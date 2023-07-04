1200 подписчиков!! - страница 207
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Сахар следом
FXOpen-Real2 - это сервер микросчетов, слово микро надеюсь понятно? (центовые)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
В наименовании всех валютных пар стоит точка - это признак микросчета. Брокер сильно беден чтобы отдельно держать сервер для микросчетов, и придумал такую уловку, добавил точку в конце валютной пары.
Вопрос почему микросчет доступен для платного сигнала? Видимо потому что сервер для реальных счетов и микросчетов один и тот же? Ну так можно же фильтровать счета где в наименовании валютных пар стоит в конце точка, или это сложно?
все посливались на недавнем обвале сп500?
Думали, что продолжится падение. Но евру развернули.
опять противтрендовые заплачут? ни книга, ни жизнь не учит.
торгуя по тренду, проиграть можно только при его смене, один раз
опять противтрендовые заплачут? ни книга, ни жизнь не учит.
торгуя по тренду, проиграть можно только при его смене, один раз
трендовые сливали бы всё это время, до этого момента.
трендовые сливали бы всё это время, до этого момента.
на своем индикаторе я не заметил этого, курс должен себя вести очень не правильно чтобы сломать индикатор, а ему я доверяю больше чем друзьямчасто думаю, что рынок подчиняется именно ему)
Вы куда-то совсем не туда смотрите.
Смотреть надо на результат:
а результат весьма хорош, думаю у него будут ещё подписчики и не мало, и заработают и он и подписчики
да на микро счете можно пополнять и пополнять, жадных и глупых подписчиков у него будет еще возможно не один десяток, а что разве не плохо 100 баксов на счет киданул, а отображается как 10к и все думают ООООООго ГООООО, вот это баланс, ему можно верить.
Покажите кто реально торгует с балансом на 10К на всю котлету? покажите такого? который без проблем позволяет просадку в 50-80% на 10К счете? хочу посмотреть на этого миллионера.
Покажите кто реально торгует с балансом на 10К на всю котлету? покажите такого? который без проблем позволяет просадку в 50-80% на 10К счете? хочу посмотреть на этого миллионера.
Харош ныть уже. Плохому танцору известно что мешает..
На центовом , да хотя бы так же отторгуй для начала - увеличь свои кровные центы в 217 раз.