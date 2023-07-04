1200 подписчиков!! - страница 175
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Не надо ждать 3 мес., чтобы стать продавцом
Не буду утверждать доказательствами, что именно нужно иметь счет реальный не менее 2 месяцев с предыдущей историей торговли, чтобы стать продавцом, так как встречал это где-то, если точно не здесь и нынче чуть посмотрев уже не нашел этого. Да нужно много узнавать из правил и читать побольше про сигналы и подписку, тогда все будет понятнее лично для меня.
Не буду утверждать доказательствами, что именно нужно иметь счет реальный не менее 2 месяцев с предыдущей историей торговли, чтобы стать продавцом, так как встречал это где-то, если точно не здесь и нынче чуть посмотрев уже не нашел этого. Да нужно много узнавать из правил и читать побольше про сигналы и подписку, тогда все будет понятнее лично для меня.
На продавца можете подать заявку сегодня, даже не имея сигналов или роботов на продажу. Плечо меняйте у своего брокера , не больше 500
На продавца можете подать заявку сегодня, даже не имея сигналов или роботов на продажу. Плечо меняйте у своего брокера , не больше 500
Спешка сами понимаете в чем нужна бывает, а тут при вовлечении подписчиков к продаваемому сигналу надо сначала создать базу доказательную, что счет будет расти с прибылью и постоянно, ну а пока при наличии депозита 30 долларов с уже полученной 50% прибылью вряд ли убедят людей или будущих подписчиков, что они могут доверять мне. Иначе говоря догнать желательно счет реальный до 1000 баксов примерно, тогда и пробовать искать подписчиков на предоставляемый мною сигнал. Но в качестве продавца само больше сейчас меня напрягает как сделать фото документов с разрешением не менее 2048 x 1536 пикселей, так как заявку на продавца принимают именно по такому требованию. Пробовал телефонами снимать фото, да качество не то и разрешение с размером тоже не подходит, цифрового фотоаппарата не имею и получается, если успехи наращивания депозита осуществятся дальше, тогда нужно обратиться мне в специальное фотоателье, чтобы сделали идеальные снимки страниц паспорта с необходимыми размерами и уж после подать заявку на продажу сигналов. Как Вы думаете по этому поводу лучше сделать.
Все-таки подписчики уже стали осторожнее. Набили большинство "шишки". Раньше на такие сигналы набегали со страшной скоростью. Сейчас одному сигналу почти два месяца после мониторинга, другому почти месяц и всего-то 20 и 30 подписчиков. И в отзывах пишут негатив, что стратегия после мониторинга поменялась.