует 1. прибыльность, 2. максимальная просадка.
И если в топ попали такие сигналы, на которых нет ни одного подписчика, значит неправильная формула. Такое впечатление, что в формуле применяется rand() функция.
Что интересует подписчиков -- мы не знаем.
Мало того -- как показал обсуждаемый сигнал -- их интересует только "количество подписчиков" -- или же вообще ничего не интересует -- тупо посоветовали этот сигнал, вот и подписались.
Но то, что сигнал оценивается по сложной многофакторной формуле -- это совершенно правильно -- и здесь МК продели колоссальную работу, это бесспорно.
То что МК соединили качественные и маркетинговые показатели -- здесь не всё так однозначно и есть варианты.
В любом случае -- не зная формулы рейтинга -- нет предметного обсуждения.
Что интересует подписчиков -- мы не знаем.
Мало того -- как показал обсуждаемый сигнал -- их интересует только "количество подписчиков" -- или же вообще ничего не интересует -- тупо посоветовали этот сигнал, вот и подписались.
Но то, что сигнал оценивается по сложной многофакторной формуле -- это совершенно правильно -- и здесь МК продели колоссальную работу, это бесспорно.
То что МК соединили качественные и маркетинговые показатели -- здесь не всё так однозначно и есть варианты.
В любом случае -- не зная формулы рейтинга -- нет предметного обсуждения.
Что интересует подписчикам, может быть вы не знаете, а мы знаем. Если не подписываются на сигналы, значит неправильная формула.
А собирать 10-ки, даже сотни подписчиков, это и без формулы можно организовать.
Что интересует подписчикам, может быть вы не знаете, а мы знаем. ...
если вы знаете что интересует подписчиков, то почему вы не на первом месте в топе?
мой вывод -- без маркетинга в топ не попасть -- пока в топе будет в расчёт браться субъективные показатели (количество подписчиков, цена и прочие) -- в сервисе ради подписчиков делать нечего.
если вы знаете что интересует подписчиков, то почему вы не на первом месте в топе?
мой вывод -- без маркетинга в топ не попасть -- пока в топе будет в расчёт браться субъективные показатели (количество подписчиков, цена и прочие) -- в сервисе ради подписчиков делать нечего.
Я когда -то был в топе, и после 4 месяца набрались более 20-и подписчиков. Количество их стал резко увеличиваться.
И чем больше подписались на дешевый сигнал (в основном 20-40$), тем много задали глупых и тупых вопросов. Все это будет вывести вас из равновесия, особенно если вы действующий программист.
И если вам кажется что у кого-то 1200 подписчиков, и это очень хорошо, то я так не думаю.
За такую цену возиться с подписчиками целый день и иметь такую ответственность, не стоит. Это только со стороны так хорошо.
У вас однобокое восприятие.
Задумайтесь о других и сразу ваша картина мира разрушится до основания. А если углубитесь на уровень восприятия глубже, то вообще просветлитесь.
кто-то бы разрушил свою картину мира, задумавшись о нас )
молчу