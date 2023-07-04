1200 подписчиков!! - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, использовал когда-то, когда заинтересовался Сервисом. Но помимо стейта, там нет еще и многих других данных (подписчики, сумма провайдера, сумма подписчиков и т.д.).
Посмотрите внимательнее: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - подписчики и балансы провайдера есть.
Возможно, увеличим количество показателей.
В Маркете есть два примера работы с Сигналами:
Посмотрите внимательнее: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - подписчики и балансы провайдера есть.
Возможно, увеличим количество показателей.
В Маркете есть два примера работы с Сигналами:
такие есть, но обновление инфы раз в сутки отбивает интерес работать с ними. по крайней мере раньше было так, может сейчас всё изменилось.
Возможно, увеличим количество показателей.
Конечно. Я же Президент Клуба Телепатов https://www.mql5.com/ru/forum/133408. Вас приглашаю в качестве постоянного участника.
1. Президент клуба abolk. Премьер-министр YuraZ
это я что ли заместитель ? --- как то даже не знал что уже 5 лет в премьерах чалюсь
Андрей - а может пора нам сделать рокировку ? а потом через 5 лет опять , фигуры на доску вернем и снова рокернемся - опять станешь президентом ?
1. Президент клуба abolk. Премьер-министр YuraZ
это я что ли заместитель ? --- как то даже не знал что уже 5 лет в премьерах чалюсь
1. Раз ты не знал кто ты в Клубе -- значит не при делах либо был в телепатической отрешенности.
2. В Клубе нет заместителей -- все участники это самостоятельные и уважаемые фигуры -- и нет необходимости в рокировках, смене ролей, ввиду отсутствия таковых.
Если введете показатель можно/нельзя подписаться на текущего брокера, то появится нужная возможность показывать ВСЕ сигналы, а не только те, что подходят для текущего брокера. Все же логично сначала изучить весь сервис из MQL, чем только ту часть, которая подходит под счет брокера.
В терминале доступны сигналы, отфильтрованные по совместимости с текущим торговым счетом.
Именно по этой причине невозможно сделать поиск сигналов во всем сервисе.
Логично сначала найти подходящие сигналы по своим торговым показателям, а затем подыскивать для них соответствующего брокера.
Например, мой брокер по статистике на хорошем сигнале дает отвратительное проскальзывание. Поэтому открою счет там, где проскальзывание по статистике меньше.
Т.е. сначала идет выбор сигнала, а потом брокера. А не наоборот.
ЗЫ Это как с кастомной историей. Она нужна, чтобы понять, какие торговые условия требуются для ТС. И только потом для ТС идет поиск брокера. А не наоборот, когда есть далеко не оптимальный для ТС брокер, и под его торговые условия пытаются тщетно что-то из ТС выжать, бракуя ее.