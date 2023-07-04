1200 подписчиков!! - страница 179

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Nataliia Ulianova:
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
Видимо это старые сигналы, открытые когда еще не было ограничений по минимальной стоимости.
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Nataliia Ulianova:
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
Они ещё с 19-Го века
 
Nataliia Ulianova:
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?

Молодое поколение D))))

Эти счета давно уже на том свете, иначе бы модераторы удалили мои посты. 

 
Ivan Butko:

Молодое поколение D))))

Эти счета давно уже на том свете, иначе бы модераторы удалили мои посты. 

Таки молодое, Вы правы.;)
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Vasiliy Pushkaryov:

Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале


Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.

Ну вот, начала хорошо и... все
 
Vladimir Baskakov:

Сам факт впечатляет. И что потом, лебедь прилетел?

После этого еще 3 месяца барахтался. За полугодие 5% прибыли. Подписчики держались до конца... .

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Vasiliy Pushkaryov:
Да. У него короткий промежуток был за 3000. То ли неделя, то ли две. Но все равно - рекорд.
А что за стратегия у чела, >800 подписчиков уже, 100% автомат? Из Russia
 
Vladimir Baskakov:
А что за стратегия у чела, >800 подписчиков уже, 100% автомат? Из Russia

Классика. Пересиживатель усреднитель.


 

Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.


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Vladimir Tkach:

Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.


Это точно у Александра Кр.? Там вроде скальпер
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