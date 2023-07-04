1200 подписчиков!! - страница 175

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Vladimir Baskakov:
Не надо ждать 3 мес., чтобы стать продавцом

Не буду утверждать доказательствами, что именно нужно иметь счет реальный не менее 2 месяцев с предыдущей историей торговли, чтобы стать продавцом, так как встречал это где-то, если точно не здесь и нынче чуть посмотрев уже не нашел этого. Да нужно много узнавать из правил и читать побольше про сигналы и подписку, тогда все будет понятнее лично для меня.

 
Узнать еще хотелось бы играет ли роль нынешняя торговля вот уже около месяца на счете при кредитном плече 1:1000, если собираюсь этот счет в дальнейшем выставить на продажу сигналов для подписчиков, потому что по правилам увидел разрешение применения только плеча 1:500. Кто в курсе дел об этом.
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Konstantin Lebedev:

Не буду утверждать доказательствами, что именно нужно иметь счет реальный не менее 2 месяцев с предыдущей историей торговли, чтобы стать продавцом, так как встречал это где-то, если точно не здесь и нынче чуть посмотрев уже не нашел этого. Да нужно много узнавать из правил и читать побольше про сигналы и подписку, тогда все будет понятнее лично для меня.

На продавца можете подать заявку сегодня, даже не имея сигналов или роботов на продажу. Плечо меняйте у своего брокера , не больше 500

 
Vladimir Baskakov:

На продавца можете подать заявку сегодня, даже не имея сигналов или роботов на продажу. Плечо меняйте у своего брокера , не больше 500

Спешка сами понимаете в чем нужна бывает, а тут при вовлечении подписчиков к продаваемому сигналу надо сначала создать базу доказательную, что счет будет расти с прибылью и постоянно, ну а пока при наличии депозита 30 долларов с уже полученной 50% прибылью вряд ли убедят людей или будущих подписчиков, что они могут доверять мне. Иначе говоря догнать желательно счет реальный до 1000 баксов примерно, тогда и пробовать искать подписчиков на предоставляемый мною сигнал. Но в качестве продавца само больше сейчас меня напрягает как сделать фото документов с разрешением не менее 2048 x 1536 пикселей, так как заявку на продавца принимают именно по такому требованию. Пробовал телефонами снимать фото, да качество не то и разрешение с размером тоже не подходит, цифрового фотоаппарата не имею и получается, если успехи наращивания депозита осуществятся дальше, тогда нужно обратиться мне в специальное фотоателье, чтобы сделали идеальные снимки страниц паспорта с необходимыми размерами и уж после подать заявку на продажу сигналов. Как Вы думаете по этому поводу лучше сделать.

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Konstantin Lebedev:


По фото я редактирую на сайте imgonline , точно по размерам. Регистрируйтесь сейчас, не факт что ещё пройдете
 
или долго будете проходить
 
Создал демо счет на 50 000 баксов и пытаюсь на нем организовать подписку и пусть бесплатное ее значение не особо кому-нибудь нужно, но зато проверю собственноручно сам же подписавшись на свой сигнал первым и тем самым узнаю возможно ли делать такое или запрещено. Только не знаю как найти свой сигнал потом именно в мт4, ведь там кажись поиска нет и может кто подскажет относительно этого.

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Konstantin Lebedev:
Создал демо счет на 50 000 баксов и пытаюсь на нем организовать подписку и пусть бесплатное ее значение не особо кому-нибудь нужно, но зато проверю собственноручно сам же подписавшись на свой сигнал первым и тем самым узнаю возможно ли делать такое или запрещено. Только не знаю как найти свой сигнал потом именно в мт4, ведь там кажись поиска нет и может кто подскажет относительно этого.

У меня не получилось, и брокера того же выбрал, неа. Хотя может на мт4 проще, не пробовал
 
Konstantin Lebedev:
Создал демо счет на 50 000 баксов и пытаюсь на нем организовать подписку и пусть бесплатное ее значение не особо кому-нибудь нужно, но зато проверю собственноручно сам же подписавшись на свой сигнал первым и тем самым узнаю возможно ли делать такое или запрещено. Только не знаю как найти свой сигнал потом именно в мт4, ведь там кажись поиска нет и может кто подскажет относительно этого.

По вопросам сигналов есть отдельная ветка
 

Все-таки подписчики уже стали осторожнее. Набили большинство "шишки". Раньше на такие сигналы набегали со страшной скоростью. Сейчас одному сигналу почти два месяца после мониторинга, другому почти месяц и всего-то 20 и 30 подписчиков. И в отзывах пишут негатив, что стратегия после мониторинга поменялась.


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