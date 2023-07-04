1200 подписчиков!! - страница 179
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А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
А у меня вопрос - откуда берутся сигналы стоимостью 20$, если при открытии говорит, что 30$ - минимальная стоимость?
Молодое поколение D))))
Эти счета давно уже на том свете, иначе бы модераторы удалили мои посты.
Молодое поколение D))))
Эти счета давно уже на том свете, иначе бы модераторы удалили мои посты.
Прирост за день больше 10%, уже опять сомнительно. Снова гонится за сверхприбылью. С Турбо-Хомяком удивлялась, и причитала, что этого просто не может быть, чтобы третий слив за месяц. Вот пару дней назад примерно такое же недоумение на другом сигнале
Поэтому "крокодильчика" та же участь, скорее всего, ожидает. Но в закладки добавил, интересно все-таки.
Сам факт впечатляет. И что потом, лебедь прилетел?
После этого еще 3 месяца барахтался. За полугодие 5% прибыли. Подписчики держались до конца... .
Да. У него короткий промежуток был за 3000. То ли неделя, то ли две. Но все равно - рекорд.
А что за стратегия у чела, >800 подписчиков уже, 100% автомат? Из Russia
Классика. Пересиживатель усреднитель.
Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.
Ну и как обычно до мониторинга стиль совершенно другой.