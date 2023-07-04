1200 подписчиков!! - страница 42

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Yerlan Imangeldinov:

Тарас действительно молодец но здесь обсуждается положение а не сигнал Тараса.

 Вот например в таких сделках нет смысла в одно и тоже время поставщик сигналов открывает кучу сделок ухудшая управление. Нормальным трейдерам просто не попасть в рейтинг.

2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:501.46071.60
2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:501.46071.40
2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:501.46071.40
2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:501.46071.40
2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:501.46071.40
2016.04.28 18:38Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:501.46071.40
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:331.46041.00
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:331.46051.00
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:331.46051.20
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:321.46051.00
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.46012016.04.28 22:321.46061.00
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46061.40
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.46002016.04.28 22:321.46061.20
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46071.60
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46071.60
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46061.40
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46051.20
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46051.20
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.46051.20
2016.04.28 18:37Buy0.02GBPUSD1.45992016.04.28 22:321.4606

Вроде робот до боли знакомый)

Кинте ссылочку в личку. 

 

Я думаю так, если сигнал в топе -- значит он достоин этого по характеристикам которые используются для анализа самого сигнала.

Что касается улучшения сервиса в плане адекватной оценки сигналов подписчиками, можно сделать строку количество подписчиков например 100+. 

 
Sergey Golubev:
Наверное демо счетами подписались на платный сигнал (так можно).
Демо счет может быть и 6М и 10М например.
Необязательно демо! Если у подписчика 100$(10 000$) на центовом счёте, строка средства подписчиков будет отображаться как 10 000$ а не 100$. 
 
Мне одно не понятно! Наблюдая за данным сигналом с начала января 2017 года прирост составлял 2501%, а на данный момент 2756% откуда взялись 255% прироста если прибыль за текущий месяц составила всего 10.02%? 
 
Ramil Sungatov:
А делить одно число на другое не пробовали? )
 
Я это к тому что на мой взгляд это не правильно...нужен реальный прирост...
 
Ramil Sungatov:
Я это к тому что на мой взгляд это не правильно...нужен реальный прирост...

Просто вам надо разобраться с терминологией.

Проблема в том, что подавляющее большинство, читая слово "прирост" -- понимают "доходность" [например, здесь http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto] -- и именно так трактуют тот показатель, который выделен на витрине и называется "прирост" -- и именно из-за неверной трактовки показателя получается путаница в понимании.

А вот что понимать под "прирост" -- описано в официальной "Справке по сервису Сигналы" на первой страничке и конкретно уточнено мной здесь https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979

 

 Кстати, на известном ресурсе -- приводится оба показателя -- и тут путаницы не возникает:

 

 
Andrey F. Zelinsky:

 Кстати, на известном ресурсе -- приводится оба показателя -- и тут путаницы не возникает:

 

Абсолютно с вами согласен https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 А именно: "Выпячивание" в статистике сигналов нефактического "прирост" либо а) вводит подписчиков в заблуждение либо б) толкает на необоснованные риски в "ожидании чуда". 

Абсолютный прирост должен присутствовать тоже, для ясности !

Оффтоп Зелинского
Оффтоп Зелинского
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Ramil Sungatov:
Мне одно не понятно! Наблюдая за данным сигналом с начала января 2017 года прирост составлял 2501%, а на данный момент 2756% откуда взялись 255% прироста если прибыль за текущий месяц составила всего 10.02%? 

2501*1,1002=2751

почти сходится 

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